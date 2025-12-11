Укр
Читать на украинском
Гололедица, снег и "минусы": когда на Украину налетит настоящая штормовая погода

Мария Николишин
11 декабря 2025, 12:16
Диденко прогнозирует, что температура воздуха скоро снизится.
Прогноз погоды на 12 декабря / фото: УНИАН

Погода в Украине в пятницу, 12 декабря, будет ветреной и дождливой, местами с мокрым снегом. Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, порывы западного и северо-западного ветра местами будут достигать штормовых 15-20 метров в секунду.

Прогноз на пятницу / фото: facebook.com/tala.didenko

Синоптик говорит, что дожди пройдут ночью на юге и востоке (на северо-востоке с мокрым снегом), а днем 12 декабря местами небольшие осадки ожидаются на Левобережье. Вечером на севере и в Харьковской области - умеренные осадки.

В то же время, температура воздуха в Украине будет "плюсовой" даже ночью и составит +2...+6 градусов. В течение дня предполагается +4...+8 градусов, в южной части до +10 градусов.

Погода 12 декабря / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 12 декабря будет ветрено, тепло. Температура будет достигать до +8 градусов. Местами ожидается дождь.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Диденко добавила, что с 13-14 декабря в большинстве областей Украины температура воздуха снизится.

"Похолодание будет не сильным, однако дороги и тротуары из-за появления даже небольших минусов станут скользкими - гололедица, темнеет очень рано, поэтому будьте особенно внимательными и приветливыми друг к другу", - подчеркнула она.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в декабре

Синоптик Наталья Птуха говорила, что нынешние зимние месяцы в целом будут теплее на 1,5-2 градуса.

По ее словам, декабрь уже демонстрирует превышение нормы примерно на два градуса.

Однако, она подчеркнула, что кратковременные, но заметные похолодания, осадки различной интенсивности и возможные опасные явления остаются характерными для холодного периода.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптики объявили штормовое предупреждение на 11 декабря. В большинстве областей ожидается сильный туман с видимостью 200-500 м. Поэтому был объявлен І уровень опасности.

Синоптик Наталья Диденко говорила, что погода в Украине начнет меняться. В регионы придет новое похолодание. Ожидается постепенное снижение температуры воздуха до 3 градусов мороза.

Синоптик Игорь Кибальчич ранее заявлял, что в конце недели ожидается ощутимое похолодание. Оно придет в северные и восточные регионы.

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Гололедица, снег и "минусы": когда на Украину налетит настоящая штормовая погода

