Гололедица, снег и 'минусы': когда на Украину налетит настоящая штормовая погода

Погода в Украине в пятницу, 12 декабря, будет ветреной и дождливой, местами с мокрым снегом. Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, порывы западного и северо-западного ветра местами будут достигать штормовых 15-20 метров в секунду.
Синоптик говорит, что дожди пройдут ночью на юге и востоке (на северо-востоке с мокрым снегом), а днем 12 декабря местами небольшие осадки ожидаются на Левобережье. Вечером на севере и в Харьковской области - умеренные осадки.
В то же время, температура воздуха в Украине будет "плюсовой" даже ночью и составит +2...+6 градусов. В течение дня предполагается +4...+8 градусов, в южной части до +10 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве 12 декабря будет ветрено, тепло. Температура будет достигать до +8 градусов. Местами ожидается дождь.
Диденко добавила, что с 13-14 декабря в большинстве областей Украины температура воздуха снизится.
"Похолодание будет не сильным, однако дороги и тротуары из-за появления даже небольших минусов станут скользкими - гололедица, темнеет очень рано, поэтому будьте особенно внимательными и приветливыми друг к другу", - подчеркнула она.
Погода в декабре
Синоптик Наталья Птуха говорила, что нынешние зимние месяцы в целом будут теплее на 1,5-2 градуса.
По ее словам, декабрь уже демонстрирует превышение нормы примерно на два градуса.
Однако, она подчеркнула, что кратковременные, но заметные похолодания, осадки различной интенсивности и возможные опасные явления остаются характерными для холодного периода.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптики объявили штормовое предупреждение на 11 декабря. В большинстве областей ожидается сильный туман с видимостью 200-500 м. Поэтому был объявлен І уровень опасности.
Синоптик Наталья Диденко говорила, что погода в Украине начнет меняться. В регионы придет новое похолодание. Ожидается постепенное снижение температуры воздуха до 3 градусов мороза.
Синоптик Игорь Кибальчич ранее заявлял, что в конце недели ожидается ощутимое похолодание. Оно придет в северные и восточные регионы.
