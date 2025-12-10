Влупит -7: синоптики назвали дату резкого похолодания

Погода в Украине начнет меняться. В регионы придет новое похолодание. Об этом рассказывает синоптик Наталья Диденко.
Постепенное снижение температуры воздуха до 3 градусов мороза. Ночью температура воздуха будет падать до -7...-5 градусов. Холоднее всего будет на востоке, а теплее всего - на западе.
Погода 11 декабря
В Украине 11 декабря будет достаточно теплая погода. Температура воздуха повысится до 3-8 градусов тепла. На востоке и северо-востоке будет 1-3 градуса тепла. Теплее всего будет на территории западных областей. Там температура воздуха повысится до +8...+11 градусов.
"Влажная погода ожидается практически повсеместно в Украине, преимущественно небольшой дождь", - пишет Наталка Диденко.
Погода в Киеве 11 декабря
В Киеве в этот день будет небольшой дождь. Ветер будет юго-западный с сильными порывами.
Температура воздуха в столице повысится до 8 градусов тепла.
Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине во вторник, 9 декабря, будет облачной и ветреной. В некоторых областях ожидается дождь или мокрый снег.
Как писал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в течение недели будет аномально теплой, но в то же время переменчивой. Будут местами дожди, туманы и сильные порывы ветра.
Тем временем синоптик Наталья Птуха рассказала, какой будет зима в Украине. По ее словам, нынешние зимние месяцы в целом будут теплее на 1,5-2 градуса. Однако, она предупредила, что даже в относительно мягкий сезон стоит быть готовыми к резким погодным "качелям".
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
