Влупит -7: синоптики назвали дату резкого похолодания

Погода в Украине в ближайшие дни начнет меняться. Синоптики прогнозируют временное похолодание.

Прогноз погоды в Украине / фото: pixabay

Погода в Украине начнет меняться. В регионы придет новое похолодание. Об этом рассказывает синоптик Наталья Диденко.

Постепенное снижение температуры воздуха до 3 градусов мороза. Ночью температура воздуха будет падать до -7...-5 градусов. Холоднее всего будет на востоке, а теплее всего - на западе.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Погода 11 декабря

В Украине 11 декабря будет достаточно теплая погода. Температура воздуха повысится до 3-8 градусов тепла. На востоке и северо-востоке будет 1-3 градуса тепла. Теплее всего будет на территории западных областей. Там температура воздуха повысится до +8...+11 градусов.

"Влажная погода ожидается практически повсеместно в Украине, преимущественно небольшой дождь", - пишет Наталка Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 11 декабря / фото: meteoprog

Погода в Киеве 11 декабря

В Киеве в этот день будет небольшой дождь. Ветер будет юго-западный с сильными порывами.

Температура воздуха в столице повысится до 8 градусов тепла.

Прогноз погоды в Киеве на 11 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине - новости по теме

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине во вторник, 9 декабря, будет облачной и ветреной. В некоторых областях ожидается дождь или мокрый снег.

Как писал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в течение недели будет аномально теплой, но в то же время переменчивой. Будут местами дожди, туманы и сильные порывы ветра.

Тем временем синоптик Наталья Птуха рассказала, какой будет зима в Украине. По ее словам, нынешние зимние месяцы в целом будут теплее на 1,5-2 градуса. Однако, она предупредила, что даже в относительно мягкий сезон стоит быть готовыми к резким погодным "качелям".

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

