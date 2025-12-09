Похолодание уже на подходе: когда украинцам ожидать мокрый снег

Самой высокой температура воздуха будет в западной части Украины.

Прогноз погоды в Украине на 10 декабря / фото: УНИАН

Погода в Украине в среду, 10 декабря, будет со скачками давления и градусов, но в законных сезонных пределах. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра мокрый снег ожидается в восточных областях, в Сумской и Днепропетровской областях.

"Дожди в среду пройдут на юге, в большинстве центральных и западных областей, в Житомирской и Киевской областях", - говорится в сообщении.

Карта осадков / фото: facebook.com/tala.didenko

Синоптик добавила, что температура воздуха 10 декабря самой высокой предполагается в западной части Украины, днем +7...+12 градусов. В то же время, на востоке, на Полтавщине, в Днепре и Запорожье будет холодно, в течение дня 0...+3 градуса. На остальной территории Украины +4...+7 градусов.

Погода 10 декабря / фото: meteoprog

Погода в Киеве

Диденко отметила, что в Киеве дождь начнется еще во вторник, вечером осадки станут более интенсивными, а в среду днем ослабнут - местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха в столице 10 декабря будет в пределах +5...+7 градусов.

Кроме того, по ее словам, в период с 13 по 15 декабря ожидается небольшое похолодание.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Какой будет зима в Украине

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что зима 2025-2026 в Украине ожидается не слишком холодной, а средняя температура воздуха будет выше, чем обычно.

По ее словам, январь - самый холодный зимний месяц в Украине. Он может быть где-то на 1-2 градуса теплее климатической нормы.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко ранее говорила, что с 10 по 13 декабря в Украине будет сравнительно тепло, а с 14 декабря ожидается небольшое снижение температуры воздуха.

Синоптик Наталья Птуха заявляла, что Украина остается территорией с чрезвычайно переменчивыми погодными условиями, и эта тенденция лишь усиливается в последние десятилетия. Несмотря на общее потепление, исключать настоящие зимние морозы все еще не стоит.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

