Часть Украины скоро заметет снегом: известна дата морозной погоды

Синоптик говорит, что морозы возможны даже днем.

https://glavred.info/synoptic/chast-ukrainy-skoro-zametet-snegom-izvestna-data-moroznoy-pogody-10722224.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 9 декабря / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода во вторник

Когда ждать снижения температуры

Погода в Украине во вторник, 9 декабря, будет облачной и ветреной. В некоторых областях ожидается дождь или мокрый снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, мокрый снег 9 декабря вероятен на Черниговщине, Сумщине, в восточных областях, на Полтавщине и местами Черкасщине.

видео дня

"В Житомирской, Киевской, Винницкой и в западных областях будет преобладать фаза осадков - дожди. В южной части и в большинстве центральных областей завтра будет облачно, но без существенных осадков", - подчеркнула она.

Карта осадков / фото: facebook.com/tala.didenko

Диденко говорит, что температура воздуха самой низкой ожидается на востоке и северо-востоке, днем от -1 до +3 градусов.

В центральных областях предполагается +3...+6 градусов. В северных областях 0...+3 градуса. В южной части Украины +3...+6 градусов, на юге Крыма до +10 градусов. На западе Украины будет тепло, в течение дня +5...+9 градусов.

Погода 9 декабря / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве завтра ожидается дождь, который станет более интенсивным вечером. Ночью будет 0...-1 градус, а максимальная температура воздуха днем будет колебаться вблизи +3 градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Синоптик также отметила, что с 10-го по 13-е декабря будет сравнительно тепло, а с 14-го декабря ожидается небольшое снижение температуры воздуха.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Какой будет зима в Украине

Синоптик Наталья Птуха рассказала, что нынешние зимние месяцы в целом будут теплее на 1,5-2 градуса.

По ее словам, декабрь уже демонстрирует превышение нормы примерно на два градуса.

Однако, она предупредила, что даже в относительно мягкий сезон стоит быть готовыми к резким погодным "качелям".

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в течение недели будет аномально теплой, но в то же время переменчивой. Будут местами дожди, туманы и сильные порывы ветра.

Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что зима 2025 - 2026 годов подготовила украинцам сюрпризы с возможными существенными похолоданиями. Однако, ожидается, что средняя температура зимних месяцев будет выше нормы.

Синоптик Наталья Диденко заявляла, что с 9 декабря температура воздуха в Украине снова повысится. По ее словам, осадки появятся ориентировочно 9-10 декабря, преимущественно в виде дождя.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред