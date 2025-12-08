Боится прослушки: почему Зеленский еще не видел обновленный мирный план - СМИ

Из-за риска прослушивания секретарь СНБО лично привезет правки из США и объяснит детали переговоров.

https://glavred.info/war/nelzya-obsuzhdat-po-telefonu-pochemu-zelenskiy-ne-videl-obnovlennyy-mirnyy-plan-10722203.html Ссылка скопирована

Зеленский и Умеров сегодня обсудят мирный план в Лондоне / Коллаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/rustemumerov.ua

Вы узнаете:

Почему Зеленский до сих пор не читал правки к "мирному плану"

Какие вопросы остаются наиболее сложными

Когда президент и секретарь СНБО смогут провести личную встречу

Президент Владимир Зеленский еще не видел новые поправки к мирному плану. Глава государства ознакомится с ними лично на встрече с секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на информированные источники, вопрос территорий по-прежнему остается одним из самых сложных.

видео дня

"Сначала же в мирном плане было 28 пунктов, потом в Женеве сделали 20. Затем после переговоров в Москве были еще изменения, которые наша делегация увидела во Флориде и обсудила их с американцами. Сложные вещи есть в обсуждениях, по территории особенно, и над этим надо поработать", - сказал собеседник издания.

Сегодня Умеров приедет в Лондон, где Зеленский сейчас находится с визитом. В столице Великобритании он лично ознакомит президента с деталями американо-российских переговоров, состоявшихся в Москве, и реакцией США на украинские поправки к проекту мирного плана.

"Это нельзя делать по телефону - мы же видим, что многие прослушивают. А лично они только сейчас смогут поговорить", - пояснил собеседник.

Он добавил, что постоянно докладывает президенту Украины о ходе всех переговоров.

"Но надо посмотреть на все проекты документов - там не один проект", - добавил собеседник.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирный план США - последние новости

Как писал Главред, вечером 7 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Кремль якобы согласился на "мирный план". При этом президент Украины Владимир Зеленский даже не читал его.

"Мы разговаривали с президентом Путиным и с украинскими лидерами, в частности с президентом Зеленским. И должен сказать, что я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение. Это было несколько часов назад. Его люди его одобрили, но он нет", - заявил глава Белого дома.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что в ближайшие несколько недель появятся хорошие новости по вопросу завершения войны России против Украины.

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм предполагает, что стоит ждать "комбинацию уступок" со стороны Украины. Киеву "нужно будет жертвовать чем-то". Вероятно, территориями и членством в НАТО.

Чего добивается Трамп: мнение эксперта

Политический эксперт Виталий Кулик считает, что президенту США Дональду Трампу не нужен мирный процесс ради процесса. Ему необходим конкретный результат. Но он вполне может согласиться и на рамочные соглашения, которые не выполняются.

"Поэтому может появиться некое коммюнике, которое не будет предусматривать никаких гарантий и которое невозможно выполнить, то есть это будет скорее пожелание, под которым подпишутся все стороны. Но Трамп будет продавать это как окончание войны и победу, как он это сделал с Таиландом и Камбоджей и другими войнами, которые он "закончил". На самом деле эти войны не закончились, до сих пор продолжаются перестрелки в этих регионах и на этих фронтах глобальной войны", - объяснил Кулик в интервью Главреду.

Другие новости:

О персоне: Виталий Кулик Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред