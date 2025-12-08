Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Боится прослушки: почему Зеленский еще не видел обновленный мирный план - СМИ

Анна Ярославская
8 декабря 2025, 11:48
329
Из-за риска прослушивания секретарь СНБО лично привезет правки из США и объяснит детали переговоров.
Зеленский, Умеров
Зеленский и Умеров сегодня обсудят мирный план в Лондоне / Коллаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/rustemumerov.ua

Вы узнаете:

  • Почему Зеленский до сих пор не читал правки к "мирному плану"
  • Какие вопросы остаются наиболее сложными
  • Когда президент и секретарь СНБО смогут провести личную встречу

Президент Владимир Зеленский еще не видел новые поправки к мирному плану. Глава государства ознакомится с ними лично на встрече с секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на информированные источники, вопрос территорий по-прежнему остается одним из самых сложных.

видео дня

"Сначала же в мирном плане было 28 пунктов, потом в Женеве сделали 20. Затем после переговоров в Москве были еще изменения, которые наша делегация увидела во Флориде и обсудила их с американцами. Сложные вещи есть в обсуждениях, по территории особенно, и над этим надо поработать", - сказал собеседник издания.

Сегодня Умеров приедет в Лондон, где Зеленский сейчас находится с визитом. В столице Великобритании он лично ознакомит президента с деталями американо-российских переговоров, состоявшихся в Москве, и реакцией США на украинские поправки к проекту мирного плана.

"Это нельзя делать по телефону - мы же видим, что многие прослушивают. А лично они только сейчас смогут поговорить", - пояснил собеседник.

Он добавил, что постоянно докладывает президенту Украины о ходе всех переговоров.

"Но надо посмотреть на все проекты документов - там не один проект", - добавил собеседник.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирный план США - последние новости

Как писал Главред, вечером 7 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Кремль якобы согласился на "мирный план". При этом президент Украины Владимир Зеленский даже не читал его.

"Мы разговаривали с президентом Путиным и с украинскими лидерами, в частности с президентом Зеленским. И должен сказать, что я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение. Это было несколько часов назад. Его люди его одобрили, но он нет", - заявил глава Белого дома.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что в ближайшие несколько недель появятся хорошие новости по вопросу завершения войны России против Украины.

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм предполагает, что стоит ждать "комбинацию уступок" со стороны Украины. Киеву "нужно будет жертвовать чем-то". Вероятно, территориями и членством в НАТО.

Чего добивается Трамп: мнение эксперта

Политический эксперт Виталий Кулик считает, что президенту США Дональду Трампу не нужен мирный процесс ради процесса. Ему необходим конкретный результат. Но он вполне может согласиться и на рамочные соглашения, которые не выполняются.

"Поэтому может появиться некое коммюнике, которое не будет предусматривать никаких гарантий и которое невозможно выполнить, то есть это будет скорее пожелание, под которым подпишутся все стороны. Но Трамп будет продавать это как окончание войны и победу, как он это сделал с Таиландом и Камбоджей и другими войнами, которые он "закончил". На самом деле эти войны не закончились, до сих пор продолжаются перестрелки в этих регионах и на этих фронтах глобальной войны", - объяснил Кулик в интервью Главреду.

Другие новости:

О персоне: Виталий Кулик

Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский новости Украины война России и Украины мирные переговоры Рустем Умеров Мирный план Трампа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Под угрозой три направления: в ISW объяснили, почему россияне атаковали Печенежскую плотину

Под угрозой три направления: в ISW объяснили, почему россияне атаковали Печенежскую плотину

13:11Фронт
Часть Украины скоро заметет снегом: известна дата морозной погоды

Часть Украины скоро заметет снегом: известна дата морозной погоды

12:43Синоптик
Враг продолжает наступление: Сырский сделал важное заявление о мобилизации

Враг продолжает наступление: Сырский сделал важное заявление о мобилизации

12:14Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 8 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Более 240 лет носил русские названия: какое имя сейчас имеет один из крупнейших городов Украины

Более 240 лет носил русские названия: какое имя сейчас имеет один из крупнейших городов Украины

Китайский гороскоп на сегодня 8 декабря: Лошадям - неприятности, Петухам - разочарования

Китайский гороскоп на сегодня 8 декабря: Лошадям - неприятности, Петухам - разочарования

В Украине перепишут цены на доллар: сколько будет стоить валюта перед Новым годом

В Украине перепишут цены на доллар: сколько будет стоить валюта перед Новым годом

Эти четыре знака зодиака станут суперзвездами в 2026 году - кто они

Эти четыре знака зодиака станут суперзвездами в 2026 году - кто они

Последние новости

13:29

Существует лишь один вариант: как правильно называть "стельку" для обуви

13:11

Под угрозой три направления: в ISW объяснили, почему россияне атаковали Печенежскую плотину

13:09

Оккупанты поднимают флаги возле Лимана, но есть нюанс: военный оценил ситуацию

12:59

Леся Никитюк назвала фаворитку шоу "Холостяк" - детали

12:46

Цель Путина - не оккупация Украины: Тука дал тревожный прогноз об окончании войны

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
12:43

Часть Украины скоро заметет снегом: известна дата морозной погоды

12:29

"Ему ногу ампутировали": что происходит со Степаном Гигой после операции

12:27

Гороскоп на завтра 9 декабря: Тельцам - гнев, Водолеям - отличные новости

12:15

"Побои сняты": украинские артисты подверглись нападению на Львовщине

Реклама
12:14

Враг продолжает наступление: Сырский сделал важное заявление о мобилизации

12:04

Командование РФ пошло на большой обман, чтобы скрыть патовую ситуацию на фронте

11:48

Боится прослушки: почему Зеленский еще не видел обновленный мирный план - СМИ

11:44

Цены на бензин в Украине резко "взлетят": какой будет новая стоимость топлива

11:12

Из-за блэкаутов цены пойдут вверх: какие продукты подорожают на 30%

11:10

Россияне третий раз за неделю цинично бьют по Фастову: что известно о последствияхФото

11:07

Похудевшая Могилевская похвасталась фигурой в купальнике - как выглядит певицаВидео

11:00

Россияне стремятся захватить сразу два города: офицер раскрыл тактику врага

10:56

Цены на продукты в Украине скоро подскочат: эксперт назвал точные даты подорожания

10:47

Китайский гороскоп на завтра 9 декабря: Быкам - конфликт, Лошадям - драма

10:24

Как мгновенно убрать луковый запах с рук: секрет шеф-поваровВидео

Реклама
10:13

"Это дыра": Мария Яремчук вышла на связь и сообщила о страшном горе

10:04

235 тысяч гривен за один поход: девушка разбогатела, посетив "богатую" мусоркуВидео

09:48

"Отвратительно и абсурдно": вскрылась правда о Повалий и Лорак

09:45

Небо затянуло огнем, а по ТВ вышло экстренное обращение: Россию атаковали дроны

09:39

"Графики будут длинными и сложными, надо привыкнуть и жить по ним" - прогноз эксперта

09:30

Отключение света в Украине — графики на 8 декабря (обновляется)

09:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 декабря (обновляется)

09:00

Отдал свою жизнь, спасая военных: россияне убили старшего лейтенанта "Француза"Эксклюзив

08:53

"Шахед" упал возле жилого дома в Чернигове: загорелся газопроводФото

08:41

Враг атаковал Днепропетровскую область: есть погибший и раненые, среди них - детиФото

08:33

Карта Deep State онлайн за 8 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:30

Астрологи назвали знаки зодиака, которых чаще всего недооценивают

08:10

Запад рискует проиграть Путину конкуренцию за Индиюмнение

07:44

"Цинично и подло": Россия ударила по жилому дому в Ахтырке, пока люди спалиФото

07:33

"На самом деле она хищник": Тарас Тополя жестко прошелся по творчеству Тины Кароль

06:59

Трамп заявил, что Кремль согласился на мирный план, но Зеленский его не читалВидео

06:49

"Навсегда и не убежать": жена Adam обратилась к покойному музыканту

06:10

Переговоры и неприятные итоги неделимнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки на пляже за 10 секунд

04:45

"Поймают" волну успеха: кому из знаков зодиака повезет 8 декабря

Реклама
03:41

Могут вызвать головную боль и усталость: какие свечи категорически нельзя покупать домой

02:28

Более 240 лет носил русские названия: какое имя сейчас имеет один из крупнейших городов Украины

01:30

Шер готовится "завязать узелок" с младшим на 40 лет бойфрендом - СМИ

01:29

Враг цинично ударил БПЛА по Ахтырке: попадание в многоэтажку, есть пострадавшие

00:59

Кто действительно влияет на решение Трампа по Украине - Politico раскрыло детали

00:38

Смиловалась: Меган Маркл впервые за 7 лет поговорила с отцом

00:09

Тихие "убийцы" вазонов: какие невинные привычки могут навредить растениям зимойВидео

07 декабря, воскресенье
23:55

"Они постоянно прячутся": военный рассказал АР, почему корабли РФ боятся выйти из портов

22:51

Мама в 47: украинская ведущая раскрыла сложности материнства

22:39

Как не "убить" трансмиссию зимой: четыре критические ошибки на холодной дороге

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять