Как не "убить" трансмиссию зимой: четыре критические ошибки на холодной дороге

Автомеханики рассказали, как правильно прогревать автомобиль, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.

https://glavred.info/auto/kak-ne-ubit-transmissiyu-zimoy-chetyre-kriticheskie-oshibki-na-holodnoy-doroge-10722104.html Ссылка скопирована

Плавное торможение и избегание резких маневров защищает коробку передач / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как правильно прогревать автомобиль зимой

Почему низкие обороты повышают износ механизмов

Какие ошибки водителей чаще всего разрушают трансмиссию и сцепление

Зима приносит не только красоту снежных пейзажей, но и значительные испытания для автомобилей и водителей, пишет "Твоя Машина".

Главред решил рассказать о четырех самых распространенных зимних ошибках на дороге, которые способны серьезно повредить трансмиссию и сцепление, а также как их избежать, чтобы езда была безопасной.

видео дня

Прогрев автомобиля только на холостом ходу

Многие водители считают, что достаточно нескольких минут работы двигателя на холостых оборотах, чтобы автомобиль был готов к движению. Но для трансмиссии этого мало. Автомеханик объясняет:

"Трансмиссионная жидкость достигает рабочей температуры позже, чем моторное масло. Резкие ускорения на холодной трансмиссии могут закончиться дорогим ремонтом".

Эксперты советуют первые несколько километров после прогрева проезжать плавно, без резких движений, ускорений и торможений.

Агрессивная езда на скользком покрытии

Рывки и пробуксовки на снегу или гололеде создают чрезмерную нагрузку на шестерни и муфты сцепления, а также коробку передач. Столичный автоинструктор советует:

"Ускоряться и тормозить следует плавно, избегать резких маневров. Если возможно, лучше использовать торможение двигателем".

Неверный выбор режима передачи

Для владельцев автоматических коробок важно избегать пробуксовки: электроника может выбрать неверную передачу, что вредит всему механизму. Эксперты советуют использовать режимы Snow или Winter, а при их отсутствии - переключаться на ручное управление только опытным водителям.

Как разморозить лобовое стекло / Инфографика: Главред

Длительная езда на низких оборотах

Водители часто считают, что низкие обороты сохраняют двигатель и экономят топливо. На самом деле это замедляет прогрев двигателя и трансмиссии, смазка густеет, трение увеличивается и износ механизмов становится значительным.

Читайте также:

Об источнике: Твоя машина Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред