Индивидуальные номерные знаки действуют не везде - куда украинцам запрещено ехать

Популярные среди украинских водителей персонализированные номерные знаки имеют ограниченный юридический статус.

Вы узнаете:

Где можно использовать персонализированные номерные знаки

Почему персонализированные номера не действуют за границей

Что нужно сделать перед пересечением границы

Персонализированные номерные знаки, несмотря на их популярность среди украинских водителей, имеют ограниченный юридический статус. Они разрешены исключительно на территории Украины, а при выезде за границу могут создать серьезные проблемы.

Главред узнал, где действуют индивидуальные номера и почему с ними нельзя выезжать за границу.

Почему персонализированные номера не действительны за границей

В Главном сервисном центре МВД Украины пояснили, что индивидуальные номерные знаки являются дополнительными к основным номерам государственного образца. Они вносятся в регистрационные документы, но не заменяют обычные государственные знаки.

Поскольку персонализированные комбинации не предусмотрены международными соглашениями. За пределами Украины транспортное средство, движущееся только с персонализированными номерами, считается не имеющим надлежащих номеров, а потому может привести к проблемам с пограничниками и правоохранительными органами других государств.

Что делать перед пересечением границы

Владельцы таких транспортных средств с индивидуальными номерами должны принять обязательные меры для беспрепятственного пересечения границы. Перед пересечением границы необходимо обязательно установить стандартные номерные знаки, полученные во время первичной регистрации авто. Водителям, которые планируют международные путешествия, стоит всегда иметь при себе комплект стандартных номеров, чтобы избежать каких-либо недоразумений.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

На какой транспорт можно устанавливать персонализированные знаки

Приказ МВД №174 четко определяет перечень транспорта, который может быть персонализирован, и тот, на который это делать запрещено.

Персонализированные знаки можно устанавливать на легковые автомобили, грузовики, автобусы, мотоциклы, мотороллеры и мопеды. В то же время под персонализацию не подпадают прицепы, полуприцепы, трейлеры и дачные прицепы.

Как оформить индивидуальный номерной знак

Процедура оформления является гибкой и может быть осуществлена двумя основными способами. Оформить индивидуальный номер можно онлайн через Кабинет водителя или непосредственно в любом территориальном сервисном центре МВД.

Выбранная водителем комбинация должна быть уникальной и соответствовать установленным требованиям по количеству символов. После изготовления знака транспортное средство необходимо перерегистрировать, чтобы новая информация была внесена в регистрационные документы.

Об источнике: сервисный центр МВД Сервисный центр МВД принимает непосредственное участие в реализации государственной политики в сфере предоставления административных услуг. Среди основных функций и услуг сервисных центров МВД - выдача и обмен водительских удостоверений, регистрация и перерегистрация транспортных средств, выдача и хранение номерных знаков, а также оформление разрешения на перевозку опасных грузов. На базе сервисного центра можно сдать экзамен для получения права управления транспортными средствами, пишет Википедия.

