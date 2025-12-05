Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  Звёзды

Ресторанный скулила: в сети высмеяли "пение" беглеца Олега Винника

Алена Кюпели
5 декабря 2025, 21:52
60
Олега Винника высмеяли за слабое пение во время концерта.
Олег Винник
Олег Винник опозорился во время концерта / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Винник

Кратко:

  • Что сделал Олег Винник
  • Как он выглядел во время концерта

Украинский певец Олег Винник, который сбежал жить за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, спел свою песню "Нино" на русском языке и опозорился живым исполнением.

Видео попало в социальные сети и украинцы изо всех сил комментируют живое выступление. Как оказалось, выступление артиста проходило в Германии.

видео дня

"Скавуляка, это прямо в яблочко", "Ужас", "Дно из дна", "Кто еще ходит на его концерты", "Волк уже не тот", - пишут комментаторы.

Винника назвали ресторанным певцом
Винника назвали ресторанным певцом / Скриншот

На видео слышно, как Винник пытается петь, но голос у него срывается и переходит в подобие писка.

Позиция Олега Винника

После начала полномасштабной войны в Украине Олег Винник перестал вести публичный образ жизни и не показывался в соцсетях. Только летом 2023 года он признался, что покинул Украину и теперь живет в Германии. Летом 2025 Винник рассказал, что живет в стране, где родился его сыни у него нет украинского паспорта.

Олег Винник
Олег Винник / инфографика: Главред

"У меня нет в Украине никакой недвижимости, никаких "толстых" счетов, никаких автомобилей. Нет даже внутреннего паспорта с 2000 года, живу по зарубежному. Такие чудеса", – сказал беглец.

Отметим, как сообщал Главред, Винник опубликовал новое видео и стало заметно, что он очень изменился внешне.

Ранее также в сети обнаружили фото сыновей диктатора Путина и российской гимнастки Алины Кабаевой, который уже 4 года как пытается стереть Украину с лица земли.

Кто такая Алина Кабаева

Алина Маратовна Кабаева — российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, медиа-менеджер. C сентября 2014 года — Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".
В 2022 году из-за поддержки террористического вторжения РФ в Украину ряд стран ввёл персональные санкции против Кабаевой.

