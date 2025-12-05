Ресторанный скулила: в сети высмеяли "пение" беглеца Олега Винника

Кратко:
- Что сделал Олег Винник
- Как он выглядел во время концерта
Украинский певец Олег Винник, который сбежал жить за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, спел свою песню "Нино" на русском языке и опозорился живым исполнением.
Видео попало в социальные сети и украинцы изо всех сил комментируют живое выступление. Как оказалось, выступление артиста проходило в Германии.
"Скавуляка, это прямо в яблочко", "Ужас", "Дно из дна", "Кто еще ходит на его концерты", "Волк уже не тот", - пишут комментаторы.
На видео слышно, как Винник пытается петь, но голос у него срывается и переходит в подобие писка.
Позиция Олега Винника
После начала полномасштабной войны в Украине Олег Винник перестал вести публичный образ жизни и не показывался в соцсетях. Только летом 2023 года он признался, что покинул Украину и теперь живет в Германии. Летом 2025 Винник рассказал, что живет в стране, где родился его сыни у него нет украинского паспорта.
"У меня нет в Украине никакой недвижимости, никаких "толстых" счетов, никаких автомобилей. Нет даже внутреннего паспорта с 2000 года, живу по зарубежному. Такие чудеса", – сказал беглец.
Отметим, как сообщал Главред, Винник опубликовал новое видео и стало заметно, что он очень изменился внешне.
Ранее также в сети обнаружили фото сыновей диктатора Путина и российской гимнастки Алины Кабаевой, который уже 4 года как пытается стереть Украину с лица земли.
