Радикальные перемены: Олег Винник изменился до не узнаваемости

Олег Винник удивляет своим новым видом.

Олег Винник объявил новые концерты / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Винник

Кратко:

Олег Винник вышел на связь с поклонниками

Как он сейчас выглядит

Украинский певец Олег Винник, который сбежал жить за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, обратился к поклонникам с анонсом своих концертов в Германии.

На своей странице в соцсетях Винник опубликовал новое видео и стало заметно, что он очень изменился внешне.

Как сейчас выглядит Олег Винник / фото: скрин instagram.com, Олег Винник

Кстати, певец никак не комментирует изменения.

Как Олег Винник выглядел раньше / фото: instagram.com, Олег Винник

Позиция Олега Винника

После начала полномасштабной войны в Украине Олег Винник перестал вести публичный образ жизни и не показывался в соцсетях. Только летом 2023 года он признался, что покинул Украину и теперь живет в Германии. Летом 2025 Винник рассказал, что живет в стране, где родился его сыни у него нет украинского паспорта.

"У меня нет в Украине никакой недвижимости, никаких "толстых" счетов, никаких автомобилей. Нет даже внутреннего паспорта с 2000 года, живу по зарубежному. Такие чудеса", – сказал беглец.

Олег Винник / инфографика: Главред

О персоне: Олег Винник Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

