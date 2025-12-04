Радикальные перемены: Олег Винник изменился до не узнаваемости

Кратко:
- Олег Винник вышел на связь с поклонниками
- Как он сейчас выглядит
Украинский певец Олег Винник, который сбежал жить за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, обратился к поклонникам с анонсом своих концертов в Германии.
На своей странице в соцсетях Винник опубликовал новое видео и стало заметно, что он очень изменился внешне.
Кстати, певец никак не комментирует изменения.
Позиция Олега Винника
После начала полномасштабной войны в Украине Олег Винник перестал вести публичный образ жизни и не показывался в соцсетях. Только летом 2023 года он признался, что покинул Украину и теперь живет в Германии. Летом 2025 Винник рассказал, что живет в стране, где родился его сыни у него нет украинского паспорта.
"У меня нет в Украине никакой недвижимости, никаких "толстых" счетов, никаких автомобилей. Нет даже внутреннего паспорта с 2000 года, живу по зарубежному. Такие чудеса", – сказал беглец.
О персоне: Олег Винник
Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.
