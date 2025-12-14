Укр
"Достигнут значительный прогресс": Уиткофф прокомментировал мирные переговоры в Берлине

Инна Ковенько
14 декабря 2025, 23:41
Обсуждали мирный план и экономические вопросы.
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что во время переговоров американской и украинской делегаций в воскресенье в Берлине был достигнут значительный прогресс.

Уиткофф подтвердил, что в понедельник, 15 декабря состоится повторная встреча. Он сообщил, что вместе с Джаредом Кушнером и другими членами делегации встретился с украинцами, в частности президентом Владимиром Зеленским.

"Представители провели углубленные дискуссии по плану мирного урегулирования, экономических программ и других вопросов. Был достигнут значительный прогресс, и завтра утром состоится повторная встреча", - написал Стив Уиткофф.

Что известно о переговорах между Украиной и США

Как писал Главред, в воскресенье, 14 декабря, в Берлине состоялась встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США.

Переговоры продолжатся в понедельник, 15 декабря. Конкретные предложения пока неизвестны, Россия относится к переговорам с подозрением.

Какое мирное соглашение интересует Трампа - мнение эксперта

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко сказал, что президенту США Дональду Трампу нужно, чтобы и россияне, и украинцы согласились подписать что-то с формулировками о перемирии, прекращении огня, мире или завершении войны.

По его словам, все остальное Трампа не интересует.

"Трамп прямо сказал: "Мне все равно, как это будет решено, пусть европейцы занимаются". Он хочет подписать красивый документ, где будет зафиксировано, что прекращаются убийства и боевые действия", - считает эксперт.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Америка готова предоставить необходимые гарантии безопасности Украине. При этом, по его словам, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому якобы не нравится нынешний мирный план. Об этом глава Белого дома рассказал во время встречи с прессой в Белом доме 12 декабря.

Напомним, 11 декабря в Белом доме сделали новое громкое заявление по поводу урегулирования войны России против Украины. Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт сказала, что Трамп "чрезвычайно разочарован обеими сторонами этого конфликта". Он больше не хочет разговоров, но хочет реальных действий по урегулированию.

Украине, вероятно, придется пойти на непростые компромиссы ради завершения российской агрессии, однако окончательное слово в этом вопросе должны сказать граждане Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

Мирный план Трампа - что известно

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции.

В издании описали, в чем заключается "мирный план Трампа":

  • замораживание войны;
  • оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";
  • Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова.

Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит.

6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины.

Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент.

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. При этом условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

