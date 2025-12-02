Укр
Болезненные уступки и референдум: в Германии предупредили украинцев о трудных решениях

Юрий Берендий
2 декабря 2025, 14:56
Дипломатический процесс потребует компромиссов, украинцы должны определять гарантии безопасности для предотвращения новой агрессии России, указал Вадевульф.
Болезненные уступки и референдум: в Германии предупредили украинцев о трудных решениях
В Германии предупредили украинцев о тяжелых решениях для окончания войны

О чем сказал глава МИД Германии:

  • Украина, вероятно, пойдет на сложные компромиссы для завершения войны
  • Условия мирного соглашения должны определить граждане Украины
  • Также может состояться общенациональный референдум

Украине, вероятно, придется пойти на непростые компромиссы ради завершения российской агрессии, однако окончательное слово в этом вопросе должны сказать граждане Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль в интервью газете "Neue Osnabrücker Zeitung", передает Stern.

"Задача дипломатии - выработать компромиссы, которые стороны конфликта могут поддержать. К этому, в конце концов, бесспорно, относятся и болезненные уступки", - заявил министр.

По его мнению, процесс достижения мира может стать очень тяжелым для страны, особенно учитывая требование России о значительных территориальных уступках. В то же время он подчеркнул, что именно украинцы должны определить, являются ли такие условия приемлемыми.

"Для Украины это без сомнения будет чрезвычайно сложный процесс, завершением которого может стать общенациональный референдум", - отметил Вадефуль.

Вадефуль отметил, что благодаря международным усилиям шанс на перемирие сейчас является самым высоким за все время войны. Однако ключевым требованием любой договоренности должны быть гарантии, которые обезопасят Украину от новой волны российской агрессии, и ведущая роль в этом, по его словам, принадлежит Соединенным Штатам.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Когда может закончиться война - мнение эксперта

Как писал Главред, война в Украине может завершиться до конца 2025 года или весной 2026-го. Об этом в интервью Телеграфу сообщил нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский.

Он отметил, что процесс движется в этом направлении, хотя точная дата завершения может прийтись на декабрь этого года или на февраль-март следующего. При этом это рассматривается как краткосрочная перспектива, а не долговременная.

Вениславский подчеркнул, что война не будет длиться годами.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, встреча между Путиным и спецпосланником США Стивом Уиткоффом, посвященная обсуждению возможных параметров мирного соглашения для завершения войны против Украины, запланирована на 2 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Переговоры между украинской и американской делегациями во Флориде пока не дали окончательно согласованного текста мирного соглашения. Стороны сосредоточились на сложных аспектах, подробно обсуждая территориальные вопросы и перспективы вступления Украины в НАТО.

После завершения встречи руководитель украинской делегации Рустем Умеров проинформировал президента Владимира Зеленского об основных результатах диалога.

О персоне: Федор Вениславский

Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия.

Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

