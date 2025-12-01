Когда состоится встреча Виткоффа с Путиным: в Кремле назвали точную дату и время

Известно, что они будут обсуждать параметры потенциального мирного соглашения.

Встреча Виткоффа с Путиным / коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Кремля

Коротко:

Встреча Путина и Виткоффа состоится 2 декабря

Она пройдет во второй половине дня

Детали переговоров останутся за закрытыми дверями

Встреча российского диктатора Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом для обсуждения параметров потенциального мирного соглашения для завершения российско-украинской войны запланирована на вторник, 2 декабря. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, встреча планируется во второй половине дня.

видео дня

"Встреча с Уиткоффом планируется на завтра. Он сам об этом сказал. У президента сегодня будет несколько совещаний непубличного характера в рамках подготовки к российско-американским контактам", - добавил Песков.

Он подчеркнул, что официально обнародуют кадры начала встречи Путина и Уиткоффа, а вот о заявлении по итогам говорить рано.

Как и ранее, спикер Путина дал понять, что все детали останутся за закрытыми дверями.

"Россия заинтересована в успехе переговоров по Украине, поэтому не будет вести их в мегафонном режиме через СМИ", - сказал он.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Согласится ли Путин на мирное соглашение

Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро считает, что Путин имеет серьезные причины прислушаться к обновленной версии мирного предложения Дональда Трампа.

По его словам, Путин оказывается под все большим давлением международного сообщества и будет вынужден согласиться на прекращение боевых действий. В противном случае против России могут ввести дополнительные, еще более жесткие санкции.

Мирный план США - что известно

Как сообщал Главред, представители Украины и США заявили, что встреча в Майами была продуктивной, а спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер вылетят в Россию в понедельник для продолжения переговоров по мирному соглашению.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты Америки передали России "основные параметры" мирного плана, согласованного по результатам переговоров Киева и Вашингтона в Женеве.

Кроме того, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин согласился работать над так называемым американским планом окончания войны.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

