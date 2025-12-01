Когда состоится встреча Виткоффа с Путиным: в Кремле назвали точную дату и время

Коротко:
- Встреча Путина и Виткоффа состоится 2 декабря
- Она пройдет во второй половине дня
- Детали переговоров останутся за закрытыми дверями
Встреча российского диктатора Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом для обсуждения параметров потенциального мирного соглашения для завершения российско-украинской войны запланирована на вторник, 2 декабря. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
По его словам, встреча планируется во второй половине дня.
"Встреча с Уиткоффом планируется на завтра. Он сам об этом сказал. У президента сегодня будет несколько совещаний непубличного характера в рамках подготовки к российско-американским контактам", - добавил Песков.
Он подчеркнул, что официально обнародуют кадры начала встречи Путина и Уиткоффа, а вот о заявлении по итогам говорить рано.
Как и ранее, спикер Путина дал понять, что все детали останутся за закрытыми дверями.
"Россия заинтересована в успехе переговоров по Украине, поэтому не будет вести их в мегафонном режиме через СМИ", - сказал он.
Согласится ли Путин на мирное соглашение
Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро считает, что Путин имеет серьезные причины прислушаться к обновленной версии мирного предложения Дональда Трампа.
По его словам, Путин оказывается под все большим давлением международного сообщества и будет вынужден согласиться на прекращение боевых действий. В противном случае против России могут ввести дополнительные, еще более жесткие санкции.
Мирный план США - что известно
Как сообщал Главред, представители Украины и США заявили, что встреча в Майами была продуктивной, а спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер вылетят в Россию в понедельник для продолжения переговоров по мирному соглашению.
Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты Америки передали России "основные параметры" мирного плана, согласованного по результатам переговоров Киева и Вашингтона в Женеве.
Кроме того, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин согласился работать над так называемым американским планом окончания войны.
Читайте также:
- Китай должен склонить Россию к прекращению войны: на кону важный визит и решение
- "Война не закончится": Залужный предупредил о решающем ударе, который готовит Россия
- В США перед переговорами с Украиной сделали прогноз об окончании войны - чего ждать
О персоне: Дмитрий Песков
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред