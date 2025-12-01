Укр
Когда состоится встреча Виткоффа с Путиным: в Кремле назвали точную дату и время

Мария Николишин
1 декабря 2025, 14:37
3534
Известно, что они будут обсуждать параметры потенциального мирного соглашения.
Встреча Виткоффа с Путиным / коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Кремля

Коротко:

  • Встреча Путина и Виткоффа состоится 2 декабря
  • Она пройдет во второй половине дня
  • Детали переговоров останутся за закрытыми дверями

Встреча российского диктатора Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом для обсуждения параметров потенциального мирного соглашения для завершения российско-украинской войны запланирована на вторник, 2 декабря. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, встреча планируется во второй половине дня.

видео дня

"Встреча с Уиткоффом планируется на завтра. Он сам об этом сказал. У президента сегодня будет несколько совещаний непубличного характера в рамках подготовки к российско-американским контактам", - добавил Песков.

Он подчеркнул, что официально обнародуют кадры начала встречи Путина и Уиткоффа, а вот о заявлении по итогам говорить рано.

Как и ранее, спикер Путина дал понять, что все детали останутся за закрытыми дверями.

"Россия заинтересована в успехе переговоров по Украине, поэтому не будет вести их в мегафонном режиме через СМИ", - сказал он.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Согласится ли Путин на мирное соглашение

Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро считает, что Путин имеет серьезные причины прислушаться к обновленной версии мирного предложения Дональда Трампа.

По его словам, Путин оказывается под все большим давлением международного сообщества и будет вынужден согласиться на прекращение боевых действий. В противном случае против России могут ввести дополнительные, еще более жесткие санкции.

Мирный план США - что известно

Как сообщал Главред, представители Украины и США заявили, что встреча в Майами была продуктивной, а спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер вылетят в Россию в понедельник для продолжения переговоров по мирному соглашению.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты Америки передали России "основные параметры" мирного плана, согласованного по результатам переговоров Киева и Вашингтона в Женеве.

Кроме того, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин согласился работать над так называемым американским планом окончания войны.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

война России и Украины Мирный план Трампа Стив Уиткофф
