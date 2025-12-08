"Какие глупости бывают": невеста Дмитрия Кулебы подробно рассказала о своей любви

Читайте больше:
Невеста Дмитрия Кулебы, украинская издательница и бизнесвумен Светлана Павелецкая, сегодня празднует 42-летие. Именинница поздравила себя с Днем рождения элегантной фотосессией в бархатном платье с необычным декольте.
Снимки вместе с праздничными размышлениями Светлана разместила в своем блоге в Instagram. Она решила рассказать о важности и ценности любви в ее жизни - любви к партнеру, любви к себе, любви к близким, стране, своему делу.
"Я уверена на тысячу процентов: у каждого человека есть кто-то, кто сможет сделать его настолько счастливым, что будет казаться, будто ты живешь в книге о любви. И если сейчас в твоей жизни продолжаются испытания — они пройдут. А вы со временем оглянетесь и поймете, что все это было нужно только для того, чтобы подвести вас к своему безусловному, спокойному счастью. Я точно знаю: человека создают не ситуации и даже не поступки. Человек становится тем, кем он себя видит. И тем, для чего он совершает свои поступки. Любое желание без действия — это просто послание во Вселенную. Любая любовь без осознания — лишь страсть. Любая жертва без необходимости — просто глупость. В свои 42 я уже знаю, что такое жертвенность, что такое страсть, и какие глупости бывают. И я счастлива, что успела понять это вовремя — чтобы успеть найти свое", - пишет Светлана Павелецкая.
Свою невесту в социальных сетях поздравил Дмитрий Кудеба - украинский дипломат и бывший министр иностранных дел Украины. Он опубликовал сэлфи со Светланой с подписью: "С Днем рождения, любовь моя".
В комментариях Павелецкая отметила, что этот снимок - первое общее фото их пары.
О персоне: Дмитрий Кулеба
Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.
