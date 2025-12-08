Укр
Читать на украинском
Во время боевого задания - Воздушные силы сообщили о гибели пилота Су-27

Юрий Берендий
8 декабря 2025, 17:25
Пилот погиб во время боевого задания на восточном направлении.
Воздушные силы сообщили о гибели пилота Су-27 / Колаж: Главред, фото: УНИАН

В понедельник, 8 декабря, в полдень во время выполнения боевого задания на восточном направлении погиб пилот украинского самолета Су-27. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Погиб в бою... В полдень 8 декабря 2025 года на восточном направлении, во время выполнения боевой задачи на самолете Су-27, погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Иванов Евгений Витальевич", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах отметили, что сейчас продолжается выяснение обстоятельств его гибели.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким пилота", - резюмировали в ВС ВСУ.

Гибель пилотов Воздушных сил ВСУ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время выполнения боевого задания 11 сентября погиб летчик Воздушных сил ВСУ. Об этом сообщили в 39-й бригаде тактической авиации. Около 13:30 на Запорожском направлении во время боевого вылета на Су-27 трагически погиб майор Александр Боровик, 1995 года рождения.

В ночь 23 августа погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Сергей Бондарь. Катастрофа произошла во время захода самолета на посадку после завершения боевого задания.

Сергей Бондарь был заместителем командира эскадрильи 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева".

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

    война в Украине Воздушные Силы новости Украины
