Люди внезапно начали отказывать от солнечных панелей: в чем причины

Несмотря на рост популярности возобновляемой энергетики, все больше владельцев частных домов принимают решение отказаться от солнечных панелей.

Эксперты компании OUPES отмечают, что собственная солнечная электростанция далеко не всегда оказывается выгодным и удобным решением в долгосрочной перспективе.

По данным Управления энергетической информации США (EIA), число домашних солнечных установок продолжает увеличиваться, однако часть домовладельцев сталкивается с целым рядом проблем — от финансовых до технических. В итоге ожидания от "зеленой" энергии не всегда совпадают с реальностью.

Финансовые причины демонтажа солнечных панелей

Одним из ключевых факторов остается стоимость. Хотя за последние 15 лет цены на солнечные панели снизились более чем на 70%, долгосрочные расходы нередко сводят на нет первоначальную экономию.

Многие владельцы устанавливали панели в кредит или по программам рассрочки. В условиях изменения тарифов на электроэнергию и политики "чистого учета" нередко оказывается, что ежемесячные выплаты превышают фактическую экономию на счетах за свет. В таких случаях инвестиция перестает быть привлекательной.

Дорогое обслуживание и ремонты

С течением времени из строя выходят инверторы, аккумуляторы и другие элементы системы. Их замена может стоить сотни и даже тысячи долларов, особенно после завершения гарантийного срока. Для некоторых домовладельцев такие расходы становятся решающим аргументом в пользу демонтажа оборудования.

Проблемы со страховкой и крышей

Еще одна неожиданная сложность — страхование дома. Некоторые страховые компании повышают тарифы для зданий с солнечными панелями из-за повышенных пожарных и конструкционных рисков.

Также возможны проблемы с кровлей: если при установке была повреждена крыша, производитель может аннулировать гарантию, а ремонт придется оплачивать из собственного кармана.

Устаревшие технологии и падение эффективности

Технологии солнечной энергетики быстро развиваются. Панели, установленные 10–12 лет назад, сегодня могут быть на 40–50% менее эффективными, чем современные аналоги. Это часто подталкивает владельцев либо к дорогостоящей модернизации, либо к полному отказу от старой системы.

Кроме того, солнечные панели естественным образом деградируют со скоростью 0,5–0,8% в год. Через 20 лет они могут потерять до 15% своей первоначальной мощности, что особенно ощутимо для домов с высоким потреблением электроэнергии.

Поломки инверторов и отсутствие аккумуляторов

Инверторы, преобразующие постоянный ток в переменный, служат в среднем 10–15 лет, что значительно меньше срока службы самих панелей. При их поломке система полностью перестает вырабатывать электроэнергию.

Также многие ранние установки не предусматривали накопители энергии. Без аккумуляторов избыточная дневная энергия не может использоваться ночью, что снижает реальную выгоду. Современные системы решают эту проблему за счет аккумуляторов большой емкости, но их установка требует дополнительных затрат.

Хотя солнечные панели по-прежнему остаются важным элементом перехода к чистой энергии, специалисты признают: не каждая система оказывается выгодной в долгосрочной перспективе. Рост расходов на обслуживание, устаревание технологий, финансовые обязательства и страховые риски все чаще заставляют людей демонтировать солнечные установки.

Эксперты советуют тщательно просчитывать не только стоимость монтажа, но и последующие затраты на обслуживание, ремонт и модернизацию, прежде чем инвестировать в солнечную энергетику.

