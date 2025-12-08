"Серьезный проступок": женщину уволили, так как она приходила на работу слишком рано

Кратко:
В Испании женщину, которая работала в службе доставки, уволили с работы, потому что она слишком рано пришла на работу. Женщина уже имела выговор за чрезмерную утреннюю работу, но продолжала приходить раньше всех. Об этом пишет Odditycentral.
Девушка из Аликанте работала в службе доставки и обычно приходила на работу в 6:45-7:00, хотя по контракту смена начиналась в 7:30. Из-за этого она начинала работать раньше коллег, что вызывало недовольство руководства.
Первый выговор за слишком ранний приход ей сделали еще в 2023 году, но женщина продолжала игнорировать предупреждения.
В 2025 году начальник уволил ее за "серьезный проступок", утверждая, что ранний приход вредит работе компании и нарушает обязанности сотрудника.
Женщина обжаловала решение в социальном суде Аликанте, однако суд принял сторону работодателя, отметив что неоднократное игнорирование предупреждений негативно повлияло на отношения доверия и лояльности между работником и компанией.
"Поведение работника нарушило доверие и лояльность, а ее настойчивый ранний приход на работу является достаточно серьезной причиной для прекращения трудовых отношений", - говорилось в решении суда.
