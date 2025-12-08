"Это дыра": Мария Яремчук вышла на связь и сообщила о страшном горе

Мария Яремчук не смогла промолчать о происшедшем.

Мария Яремчук тяжело переживает потерю друга / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мария Яремчук

Кратко:

Мария Яремчук обратилась к поклонникам

Артистка высказалась о смерти Михаила Клименко

Украинская известная певица Мария Яремчук, которая отказалась от публичного способа жизни и редко появляется в соцсетях, сделала исключение и вышла на связь.

На своей странице в соцсетях Мария сообщила о горе и как переживает смерть украинского певца Михаила Клименко.

Яремчук опубликовала фото артиста и оставила подпись к нему.

"Миша ушел. Сплошная дыра в душе…" - написала артистка.

Мария Яремчук о смерти Михаила Клименко / фото: скрин instagram.com, Мария Яремчук

Также она показала общее фото с Клименко.

"Спасибо, что был другом, незаурядной личностью, за песни, которые навсегда… Для меня это не просто потеря, это дыра… Прощай, соулмейт…" - добавила Мария.

Мария Яремчук о смерти Михаила Клименко / фото: скрин instagram.com, Мария Яремчук

Смерть Михаила Клименко

7 декабря остановилось сердце популярного украинского певца и хитмейкера из группы ADAM Михаила Клименко. Артисту было 38 лет и несколько месяцев он боролся с тяжелой формой туберкулезного менингита и три недели находился в коме.

О персоне: Мария Яремчук Мария Яремчук — украинская певица, представительница Украины и финалистка песенного конкурса "Евровидение 2014", где заняла 6 место, финалистка телепроекта "Голос страны". 2012 представила Украину на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна-2012" в России, где заняла 3-е место.

Дочь украинского певца, народного артиста Украины Назария Яремчука. В 2023 году Мария Яремчук, как приглашенная гостья, выступила на Евровидении в Ливерпуле.

