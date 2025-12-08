"Это дыра": Мария Яремчук вышла на связь и сообщила о страшном горе

Кратко:
- Мария Яремчук обратилась к поклонникам
- Артистка высказалась о смерти Михаила Клименко
Украинская известная певица Мария Яремчук, которая отказалась от публичного способа жизни и редко появляется в соцсетях, сделала исключение и вышла на связь.
На своей странице в соцсетях Мария сообщила о горе и как переживает смерть украинского певца Михаила Клименко.
Яремчук опубликовала фото артиста и оставила подпись к нему.
"Миша ушел. Сплошная дыра в душе…" - написала артистка.
Также она показала общее фото с Клименко.
"Спасибо, что был другом, незаурядной личностью, за песни, которые навсегда… Для меня это не просто потеря, это дыра… Прощай, соулмейт…" - добавила Мария.
Смерть Михаила Клименко
7 декабря остановилось сердце популярного украинского певца и хитмейкера из группы ADAM Михаила Клименко. Артисту было 38 лет и несколько месяцев он боролся с тяжелой формой туберкулезного менингита и три недели находился в коме.
О персоне: Мария Яремчук
Мария Яремчук — украинская певица, представительница Украины и финалистка песенного конкурса "Евровидение 2014", где заняла 6 место, финалистка телепроекта "Голос страны". 2012 представила Украину на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна-2012" в России, где заняла 3-е место.
Дочь украинского певца, народного артиста Украины Назария Яремчука. В 2023 году Мария Яремчук, как приглашенная гостья, выступила на Евровидении в Ливерпуле.
