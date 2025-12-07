Высокий уровень угрозы массового удара: стало известно, какие города под угрозой

Российские оккупационные войска готовят новую массированную атаку на критическую и энергетическую инфраструктуру Украины. По данным мониторинговых групп, противник планирует применить широкий спектр вооружения - от ударных беспилотников до высокоточных ракет.
Как отмечают аналитики, в готовности к применению находятся около 340 БПЛА различных моделей и высокоточные ракетные системы. Среди возможных средств поражения - 9 крылатых ракет "Искандер-К", 12 баллистических "Искандер-М", 5 ракет типа "Кинжал" и 8 "Калибров". Эксперты отмечают, что такая комбинация вооружения свидетельствует о намерении нанести ракетно-дроновой удар.
Дополнительно мониторинговые источники предупреждают о потенциальном привлечении стратегической авиации:
"Существует предупреждение о применении четырех бортов Ту-22м3 в течение следующих 48 часов".
Аналитики отмечают, что основной потенциальной целью атаки остается энергетическая инфраструктура Украины. Особая активность врага наблюдается в районах Киева, а также в городах Лубны, Полтава и Бородянка.
