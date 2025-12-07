"Он непредсказуем": сын Трампа допустил, что президент США может "покинуть Украину"

Трамп-младший выдал ряд спекулятивных заявлений о войне в Украине и украинских беженцах.

Сын Трампа допустил, что президент США может "покинуть Украину" / Коллаж: Главред, Фото: Офис президента, Instagram/donaldjtrumpjr

Что сказал Трамп-младший:

Зеленский затягивает войну

В Монако 50% суперкаров Bugatti и Ferrari имели украинские номера

Мы хотим мира, мы хотим остановить смерть

Президент США Дональд Трамп может отказаться от мирных переговоров по Украине. Об этом заявил его старший сын Дональд на конференции по вопросам Ближнего Востока, пишет The Guardian.

Как отметило издание, Трамп-младший, который не имеет официальной роли в администрации своего отца, но является ключевой фигурой в движении "Мага", на фоне давления переговорной команды США на Украину сделал ряд спекулятивных заявлений о войне, которую ведет Россия.

Он, в частности, сказал, что президент Украины Владимир Зеленский затягивает войну, потому что знает, что никогда не выиграет выборы, если она закончится.

Также сын Трампа раскритиковал главу внешней политики ЕС Каю Каллас, заявив, что европейские санкции не работают, поскольку они лишь повысили цену на нефть, из которой Россия могла бы оплачивать свою войну. Он охарактеризовал европейский план как "мы будем ждать, пока Россия обанкротится" и заявил, что "это не план".

Дональд Трамп-младший сказал, что во время опроса избирателей во время кампании 2022 года встретил только трех человек, которые считали войну в Украине одной из 10 главных проблем. Риск того, что венесуэльские суда ввозят наркотик фентанил в США, по его словам, был "гораздо более очевидной и непосредственной опасностью, чем что-либо, что происходит в Украине или России".

Кроме того, он заявил, что этим летом в Монако наблюдал, как 50% суперкаров Bugatti и Ferrari имели украинские номера. Впрочем, никаких доказательств этого он не предоставил, пишет издание.

"Как вы думаете, это было заработано в Украине? Мы слышим все эти слухи о том, что происходит, когда видим, что каждый номерной знак в Монако украинский... Богачи сбежали, оставив, как они думали, крестьян бороться в этой войне. Не было никакого стимула останавливаться, потому что пока шел денежный поезд и они воровали, никто ничего не проверял, поэтому не было никакой причины заключать мир", - сказал Трамп.

На вопрос, возможно ли, что президент США, который обещал обеспечить мир Украине, просто отойдет от переговоров, Трамп-младший ответил, что, возможно, так и будет, добавив, что его отец - одна из самых непредсказуемых личностей в политике. Кроме того, он пообещал, что США больше не будут "идиотом с чековой книжкой".

Издание Politico уточняет, что Трамп-младший обрушился с критикой на президента Зеленского. Politico в этом контексте упоминает недавний коррупционный скандал и отставку Андрея Ермака с поста главы ОП.

"Из-за войны и потому, что он один из величайших маркетологов всех времен, Зеленский стал практически божеством, особенно для левых, для которых он не мог сделать ничего плохого, был безупречен", - сказал Трамп-младший.

На вопрос, может ли президент США покинуть Украину, младший Трамп ответил: "Я думаю, что может".

"Что хорошо в моем отце, и что уникально в нем, так это то, что ты не знаешь, что он собирается сделать. Тот факт, что он непредсказуем... заставляет всех действовать интеллектуально честно... Мы хотим мира. Мы хотим остановить смерть", - добавил он.

Какова тактика РФ в переговорах с США - мнение эксперта

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко в интервью Главреду рассказал, что Кремль отказался от стратегии давления страхом на администрацию Трампа и делает ставку на подкуп и экономические "выгоды" для США и самого Трампа. По словам эксперта, Россия предлагала Вашингтону поделить замороженные активы Европы на 100 млрд долларов и зарабатывать на полезных ископаемых.

"Логика Кремля такова: мы не просто "побеждаем" на поле боя и нам не обязательно вообще вести эти переговоры; мы можем спокойно воевать дальше, а можем, как хочет Трамп, - вместе зарабатывать деньги. И выбор для нас одинаково приемлем", - пояснил Жовтенко.

В то же время, как отметил эксперт, российская пропаганда формирует впечатление, что США должны убедить РФ выбрать бизнес вместо войны.

Мирные переговоры - что известно

Как сообщал Главред, 2 декабря в Москве состоялись переговоры между Стивом Уиткоффом, посланником Дональда Трампа, и президентом России Владимиром Путиным. По итогам этой встречи, Кремль сообщил, что, кроме первичного мирного плана от Соединенных Штатов, они получили еще четыре дополнительных документа.

Издание Politico сообщило, что Путин заставил Виткоффа и Кушнера ждать начала диалога в Кремле более трех часов. Хотя помощник Путина, Юрий Ушаков, назвал переговоры "конструктивными", он признал, что общего компромиссного решения по Украине в настоящее время не существует.

Со своей стороны, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что московские переговоры оказались безрезультатными. По его мнению, несмотря на то, что США заинтересованы в скором завершении войны, а Украина и Европа готовы к компромиссам, Россия сознательно затягивает время и не отказывается от дальнейшей военной агрессии.

Контакты между украинской делегацией и американской стороной дали начальный, скорее концептуальный результат: стороны очертили основу будущего договора по безопасности, однако переломного момента в переговорах пока не видно. Об этом пишет Bloomberg.

Читайте также:

Об источнике: The Guardian "Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

