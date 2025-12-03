Путин заставил Кушнера и Уиткоффа ждать три часа: детали ночных переговоров в Москве

Пока американцы убивали время, Путин выступил перед прессой.

Кушнер и Уиткофф ждали три часа, пока Путин угрожал Европе новой войной / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Главные тезисы:

Путин заставил Уиткоффа и Кушнера ожидать встречи в Кремле почти три часа

Пока американцы ждали, Путин публично обвинил Европу в срыве мирного процесса

Путин готов к миру лишь на своих условиях

Российский диктатор Владимир Путин заставил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера ожидать переговоров в Кремле в течение трех часов.

Подробности встречи в Москве 2 декабря раскрыло издание Politico.

"Владимир Путин использовал сочетание обаяния, расчетливого затягивания времени и явных угроз, чтобы показать послам США Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру истинную позицию России в вопросе мира с Украиной", - пишет издание.

Уиткофф, специальный представитель президента США Дональда Трампа, и Кушнер, зять Трампа, во вторник прогулялись по Москве и пообедали в элитном ресторане в ожидании встречи в Кремле, посвященной прекращению войны на Украине.

Пока американцы убивали время, Путин выступил перед прессой на инвестиционном форуме, где обвинил Европу в срыве мирного процесса и намекнул на будущую эскалацию.

"Мы не собираемся воевать с Европой, но если Европа решит начать войну, мы готовы прямо сейчас", — заявил он.

Переговоры начались почти на три часа позже первоначально назначенного на 17:00 времени, обозначенного пресс-секретарем Путина.

Встреча завершилась лишь далеко за полночь по местному времени.

Советник Путина по внешней политике Кирилл Дмитриев, присутствовавший на переговорах, в своем посте на сайте X назвал встречу "продуктивной".

Помощник Путина Юрий Ушаков, который также присутствовал на встрече, назвал беседу "полезной, конструктивной и весьма содержательной", но добавил, что предстоит еще "много работы".

"Мы точно не стали дальше от мира", — сказал он.

По словам Ушакова, Путин отметил "деструктивные действия европейской стороны". Как отмечают журналисты, это признак того, что он может попытаться переложить вину за любую неудачу в достижении мирного соглашения на Евросоюз.

Есть ли шанс заключить мир и на каких условиях

Перед переговорам в Москве Путин не проявлял никаких признаков отступления от своего требования фактической капитуляции Украины.

В комментарии изданию Politico депутат Государственной Думы Пётр Толстой заявил, что "никаких решений, которые подорвали бы безопасность России, приниматься не будет. Это необходимо чётко понимать".

Пока нет никаких признаков того, что переговоры в Москве 2 декабря приведут к каким-либо изменениям в позиции Москвы.

"Без сомнения, Путин считает, что он еще раз изложил все, и теперь другие должны решить между собой, хотят ли они закончить войну", — отметила Татьяна Становая, основатель политического консалтингового агентства R.Politik.

По её словам, Путин готов к миру, но "только на его условиях".

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Переговоры Путина и Уиткоффа 2 декабря 2025 - что известно

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп выбрал "нетрадиционный – и порой противоречивый – подход к дипломатии" в попытке заключить мирное соглашение для прекращения войны России в Украине. В частности, на переговоры к главе России Владимиру Путину Трамп отправил спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера. Как объяснил бывший высокопоставленный чиновник Государственного департамента, Трамп "всегда не хотел подчиняться бюрократическим структурам" и вместо этого полагался на "личную дипломатию".

2 декабря состоялись переговоры посланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным в Москве. После этого в Кремле заявили, что Москва получила еще четыре документа, кроме первоначального американского мирного плана.

После встречи помощник российского диктатора Юрий Ушаков сообщил, что обсуждение было полезным и конструктивным, но компромиссного плана по Украине пока нет.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, рассматривается ли сейчас возможность введения временного "новогоднего перемирия" в зоне боевых действий.

Чего хочет Трамп: мнение эксперта

Политический эксперт Виталий Кулик считает, что президенту США Дональду Трампу не нужен мирный процесс ради процесса. Ему необходим конкретный результат. Но он вполне может согласиться и на рамочные соглашения, которые не выполняются.

"Поэтому может появиться некое коммюнике, которое не будет предусматривать никаких гарантий и которое невозможно выполнить, то есть это будет скорее пожелание, под которым подпишутся все стороны. Но Трамп будет продавать это как окончание войны и победу, как он это сделал с Таиландом и Камбоджей и другими войнами, которые он "закончил". На самом деле эти войны не закончились, до сих пор продолжаются перестрелки в этих регионах и на этих фронтах глобальной войны", - объяснил Кулик в интервью Главреду.

О персоне: Виталий Кулик Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

