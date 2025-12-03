Укр
Идёт "совсем другой процесс": в Кремле сказали, будет ли новогоднее перемирие на фронте

Анна Ярославская
3 декабря 2025, 06:47обновлено 3 декабря, 07:38
944
Тема новогоднего перемирия не поднимается, сказал Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков, ВСУ
Россия не предлагает паузу на фронте / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Песков прокомментировал возможность "новогоднего перемирия" на фронте
  • По его словам, вопрос прекращения огня на праздники не обсуждается
  • Он заявил, что сейчас идёт "совсем другой процесс"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, рассматривается ли сейчас возможность введения временного "новогоднего перемирия" в зоне боевых действий.

Российские журналисты поинтересовались, предложит ли Москва "новогоднее перемирие" на поле боя, пишет 3 декабря прокремлевское медиа РИА Новости.

видео дня

Спикер Путина заявил корреспондентам, что пока вопрос прекращения огня на новогодние праздники не рассматривался. По его словам, сейчас происходит "совсем другой процесс".

"Пока об этом речь не шла, сейчас идет другой совсем процесс", — сказал Песков.

Песков, вероятно, имел в виду переговоры между сторонами и обсуждение так называемого "мирного плана".

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Переговоры Путина и Уиткоффа 2 декабря 2025 - что известно

Как писал Главред, 2 декабря состоялись переговоры посланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным в Москве. После этого в Кремле заявили, что Москва получила еще четыре документа, кроме первоначального американского мирного плана.

После встречи помощник российского диктатора Юрий Ушаков сообщил, что обсуждение было полезным и конструктивным, но компромиссного плана по Украине пока нет.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что администрация президента США Дональда Трампа настроена "очень оптимистично" относительно возможности заключения мирного соглашения в Украине.

"Мы надеемся, что эта война наконец закончится", - сказала Левитт.

Отметим, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф намерен доставил в Москву согласованный с Украиной "мирный план". В то же время нет оснований ожидать, что Россия пойдет на компромисс или согласится завершить войну, отмечает австралийский генерал в отставке и военный обозреватель Мик Райан.

Чего хочет Путин: мнение эксперта

Политический эксперт Виталий Кулик считает, что Путину нужно сохранить переговорный процесс, поскольку, по его мнению, он ведет его к желаемому результату.

"А желаемым результатом для него является признание за Россией статуса сверхдержавы и готовность вступать с ней в предметные разговоры о новом мировом порядке. Цена здесь – не Украина. Эти переговоры – не об Украине, а о новом мировом порядке. И в таких переговорах нужно, чтобы никакой конкретики п Украине не было. Поэтому процесс можно затягивать и играть в это еще долго, держа Трампа на вытянутой руке", - сказал Кулик в интервью Главреду.

По его словам, за это время Россия решит свои вопросы: возможно, выйдет на определенные договоренности с Соединенными Штатами, избежит чрезмерных санкций, а, может, и добьется снятия части из них.

Другие новости:

О персоне: Виталий Кулик

Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

