"Много переменных факторов": у Трампа сделали заявления о переговорах с Украиной

Руслан Иваненко
1 декабря 2025, 23:10
США работают над мирным соглашением в Украине и надеются завершить войну в ближайшее время.
Левитт, Рубио
Украинские и американские представители провели многочасовые переговоры по ключевым вопросам / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • США оптимистично настроены относительно мирного соглашения в Украине
  • Спецпосланник Уиткофф отправляется в Москву для продолжения переговоров

Администрация президента США Дональда Трампа настроена "очень оптимистично" относительно возможности заключения мирного соглашения в Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает Sky News.

По ее словам, американские переговорщики и сам Трамп "очень упорно работали над этим", а переговоры с украинской стороной были "очень хорошие". Сейчас специальный посланник Стив Уиткофф направляется в Россию.

видео дня

"Мы надеемся, что эта война наконец закончится", - добавила Левитт.

Рубио о сложности переговоров

В то же время государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что после переговоров с Украиной "впереди еще много работы".

"Это деликатный вопрос. Он сложный. Есть много переменных факторов, и, очевидно, есть еще одна сторона, которая должна быть вовлечена в этот процесс, и это продолжится в конце этой недели, когда (Стив - ред.) Уиткофф поедет в Москву", - приводит его слова The Hill.

Отмечается, что переговоры между представителями Украины и США 30 ноября продолжались несколько часов. Основными препятствиями для заключения соглашения остаются гарантии безопасности для Украины и вопросы территориальных уступок.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Пойдет ли Россия на окончание войны - мнение эксперта

Российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин считает, что Путин будет избегать прямого отказа инициативам США, одновременно сопровождая их многочисленными условиями и оговорками.

По мнению Невзлина, Москва и в дальнейшем будет манипулировать переговорным процессом, уклоняясь от решений и придумывая основания для срыва любых договоренностей. Путин, по его оценке, демонстрирует готовность продолжать войну и не рассматривает возможность прекращения боевых действий даже в сценариях, выгодных для России. Он надеется, что США осознают эту позицию и будут оказывать давление на тех, кто непосредственно ответственен за эскалацию конфликта.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, стремление Дональда Трампа по мирному урегулированию в Украине, по мнению еврокомиссара по вопросам юстиции и демократии Майкла Макграта, не должны дать возможность российскому лидеру Владимиру Путину избежать ответственности за военные преступления, совершенные российскими оккупационными силами.

Кроме того, во Флориде состоялся очередной раунд переговоров между представителями Украины и США. После встречи госсекретарь Марко Рубио и секретарь СНБО Рустем Умеров сделали короткие комментарии, отметив результативность переговоров и важность дальнейшего стратегического взаимодействия.

Напомним, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф намерен доставить в Москву согласованный с Украиной "мирный план".

Люди устроили бунт: возмущенные жители Мариуполя обратились к Путину с требованием

14:47

В ЕС выдали ультиматум Трампу из-за мирного соглашения по Украине - что известно

14:46

Экстремально сильная магнитная буря ударила по Украине - известна дата пика

14:41

Женщина клонировала покойную собаку за $50 тысяч, но вскоре пожалела

14:37

Когда состоится встреча Виткоффа с Путиным: в Кремле назвали точную дату и время

14:26

"Которыми поразили российские танкеры": Ани Лорак отметили за донаты ВСУ

14:23

Еще не поздно: как и зачем пригибать малину на зимуВидео

14:01

Идеальное горячее блюдо на праздничный стол: рецепт вкусного мяса с ананасами

13:44

Отвод ВСУ с Донбасса: военный рассказал о судьбе украинских территорий

13:42

Давление в шинах зимой падает быстрее: когда и как часто нужно накачивать колеса

