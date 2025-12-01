Сколько часов не будет света - Укрэнерго опубликовало новые графики на 2 декабря

Во всех регионах Украины Укрэнерго будет применять меры ограничения потребления электроэнергии.

https://glavred.info/ukraine/skolko-chasov-ne-budet-sveta-ukrenergo-opublikovalo-novye-grafiki-na-2-dekabrya-10720373.html Ссылка скопирована

Сколько часов не будет света - графики отключений света на 2 декабря / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чем говорится в материале:

Завтра в Украине будут действовать графики почасовых отключений света

Одновременно будут применяться от 0,5 до 3 очередей

Во вторник, 2 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток. Об этом сообщило Укрэнерго.

видео дня

По данным компании, почасовые отключения для населения и промышленных потребителей будут действовать с 00:00 до 23:59. Объем ограничений электроэнергии - от 0,5 до 3 очередей.

"Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", - говорится в сообщении.

В то же время в Укрэнерго отметили, что время и объем применения ограничений могут меняться. Энергетики советуют потребителям следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - призвали украинцев.

Почему графики часто меняются - объяснение эксперта

После массированных атак РФ украинцы сталкиваются с тем, что графики отключений электроэнергии могут меняться несколько раз в сутки. Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в эфире КИЕВ24 объяснил это необходимостью переконфигурации системы.

"Сейчас действуют в основном резервные линии питания, и если на эти линии нагружается большое количество потребителей, то они могут выходить из строя, это вызывает дополнительные проблемы. Поэтому нужно менять графики в ручном режиме", - пояснил он.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Что будет со светом зимой - мнение эксперта

Ситуация со светом зимой может улучшиться, ведь энергетики активно работают над восстановлением объектов. Такой прогноз дает глава Укрэнерго Виталий Зайченко. Он отметил, что графики отключений могут меняться в течение сезона.

"Могу только заверить, что мы как оператор системы передачи, вместе с владельцами объектов генерации - делаем все возможное для того, чтобы отключения были минимизированы или отменены", - добавил Зайченко.

Отключение света в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине потребление электроэнергии упало на 20% из-за отключения света, однако пока это не отобразится в платежках за ноябрь. Гендиректор YASNO Сергей Коваленко пояснил, что октябрь был холоднее и почти без отключений, поэтому среднее потребление сейчас больше.

Кроме того, премьер Юлия Свириденко уверяла, что в ближайшие дни графики отключений электроэнергии в Украине могут сократиться. По ее словам, министерства и компании уже получили соответствующие задания.

Также директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что полное восстановление украинской энергосистемы может растянуться минимум на семь лет - именно столько времени понадобится, чтобы вернуть инфраструктуру в стабильное состояние после массированных ударов России.

Рекомендуем также ознакомиться:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред