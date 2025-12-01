Укр
Читать на украинском
Сколько часов не будет света - Укрэнерго опубликовало новые графики на 2 декабря

Дарья Пшеничник
1 декабря 2025, 18:41
954
Во всех регионах Украины Укрэнерго будет применять меры ограничения потребления электроэнергии.

Отключения света
Сколько часов не будет света - графики отключений света на 2 декабря / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чем говорится в материале:

  • Завтра в Украине будут действовать графики почасовых отключений света
  • Одновременно будут применяться от 0,5 до 3 очередей

Во вторник, 2 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток. Об этом сообщило Укрэнерго.

видео дня

По данным компании, почасовые отключения для населения и промышленных потребителей будут действовать с 00:00 до 23:59. Объем ограничений электроэнергии - от 0,5 до 3 очередей.

"Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", - говорится в сообщении.

В то же время в Укрэнерго отметили, что время и объем применения ограничений могут меняться. Энергетики советуют потребителям следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - призвали украинцев.

Почему графики часто меняются - объяснение эксперта

После массированных атак РФ украинцы сталкиваются с тем, что графики отключений электроэнергии могут меняться несколько раз в сутки. Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в эфире КИЕВ24 объяснил это необходимостью переконфигурации системы.

"Сейчас действуют в основном резервные линии питания, и если на эти линии нагружается большое количество потребителей, то они могут выходить из строя, это вызывает дополнительные проблемы. Поэтому нужно менять графики в ручном режиме", - пояснил он.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Что будет со светом зимой - мнение эксперта

Ситуация со светом зимой может улучшиться, ведь энергетики активно работают над восстановлением объектов. Такой прогноз дает глава Укрэнерго Виталий Зайченко. Он отметил, что графики отключений могут меняться в течение сезона.

"Могу только заверить, что мы как оператор системы передачи, вместе с владельцами объектов генерации - делаем все возможное для того, чтобы отключения были минимизированы или отменены", - добавил Зайченко.

Отключение света в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине потребление электроэнергии упало на 20% из-за отключения света, однако пока это не отобразится в платежках за ноябрь. Гендиректор YASNO Сергей Коваленко пояснил, что октябрь был холоднее и почти без отключений, поэтому среднее потребление сейчас больше.

Кроме того, премьер Юлия Свириденко уверяла, что в ближайшие дни графики отключений электроэнергии в Украине могут сократиться. По ее словам, министерства и компании уже получили соответствующие задания.

Также директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что полное восстановление украинской энергосистемы может растянуться минимум на семь лет - именно столько времени понадобится, чтобы вернуть инфраструктуру в стабильное состояние после массированных ударов России.

Рекомендуем также ознакомиться:

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

