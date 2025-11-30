До 12 часов без света: появились графики отключений на 1 декабря

Графики отключения света будут действовать в течение всех суток.

Графики отключения света на 1 декабря / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

1 декабря свет будут выключать по всей Украине

Отключения запланированы на все сутки.

Объем - от 0,5 до 3 очередей

В понедельник, 1 декабря, во всех регионах Украины будут действовать меры ограничения потребления электроэнергии. Из-за массированных ракетно-дронных атак России ситуация в энергосистеме остается сложной. Об этом сообщило Укрэнерго.

По данным компании, почасовые отключения электроэнергии будут действовать с 00:00 до 23:59. Их объем - от 0,5 до 2,5 очередей.

Ограничения электроэнергии коснутся как промышленных потребителей, так и бытовых. В Укрэнерго напомнили, что время и объем отключений могут меняться, поэтому за актуальной информацией стоит следить на официальных страницах облэнерго в регионе.

Очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Какой худший сценарий ударов по энергетике - мнение главы Укрэнерго

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что худшим сценарием работы энергосистемы под обстрелами РФ является блэкаут, который Украина уже пережила осенью 2022 года. По словам Зайченко, сейчас энергетики более подготовлены к такому развитию событий.

"Цель агрессора - полностью обесточить энергосистему, довести ее до блэкаута. Это было в 2022 году, но тогда мы справились достаточно быстро, хотя, конечно, никто не готовился к тому, что нас будут так массированно атаковать. На текущий момент цель РФ такая же - оставить Украину без света, воды, но мы более готовы. Как "Укрэнерго", так и электростанции", - подчеркнул Зайченко.

Глава компании добавил, что отключений стало меньше благодаря быстрому восстановлению энергообъектов и наличию резервного оборудования, предоставленного партнерами. Самая сложная ситуация пока остается в прифронтовых и приграничных областях: Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой.

Отключение света в Украине - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что российские оккупанты в ночь на 29 ноября нанесли массированный ракетно-дроновой удар по Украине. Под вражескую атаку попали объекты энергетической инфраструктуры.

Премьер Юлия Свириденко уверяла, что в ближайшие дни графики отключений электроэнергии в Украине могут сократиться. По ее словам, министерства и компании уже получили соответствующие задания.

Между тем народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк рассказал, что графики отключения света будут действовать до конца зимы.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

