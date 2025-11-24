Отключение света: эксперт ответил, когда ожидать улучшения ситуации

Чтобы восстановить энергосистему Украины, нужно минимум 6-7 недель без новых атак РФ.

Кратко о главном:

Энергосистема Украины постепенно обновляется после атак РФ

Атомные электростанции уже выведены на полную мощность

Улучшение ситуации будет ожидается уже на этой неделе

Энергетическая система Украины постепенно восстанавливается после массированных атак российских оккупантов. Уже на этой неделе ожидается улучшение ситуации со светом.

Об этом в понедельник, 24 ноября, а брифинге в Медиа Центр Украина сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Сейчас энергетическая система в стадии восстановления после атак. На этой неделе будет положительная динамика. Происходит восстановление энергоснабжения. Уже выведены на полную мощность атомные станции, продолжается восстановление высоковольтных сетей. Процесс восстановления энергоснабжения и энергосистемы продолжается", - сказал он.

Также Харченко отметил, что фортификационная защита энергообъектов и другие меры подготовки к отопительному сезону демонстрируют эффективность.

В то же время он отметил, что для восстановления энергосистемы страна требует не менее 6-7 недель без новых атак, что сейчас выглядит маловероятным.

Ситуация в энергосистеме Украины - мнение эксперта

Эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончарв интервью Главреду заявил о том, что для восстановления поврежденной РФ энергетической инфраструктуры Украины необходимо гораздо больше времени.

"Ситуация действительно драматическая, но при этом были сделаны запасы оборудования и проработаны алгоритмы восстановления. Однако сейчас у энергосистемы нет того запаса мощностей, который был раньше. Установка дополнительных генерирующих мощностей на тепловых электростанциях или ГЭС - это, конечно, не недели и не месяцы: такие работы часто измеряются годами", - подчеркнул он.

Отключение света - последние новости

Как писал Главред, украинская энергосистема находится в критическом состоянии, и ближайшие месяцы могут принести разные варианты развития событий - от умеренных отключений до масштабных ограничений. Об этом заявил энергетический эксперт Украинского института будущего, председатель Совета Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в Украине в ближайшие дни могут сократиться графики отключений электроэнергии. Она отметила, что министерства и компании уже получили соответствующие задания.

Кроме того, электроэнергию в Украине не всегда удается доставить к потребителям из-за ударов РФ по линиям передач и трансформаторам. Минэнерго сообщает, что пропускной способности сетей недостаточно для поставки в регионы с дефицитом, поэтому применяют почасовые отключения.

О песроне: Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

