Отключение света: эксперт ответил, когда ожидать улучшения ситуации

Кратко о главном:
- Энергосистема Украины постепенно обновляется после атак РФ
- Атомные электростанции уже выведены на полную мощность
- Улучшение ситуации будет ожидается уже на этой неделе
Энергетическая система Украины постепенно восстанавливается после массированных атак российских оккупантов. Уже на этой неделе ожидается улучшение ситуации со светом.
Об этом в понедельник, 24 ноября, а брифинге в Медиа Центр Украина сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
"Сейчас энергетическая система в стадии восстановления после атак. На этой неделе будет положительная динамика. Происходит восстановление энергоснабжения. Уже выведены на полную мощность атомные станции, продолжается восстановление высоковольтных сетей. Процесс восстановления энергоснабжения и энергосистемы продолжается", - сказал он.
Также Харченко отметил, что фортификационная защита энергообъектов и другие меры подготовки к отопительному сезону демонстрируют эффективность.
В то же время он отметил, что для восстановления энергосистемы страна требует не менее 6-7 недель без новых атак, что сейчас выглядит маловероятным.
Ситуация в энергосистеме Украины - мнение эксперта
Эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончарв интервью Главреду заявил о том, что для восстановления поврежденной РФ энергетической инфраструктуры Украины необходимо гораздо больше времени.
"Ситуация действительно драматическая, но при этом были сделаны запасы оборудования и проработаны алгоритмы восстановления. Однако сейчас у энергосистемы нет того запаса мощностей, который был раньше. Установка дополнительных генерирующих мощностей на тепловых электростанциях или ГЭС - это, конечно, не недели и не месяцы: такие работы часто измеряются годами", - подчеркнул он.
Отключение света - последние новости
Как писал Главред, украинская энергосистема находится в критическом состоянии, и ближайшие месяцы могут принести разные варианты развития событий - от умеренных отключений до масштабных ограничений. Об этом заявил энергетический эксперт Украинского института будущего, председатель Совета Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.
Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в Украине в ближайшие дни могут сократиться графики отключений электроэнергии. Она отметила, что министерства и компании уже получили соответствующие задания.
Кроме того, электроэнергию в Украине не всегда удается доставить к потребителям из-за ударов РФ по линиям передач и трансформаторам. Минэнерго сообщает, что пропускной способности сетей недостаточно для поставки в регионы с дефицитом, поэтому применяют почасовые отключения.
Читайте также:
- Как сохранить холодильник во время отключений света: действенные способы
- До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало новые графики на 24 ноября
- Россияне атаковали энергетику в четырех областях: где самая сложная ситуация со светом
О песроне: Александр Харченко
Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред