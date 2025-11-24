Россияне атаковали энергетику в четырех областях: где самая сложная ситуация со светом

На Днепропетровщине без света остались более 60 тысяч потребителей.

Россия атаковала энергообъекты Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Россия атаковала энергообъекты Украины

В четырех областях Украины десятки тысяч абонентов без света

Оживление обесточенных потребителей ожидается до конца суток

В ночь на понедельник, 24 ноября, российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Донецкой, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей.

Самая сложная ситуация на Днепропетровщине - без света более 60 тысяч потребителей. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

На Харьковщине из-за атаки обесточены еще около 10 тысяч абонентов.

Отмечается, что сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений, для промышленности - графики ограничения мощности.

Кроме того, из-за погодных условий есть обесточивание в 45 населенных пунктах на Львовщине.

Питание всех обесточенных потребителей ожидается до конца суток.

"Энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - говорится в сообщении.

Удары РФ по энергетике - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал Главреду о новой стратегии массового террора против Украины, пытаясь сделать крупные города, в частности Киев, непригодными для жизни.

"Удары по критической инфраструктуре и объектам энергетики преследуют не военные цели. Такими действиями Кремль хочет заставить украинцев капитулировать", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что это - стратегия массового террора. Жданов отметил, что Путин выбрал ее, потому что больше ничего не имеет. Даже угроза ядерной "дубиной", которую Путин снова вытащил, уже не производит впечатления.

Энергетика Украины /Инфографика / Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как ранее писал Главред, утром 19 ноября взрывы прогремели в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской и Днепропетровской областях на фоне новой массированной ракетно-дроновой атаки РФ. В Тернополе оккупанты ударили по жилым многоэтажкам.

По состоянию на воскресенье, 23 ноября, количество погибших возросло до 34 человек. По данным Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты атаковали жилые дома в Тернополе крылатыми ракетами Х-101, выпущенными самолетами стратегической авиации.

Кроме того, известно, что в результате массированного ракетного удара по Тернополю погибли волонтер Виталий Долиняк и его сын Давид. Жена и дочери погибшего сейчас находятся в больнице.

Об источнике: Министерство энергетики Украины Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения. Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.

