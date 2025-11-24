Россияне атаковали энергетику в четырех областях: где самая сложная ситуация со светом

Главное
- Россия атаковала энергообъекты Украины
- В четырех областях Украины десятки тысяч абонентов без света
- Оживление обесточенных потребителей ожидается до конца суток
В ночь на понедельник, 24 ноября, российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Донецкой, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей.
Самая сложная ситуация на Днепропетровщине - без света более 60 тысяч потребителей. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.
На Харьковщине из-за атаки обесточены еще около 10 тысяч абонентов.
Отмечается, что сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений, для промышленности - графики ограничения мощности.
Кроме того, из-за погодных условий есть обесточивание в 45 населенных пунктах на Львовщине.
Питание всех обесточенных потребителей ожидается до конца суток.
"Энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - говорится в сообщении.
Удары РФ по энергетике - мнение эксперта
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал Главреду о новой стратегии массового террора против Украины, пытаясь сделать крупные города, в частности Киев, непригодными для жизни.
"Удары по критической инфраструктуре и объектам энергетики преследуют не военные цели. Такими действиями Кремль хочет заставить украинцев капитулировать", - сказал эксперт.
Он подчеркнул, что это - стратегия массового террора. Жданов отметил, что Путин выбрал ее, потому что больше ничего не имеет. Даже угроза ядерной "дубиной", которую Путин снова вытащил, уже не производит впечатления.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как ранее писал Главред, утром 19 ноября взрывы прогремели в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской и Днепропетровской областях на фоне новой массированной ракетно-дроновой атаки РФ. В Тернополе оккупанты ударили по жилым многоэтажкам.
По состоянию на воскресенье, 23 ноября, количество погибших возросло до 34 человек. По данным Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты атаковали жилые дома в Тернополе крылатыми ракетами Х-101, выпущенными самолетами стратегической авиации.
Кроме того, известно, что в результате массированного ракетного удара по Тернополю погибли волонтер Виталий Долиняк и его сын Давид. Жена и дочери погибшего сейчас находятся в больнице.
Читайте также:
- Удар стал смертельным: РФ атаковала Украину дронами, есть жертва и пострадавшие
- РФ уже готова к ударам: когда будет новый массированный обстрел
- Россия может начать третье вторжение: Зеленский предупредил о вероятном ударе РФ
Об источнике: Министерство энергетики Украины
Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения.
Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред