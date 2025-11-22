Укр
Россия может начать третье вторжение: Зеленский предупредил о вероятном ударе РФ

Алексей Тесля
22 ноября 2025, 17:19
353
РФ в прошлом повторяла преступления против украинцев и против других народов, напомнил Владимир Зеленский.
Зеленский, Украина
Владимир Зеленский рассказал о подготовке мирного соглашения с РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот Офис президента, УНИАН

Важное:

  • Украине будет защищать свои интересы, чтобы РФ не начала третье вторжение
  • В Швейцарии вскоре начнутся консультации по мирному соглашению

Президент Украины Владимир Зеленский в субботнем обращении рассказал о консультациях с партнерами относительно шагов, которые нужны для окончания войны.

Он напомнил, что подписал указ о составе делегации Украины, утвердил все соответствующие директивы.

видео дня

"Наши представители знают, как защищать украинские национальные интересы и что именно нужно, чтобы Россия не осуществила третье вторжение, еще один удар по Украине - так же, как в прошлом повторяла преступления против нашего народа и против других народов", - заявил президент.

Где пройдут консультации по мирному соглашению

Как сообщил ранее в субботу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, на днях в Швейцарии начнутся консультации между высокопоставленными чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения.

"Это очередной этап диалога, который продолжается в последние дни и который, прежде всего, призван согласовать видение дальнейших шагов", - написал он Facebook.

Переговоры о мирном соглашении: позиция СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отметил, что Украина тщательно анализирует все предложения международных партнёров и ясно выражает свою позицию. Он подчеркнул, что любые решения, которые выходят за пределы национального суверенитета, безопасности граждан и установленных Украиной "красных линий", невозможны в принципе. Именно эти принципы лежат в основе всех переговоров и консультаций.

Напомним, что по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), предложение передать России контроль над оставшимися под украинским управлением районами Донецкой области и фактически зафиксировать нынешнюю линию фронта на юге принесёт Москве непропорционально большие выгоды.

Ранее сообщалось, что Зеленский анонсировал возвращение к переговорам с россиянами, в то время, как США готовят план прекращения боевых действий, условия которого могут стать известными уже к концу недели.

Напомним, ранее Главред писал о том, что Дональд Трамп одобрил "мирный план" между Россией и Украиной, состоящий из 28-ми пунктов, который высокопоставленные чиновники его администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель, консультируясь с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками.

Больше новостей:

О персоне: Рустем Умеров

Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".

В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

