Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Тайный план мира: Трамп одобрил документ для урегулирования войны РФ в Украине - СМИ

Анна Ярославская
20 ноября 2025, 06:58обновлено 20 ноября, 07:31
582
Украина не участвовала в разработке предложенного мирного плана, пишет NBC News.
Трамп, Зеленский
Трамп считает момент "подходящим" для прекращения войны при условии гибкости сторон / Коллаж: Главред, фото: ОП

Кратко:

  • План разрабатывали тайно несколько недель
  • Документ направлен на предоставление Украине и России гарантий безопасности для "длительного мира"
  • Украина не участвовала в формировании плана и получила лишь общие контуры, без деталей

Президент США Дональд Трамп одобрил "мирный план" между Россией и Украиной, состоящий из 28-ми пунктов, который высокопоставленные чиновники его администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель, консультируясь с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками.

Как сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, в разработке плана участвовали специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер.

видео дня

"План сосредоточен на предоставлении обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения длительного мира. Он включает то, чего Украина хочет, и что ей нужно для длительного мира", - сказал собеседник издания.

Детали плана не раскрываются. Отмечается, что он еще требует определенных переговоров с ключевыми сторонами, участвующими в процессе.

Известно, что рамки так называемого мирного соглашения еще нужно представить украинцам, а сроки окончательного согласования проекта плана совпадают с визитом делегации Пентагона в Украину.

Как отреагировали в Кремле

NBC News также отмечает, что на данный момент "Кремль не демонстрирует никаких признаков изменения своих условий для окончания войны и преуменьшил значение сообщения СМИ о том, что США работают над 28-пунктным мирным планом".

В частности, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил на брифинге, что у России "нет планов" встретиться с министром Сухопутных войск США Даниэлем Дрисколлом после его переговоров в Киеве. Песков подчеркнул, что со времени переговоров на Аляске в августе мало что изменилось.

Позиция Украины

Украина не участвовала в разработке предложенного мирного плана. По словам этих двух источников, Украина была проинформирована об общих контурах плана, но не получила детальной информации и не была приглашена предоставить свои предложения.

"Президент [США Дональд Трамп] четко дал понять, что пришло время прекратить убийства и заключить соглашение об окончании войны. Трамп считает, что есть шанс закончить эту бессмысленную войну, если проявить гибкость", – заявил представитель Белого дома.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, администрация президента США Дональда Трампа тайно сотрудничает с Россией по разработке нового плана прекращения войны в Украине. План США состоит из 28 пунктов. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на американских и российских чиновников.

Высокопоставленный российский чиновник сообщил, что он оптимистично относится к этому плану. Однако пока не ясно, как к нему будут относиться Украина и ее европейские союзники.

По данным западных СМИ, с необъявленным визитом в Украину прибыли министр армии США Дэн Дрисколл и начальник штаба генерал Рэнди Джордж. Президент США Дональд Трамп отправил в Киев делегацию высокого уровня из Пентагона для проведения переговоров в рамках попытки его администрации возобновить переговоры о прекращении войны России в Украине.

Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер заявил, что новый мирный план будет равносилен капитуляции Украины.

"Могу подтвердить поспешное предложение США и России, которое продвигают украинцам через Дмитриева-Виткова к Умерову. Это будет равносильно капитуляции Украины, а знакомые мне люди говорят, что это просто максималистские требования Кремля", - написал он.

По словам корреспондента, план включает:

  • сокращение армии Украины вдвое;
  • отказ от определенного оружия;
  • отказ от Донбасса.

Переговоры Трампа и Путина: мнение эксперта

Администрация президента США Дональда Трампа пока не склонна к переговорам с Россией на высоком уровне. Об этом в интервью Главреду заявил народный депутат, дипломат и основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

На данный момент США считают, что попытки умиротворения России не дали результатов. Позиция Трампа и его команды остаётся неизменной: никаких встреч на высоком уровне — от глав дипломатических ведомств и выше — не будет, пока США не увидят реальных признаков того, что Москва действительно готова договариваться.

"Тенденция такова, что американцы пока не склонны к диалогу. Они очень четко объяснили свою позицию: пока они не увидят конкретных признаков того, что Россия действительно хочет договариваться, а не только выдвигает ультиматумы без оснований, они не видят необходимости во встречах высокого уровня", — отметил дипломат.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Удар по Тернополю: Зеленский сказал, сколько людей остаются под завалами домов

Удар по Тернополю: Зеленский сказал, сколько людей остаются под завалами домов

10:32Украина
"Трудные уступки": Рубио сделал заявление о "мирном плане" США по Украине

"Трудные уступки": Рубио сделал заявление о "мирном плане" США по Украине

09:40Украина
Не выдержит столкновения с реальностью: что не так с мирным планом Трампа - The Telegraph

Не выдержит столкновения с реальностью: что не так с мирным планом Трампа - The Telegraph

08:54Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Старый курс больше не действует: в Украине переписали цены на доллар и евро

Старый курс больше не действует: в Украине переписали цены на доллар и евро

Китайский гороскоп на завтра 20 ноября: Кроликам - стресс, Лошадям - испытания

Китайский гороскоп на завтра 20 ноября: Кроликам - стресс, Лошадям - испытания

Карта Deep State онлайн за 20 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 20 ноября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 20 ноября (обновляется)

Когда закончится война России против Украины - Буданов оценил прогноз Трампа

Когда закончится война России против Украины - Буданов оценил прогноз Трампа

Последние новости

10:39

"Помогал всем": в Тернополе ракета РФ забрала жизнь Виталия Долиняка и его сына

10:32

Удар по Тернополю: Зеленский сказал, сколько людей остаются под завалами домов

10:26

Потап и Настя Каменских разрывают последнюю связь с Украиной — деталиВидео

10:04

Новая почта обновляет тарифы с 1 декабря: за что придется доплачивать

09:59

Украина возобновляет переговорный процесс: эксперт оценил позицию США

Перемирие до Нового года маловероятно, прогнозы Запада зависят от ВСУ - ЯременкоПеремирие до Нового года маловероятно, прогнозы Запада зависят от ВСУ - Яременко
09:40

"Трудные уступки": Рубио сделал заявление о "мирном плане" США по Украине

09:39

Туалет по цене квартиры: в Одессе построят уборную за 6 миллионов

09:23

Популярный голливудский актер признался, что стал бездомным

09:20

Гороскоп на завтра 21 ноября: Близнецам - предательство, Володеям - крупная прибыль

Реклама
09:10

Отключение света в Украине — графики на 20 ноября (обновляется)

09:04

"Это необходимо": в Украине хотят запретить Telegram

08:54

Не выдержит столкновения с реальностью: что не так с мирным планом Трампа - The Telegraph

08:50

Очень много бронетехники и солдат: РФ везет подкрепление в горячую точку фронта

08:50

"Смело": Меган Маркл сделала откровенное признание об отношениях с принцем Гарри

08:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 20 ноября (обновляется)

08:30

Миссия Дрискола в Киеве: чего на самом деле хочет Белый доммнение

08:26

Карта Deep State онлайн за 20 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:17

В небе большое пламя, а тысячи россиян без света: дроны мощно атаковали Россию

07:40

Лондон поддержал мирные усилия США и обратился к РФ: детали

06:58

Тайный план мира: Трамп одобрил документ для урегулирования войны РФ в Украине - СМИ

Реклама
06:22

Нация продемонстрировала мудрость и может собой гордитьсямнение

06:22

Гороскоп на декабрь 2025 для Дев: семейные тайны и исполнение желаний

05:58

Вкуснее и бюджетнее, чем магазинный: рецепт итальянского сыра за 5 минут

05:20

Сразу четыре знака зодиака станут магнитом для удачи - кто среди счастливчиков

04:47

Что произойдет, если во время полета в самолете человек умирает: стюардесса раскрыла тайны

04:09

Кот может замерзнуть быстрее, чем кажется - признаки, которые хозяева игнорируютВидео

02:45

Где дешевле всего встретить Рождество в Европе: украинцам назвали город с минимальными затратами

01:44

Украина может получить новые системы вооружения: Мерц сделал важное заявление

01:30

Жена Юрия Ткача похвасталась необычным талантом дочериВидео

01:13

Как выбрать ИБП, UPS и EcoFlow: эксперт развеял мифы и дал практические советыВидео

00:09

РФ готовит новую массированную атаку: эксперт объясняет выбор целей и сроки

19 ноября, среда
23:25

"Прорвали сильнейшую линию фронта": в Bild заявили о продвижении россиян

22:57

Степану Гиге сделали операцию: что известно о состоянии певца

22:54

Горящий Кремль на матче Украины: в РФ знатно "подгорело" из-за баннера фанатов

22:42

Кит Келлог объявил об отставке с должности спецпредставителя Трампа - какова причина

22:30

Ожидается подорожание и дефицит: каким продуктом стоит запастись уже сейчас

21:56

Машина стоит, а батарея садится: механик назвал невидимых "пожирателей" энергии

21:46

Зеленский назвал единственное условие окончания войны и форматы переговоров с РФ

21:18

Водителей массово штрафуют за неправильное торможение - в чем причина

21:17

Окна станут кристально прозрачными: чудо-средство удивит небывалой чистотой

Реклама
21:03

Во сколько стоит ужинать зимой - ученые раскрыли неприятный секрет

20:53

Почему гениальный "мирный план чебурека" повторит судьбу всех предыдущихмнение

20:49

"Максимально тяжелая ситуация": Буданов рассказал о реальной обстановке в Покровске

20:43

День рождения Мег Райан: топ-5 лучших фильмов с актрисой

20:08

Семьи горели заживо, все окутало огнем: раскрыты жуткие подробности из ТернополяФото

20:04

Равнозначно капитуляции: СМИ раскрыли, что предусматривает "мирный план" США и РФ

19:56

Чем подкормить абрикос в ноябре, чтобы цветочные почки не замерзли веснойВидео

19:56

Несут негативную энергетику: какие три популярных цветка не стоит дарить близким

19:54

Симоньян стала лежачей: как прогрессирует болезнь путинистки

19:52

Мощный ускоритель для мобильного телефона: один ход "взорвёт" скорость ИнтернетаВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийФилипп КиркоровПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять