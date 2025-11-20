Тайный план мира: Трамп одобрил документ для урегулирования войны РФ в Украине - СМИ

Украина не участвовала в разработке предложенного мирного плана, пишет NBC News.

Трамп считает момент "подходящим" для прекращения войны при условии гибкости сторон / Коллаж: Главред, фото: ОП

План разрабатывали тайно несколько недель

Документ направлен на предоставление Украине и России гарантий безопасности для "длительного мира"

Украина не участвовала в формировании плана и получила лишь общие контуры, без деталей

Президент США Дональд Трамп одобрил "мирный план" между Россией и Украиной, состоящий из 28-ми пунктов, который высокопоставленные чиновники его администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель, консультируясь с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками.

Как сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, в разработке плана участвовали специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер.

"План сосредоточен на предоставлении обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения длительного мира. Он включает то, чего Украина хочет, и что ей нужно для длительного мира", - сказал собеседник издания.

Детали плана не раскрываются. Отмечается, что он еще требует определенных переговоров с ключевыми сторонами, участвующими в процессе.

Известно, что рамки так называемого мирного соглашения еще нужно представить украинцам, а сроки окончательного согласования проекта плана совпадают с визитом делегации Пентагона в Украину.

Как отреагировали в Кремле

NBC News также отмечает, что на данный момент "Кремль не демонстрирует никаких признаков изменения своих условий для окончания войны и преуменьшил значение сообщения СМИ о том, что США работают над 28-пунктным мирным планом".

В частности, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил на брифинге, что у России "нет планов" встретиться с министром Сухопутных войск США Даниэлем Дрисколлом после его переговоров в Киеве. Песков подчеркнул, что со времени переговоров на Аляске в августе мало что изменилось.

Позиция Украины

Украина не участвовала в разработке предложенного мирного плана. По словам этих двух источников, Украина была проинформирована об общих контурах плана, но не получила детальной информации и не была приглашена предоставить свои предложения.

"Президент [США Дональд Трамп] четко дал понять, что пришло время прекратить убийства и заключить соглашение об окончании войны. Трамп считает, что есть шанс закончить эту бессмысленную войну, если проявить гибкость", – заявил представитель Белого дома.

Как писал Главред, администрация президента США Дональда Трампа тайно сотрудничает с Россией по разработке нового плана прекращения войны в Украине. План США состоит из 28 пунктов. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на американских и российских чиновников.

Высокопоставленный российский чиновник сообщил, что он оптимистично относится к этому плану. Однако пока не ясно, как к нему будут относиться Украина и ее европейские союзники.

По данным западных СМИ, с необъявленным визитом в Украину прибыли министр армии США Дэн Дрисколл и начальник штаба генерал Рэнди Джордж. Президент США Дональд Трамп отправил в Киев делегацию высокого уровня из Пентагона для проведения переговоров в рамках попытки его администрации возобновить переговоры о прекращении войны России в Украине.

Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер заявил, что новый мирный план будет равносилен капитуляции Украины.

"Могу подтвердить поспешное предложение США и России, которое продвигают украинцам через Дмитриева-Виткова к Умерову. Это будет равносильно капитуляции Украины, а знакомые мне люди говорят, что это просто максималистские требования Кремля", - написал он.

По словам корреспондента, план включает:

сокращение армии Украины вдвое;

отказ от определенного оружия;

отказ от Донбасса.

Переговоры Трампа и Путина: мнение эксперта

Администрация президента США Дональда Трампа пока не склонна к переговорам с Россией на высоком уровне. Об этом в интервью Главреду заявил народный депутат, дипломат и основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

На данный момент США считают, что попытки умиротворения России не дали результатов. Позиция Трампа и его команды остаётся неизменной: никаких встреч на высоком уровне — от глав дипломатических ведомств и выше — не будет, пока США не увидят реальных признаков того, что Москва действительно готова договариваться.

"Тенденция такова, что американцы пока не склонны к диалогу. Они очень четко объяснили свою позицию: пока они не увидят конкретных признаков того, что Россия действительно хочет договариваться, а не только выдвигает ультиматумы без оснований, они не видят необходимости во встречах высокого уровня", — отметил дипломат.

