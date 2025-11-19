Укр
США тайно разрабатывают новый план по прекращению войны в Украине: в чем его суть

Анна Ярославская
19 ноября 2025, 07:29
Мирный план состоит из 28 пунктов и возник после успеха усилий Трампа по заключению соглашения в Газе.
Трамп, Путин
Встреча Трамп и Путина в Будапеште остается в силе / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Главное:

  • Администрация Трампа тайно ведёт консультации с РФ о прекращении войны
  • Мирный план состоит из 28 пунктов
  • Идёт подготовка письменной версии плана к будущему саммиту Трампа и Путина

Администрация президента США Дональда Трампа тайно сотрудничает с Россией по разработке нового плана прекращения войны в Украине. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на американских и российских чиновников.

Высокопоставленный российский чиновник сообщил, что он оптимистично относится к этому плану. Однако пока не ясно, как к нему будут относиться Украина и ее европейские союзники.

"Президент [США Трамп] четко дал понять, что пора прекратить убийства и заключить соглашение об окончании войны. Трамп верит, что есть шанс закончить эту бессмысленную войну, если проявить гибкость", – сообщил Axios представитель Белого дома.

В чем суть плана мирного плана Трампа

План США состоит из 28 пунктов и возник после успеха усилий Трампа по заключению соглашения в Газе.

28 пунктов плана делятся на четыре общие категории:

  • мир в Украине;
  • гарантии безопасности;
  • безопасность в Европе;
  • будущие отношения США с Россией и Украиной.

"Непонятно, как план подходит к спорным вопросам, таким как территориальный контроль в восточной Украине, где российские войска медленно продвигаются вперед, но все еще контролируют гораздо меньше территории, чем требует Кремль", - отмечает издание.

Спецпосланник Трампа Стив Виткофф возглавляет разработку плана и подробно обсудил его с российским посланником - главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

Дмитриев, Виткофф и другие члены команды Трампа обсуждали план, когда посланник Кремля посещал Майами с 24 по 26 октября.

Виткофф должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским 19 ноября в Турции, но отложил свою поездку.

Украинский чиновник рассказал Axios, что Виткофф обсудил план с секретарем СНБО Рустемом Умеровым на встрече в начале этой недели в Майами.

"Мы знаем, что американцы над чем-то работают", - сказал чиновник из Украины.

За основу плана взяли переговоры на Аляске

Дмитриев сообщил Axios, что основная идея заключалась в том, чтобы взять за основу принципы, о которых Трамп и глава РФ Владимир Путин договорились в августе на Аляске, и подготовить предложение "по разрешению конфликта в Украине, а также по возобновлению отношений между США и Россией и решению вопросов безопасности России".

"На самом деле это гораздо более широкая концепция, которая, по сути, состоит в том, чтобы "как мы можем наконец-то обеспечить длительную безопасность не только в Украине, но и во всей Европе", - сказал он.

Дмитриев отметил, что эти усилия не имеют никакого отношения к инициативе Великобритании по разработке мирного плана для Украины по образцу Газы, который, по его мнению, не имеет шансов на успех, поскольку не учитывает позицию России.

Российский посланник отметил, что американская сторона сейчас объясняет "преимущества" своего текущего подхода украинцам и европейцам.

Встреча Трампа и Путина остается в силе

По словам Дмитриева, стороны хотят подготовить письменный документ к следующей встрече президентов США и России.

Планы проведения саммита Трампа и Путина в Будапеште пока остаются в силе.

США начали информировать европейцев о новом плане

Американский чиновник подтвердил журналистам, что Белый дом начал информировать европейских чиновников о новом мирном плане, но это не касается украинской стороны.

По словам собеседника, Белый дом считает, что есть реальная возможность привлечь к плану украинцев и европейцев, и добавил, что план будет адаптирован с учетом предложений разных сторон.

"Мы считаем, что сейчас благоприятное время для этого плана. Но обе стороны должны быть практичными и реалистичными", – сказал американский чиновник.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 18 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в среду встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить дальнейшие шаги на пути к миру.

Зеленский выразил надежду, что предстоящий разговор будет содержательным.

"Прежде всего мы будем говорить с ним о максимальных возможностях, как сделать так, чтобы Украина получила справедливый мир. Думаю, это будет достаточно предметная беседа - может длинная, может не очень длинная, посмотрим", - заявил он.

13 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия будет продолжать войну в Украине, поскольку, по его словам, "нет возможности для переговоров".

12 ноября венгерский премьер-министр Виктор Орбан утверждает, что лидеры США и страны-агрессора России встретятся в Будапеште. По его словам, обсуждение о проведении саммита в Будапеште не просто возобновили, а он был и есть на повестке дня, однако несколько задерживается. Премьер не назвал конкретную дату проведения саммита, но отметил, что он состоится "не когда мы хотим, а чуть позже".

Когда закончится война: что говорят в Раде

Как писал Главред, в сентябре председатель подкомитета по государственной безопасности, обороны и оборонных инноваций профильного комитета Верховной Рады Федор Вениславский заявлял, что война России против Украины может закончиться уже до конца текущего 2025 года. Есть реальные шансы, что боевые действия прекратятся в пределах 107 дней.

В начале ноября Вениславский заявил, что война России против Украины может закончиться либо до конца 2025 года, либо в начале следующего.

"На мой взгляд, шансы [на завершение войны] есть. Насколько они будут использованы — сейчас сложно сказать", - сказал Вениславский в комментарии ТСН.

