В Раде назвали новые сроки завершения войны: когда будет шанс на мир

Война России против Украины может закончиться либо до конца 2025 года, либо в начале следующего. Об этом заявил представитель оборонного комитета Верховной Рады, народный депутат Федор Вениславский.

По его словам, есть шансы, что война закончится к концу года или, например, к концу февраля-2026.

"На мой взгляд, шансы [на завершение войны] есть. Насколько они будут использованы — сейчас сложно сказать", - сказал Вениславский в комментарии ТСН.

Как долго РФ будет обстреливать Украину

Нардеп также ответил на вопрос относительно того, когда закончатся обстрелы Украины и есть ли риск того, что они продолжатся до последнего дня войны.

"Я могу сказать о том, что как только состоится встреча Путин-Трамп-Зеленский, то с этого момента можно будет отсчитывать снижение интенсивности боевых действий очень быстро", - отметил Вениславский.

Когда закончится война

Как писал Главред, в сентябре председатель подкомитета по государственной безопасности, обороны и оборонных инноваций профильного комитета Верховной Рады Федор Вениславский заявлял, что война России против Украины может закончиться уже до конца текущего 2025 года. Есть реальные шансы, что боевые действия прекратятся в пределах 107 дней.

16 октября начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов оценил возможность завершения войны до конца 2025 года.

"Я надеюсь на лучшее", - сказал Буданов в ответ на вопрос журналистов о вероятности окончания войны до конца 2025 года.

3 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что "нужно просто позволить войне дойти до конца". По его словам, не будет "последней капли", после которой Кремль будет готов согласиться на мир.

"Последней капли не будет. Иногда нужно дать им возможность выяснить отношения. И они сражаются, и они выясняют отношения. И для Путина это была тяжелая война. Он потерял много солдат, возможно, миллион. Это очень много солдат. И это было тяжело для Украины. Тяжело пришлось обоим. Иногда нужно просто позволить войне дойти до конца", - сказал глава Белого дома.

Главный раввин города Днепр и Днепропетровской области, глава правления Объединенной еврейской общины Украины Шмуэль Каминецкий убежден, что 15 января 2026 года в Украине уже будет мир.

"Война закончится через 2 месяца и я готов об этом спорить. Если война закончится до 15 января 2026 года, то мы с вами встречаемся тут", - сказал раввин.

Когда может закончиться война России против Украины: прогноз эксперта

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло считает теоретически реальными прогнозы о возможном завершении войны России против Украины в промежутке от двух месяцев до года.

По словам эксперта, нынешняя осенне-зимняя наступательная кампания фактически является последним самостоятельным рывком РФ.

"Далее они, вероятно, продолжат агрессию, но постепенно начнут проседать. Единственным фактором, который может существенно повлиять на ситуацию, является Китай. Если бы не китайская поддержка (и поддержка ее сателлита - Северной Кореи), война, по сути, уже бы завершилась", - сказал Жмайло в интервью Главреду.

