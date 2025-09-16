"Есть некие данные и реальные шансы": в Раде назвали точные сроки окончания войны

В Раде заявили, что война России против Украины может завершиться уже к концу 2025 года и назвали ключевые факторы, которые указывают на такой срок.

В Раде назвали точные сроки окончания войны / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 22 ОМБр

О чем сказал Вениславский:

Ситуация на фронте зашла в тупик

Переговоры Зеленского и Путина могут состояться в ближайшее время

Китай дал сигналы России об окончании войны

Война России против Украины может закончиться уже до конца текущего 2025 года. Есть реальные шансы, что боевые действия прекратятся в пределах 107 дней. Об этом в комментарии для ТСН.ua заявил председатель подкомитета по государственной безопасности, обороны и оборонных инноваций профильного комитета Верховной Рады Федор Вениславский.

Какая сейчас ситуация на фронте

Несмотря на сообщения о попытках российских войск продвигаться, в частности на Днепропетровщине и других направлениях, нардеп выразил убеждение, что война не затянется на годы, а продлится всего несколько месяцев или меньше.

"Почему я делаю для себя такой вывод? Первое: несмотря на все информационные сообщения с линии фронта, я, и не только я, и военные аналитики, которые смотрят стратегически на эту ситуацию, видят, что военные действия фактически зашли в оперативный тупик. Ни одна из сторон не может получить не то что стратегических, а даже тактических успехов. Продолжаются позиционные бои, фактически идет топтание на месте, мы немного отвоевываем, они (россияне - Ред.) немного надвигают. Все это останавливается и так далее. Достаточно посмотреть на наше и российское продвижение в течение последнего года. Что произошло? Ничего. Поэтому это первый посыл", - указывает он.

Когда состоятся переговоры между Украиной и Россией

Вениславский также отметил, что после заявлений Трампа с его ультиматумами Путину, встречи на Аляске и понимания, что прямые переговоры между Путиным и Зеленским маловероятны или безрезультатны, есть необходимость в трехстороннем формате - с участием Трампа, Зеленского и Путина. По его мнению, такая встреча может состояться в относительно короткие сроки.

"Я думал, что она состоится где-то в начале сентября, сейчас я вижу, что сроки немного смещаются. Но заявления нашего президента, некоторых представителей России и Трампа - они свидетельствуют о том, что этот вопрос стоит на повестке дня. Поэтому от него никуда не денемся", - подчеркнул он.

Какой сигнал передали в КНР Путину

Вениславский также отметил, что по некоторым данным, во время недавних празднований победы во Второй мировой войне Китай дал России четкие сигналы о необходимости завершить войну и перейти к более-менее понятному миру между сторонами конфликта.

Подытоживая, он советует обращать внимание на заявления российского правительства, поскольку экономическая ситуация там становится критической. В комплексе это свидетельствует о приближении завершения войны, вероятно, по нынешней линии разграничения. Территории, которые сейчас контролирует Россия, будут признаны временно оккупированными, после чего процесс перейдет в дипломатическую плоскость.

/ Инфографика: Главред

Когда закончится война

На уточнение относительно возможного завершения войны до конца года Вениславский ответил, что это может произойти в течение нескольких месяцев.

"Скажем так: до конца года (до этого осталось 107 дней - ред.) есть реальные шансы все это остановить", - резюмирует он.

Когда может закончиться война РФ против Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, бывший глава Главного управления разведки Минобороны и экс-руководитель Службы внешней разведки генерал-лейтенант Валерий Кондратюк считает, что любая пауза в войне между Россией и Украиной неизбежно приведет к возобновлению боевых действий. По его словам, настоящий мир возможен только тогда, когда появятся условия для политических договоренностей.

В интервью проекту Натальи Мосейчук "Время переговоров настало. Мосейчук Podcast" он напомнил слова начальника ГУР Кирилла Буданова о том, что ключевым для завершения войны является не лицо переговорщика, а готовность Кремля сесть за стол переговоров и принять мир.

"Когда будет готовность России к миру, тогда и будет достигнута политическая договоренность. Но для ГУР война будет закончена только тогда, когда последний военный преступник будет наказан", - процитировал Кондратюк Буданова.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен "заключить сделку" относительно войны с Россией и подчеркнул важность прекращения закупок странами Европы российской нефти.

Военный эксперт и журналист Михаил Жирохов отметил, что со стороны страны-агрессора уже звучали угрозы в адрес других государств, в частности Финляндии и Азербайджана. Это может свидетельствовать о намерениях российского диктатора Владимира Путина начать новую войну. Он осознает, что остановка российской военной машины будет означать ее крах.

Министр финансов Сергей Марченко спрогнозировал, что война в Украине продлится еще минимум год. По его словам, финальной стадии пока не видно, поэтому необходимо готовить армию и население, а также обеспечить финансирование для дальнейшего ведения войны.

Другие новости:

О персоне: Федор Вениславский Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

