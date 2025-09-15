'Решение о завершении войны будет приниматься не в Кремле': кто может остановить Путина

Основные тезисы Пендзина:
- Решение о завершении войны будет приниматься не в Москве, а в Пекине
- Украине не о чем говорить с РФ, надо говорить с США и Китаем
- Без китайской поддержки Россия войну вести не сможет
Украине не о чем говорить со страной-агрессором Россией, ведь решение об окончании войны будет приниматься не в Москве.
Стоит говорить не с РФ, а с США и Китаем. Такое мнение высказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в интервью Главреду.
"Решение об окончании войны будет приниматься не в Кремле. Решение об окончании войны будет приниматься в Пекине. Это главный постулат, который мы должны понять", - отметил он.
По словам Пендзина, с Кремлем не о чем говорить - стоит говорить с Пекином и Вашингтоном.
"Только там, на встрече Вашингтона и Пекина, будут приниматься решения относительно дальнейшей судьбы украинско-российской войны. Без китайской поддержки Россия войну вести не сможет", - добавил он.
Как Китай может повлиять на завершение войны - последние новости
Как ранее сообщал Главред, США могут убедить Китай поддержать заморозку войны в Украине. Если США задействуют свой козырь, ситуация в Китае и России ухудшится.
Также ранее эксперт раскрыл детали, без какой страны Россия сможет провоевать лишь 1-2 месяца. Украина в рамках соглашения США и Китая получит свои возможности, считает Валерий Клочок.
Напомним, продажи упали более чем вдвое - Китай массово уходит из РФ, обваливая экономику. Продажи автомобилей в России за первое полугодие 2024 года упали на 27%, а импорт китайских авто - на 62%.
Читайте также:
- "РФ переносит военные действия в Европу": почему Трамп подыгрывает Путину
- Пыль в доме исчезнет навсегда: поможет одно натуральное средство
- Украина побеждает РФ - Келлог сделал громкое заявление о ходе войны и раскрыл детали
О персоне: Олег Пендзин
Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред