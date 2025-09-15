'Решение о завершении войны будет приниматься не в Кремле': кто может остановить Путина

На самом деле Киеву не о чем говорить с Кремлем - нужно говорить с Пекином и Вашингтоном.

Решение о завершении войны будет приниматься не в Кремле, говорит эксперт/ коллаж: Главред, фото: Офис президента, скрин

Основные тезисы Пендзина:

Решение о завершении войны будет приниматься не в Москве, а в Пекине

Украине не о чем говорить с РФ, надо говорить с США и Китаем

Без китайской поддержки Россия войну вести не сможет

Украине не о чем говорить со страной-агрессором Россией, ведь решение об окончании войны будет приниматься не в Москве.

Стоит говорить не с РФ, а с США и Китаем. Такое мнение высказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в интервью Главреду.

"Решение об окончании войны будет приниматься не в Кремле. Решение об окончании войны будет приниматься в Пекине. Это главный постулат, который мы должны понять", - отметил он.

По словам Пендзина, с Кремлем не о чем говорить - стоит говорить с Пекином и Вашингтоном.

"Только там, на встрече Вашингтона и Пекина, будут приниматься решения относительно дальнейшей судьбы украинско-российской войны. Без китайской поддержки Россия войну вести не сможет", - добавил он.

Как Китай может повлиять на завершение войны - последние новости

Как ранее сообщал Главред, США могут убедить Китай поддержать заморозку войны в Украине. Если США задействуют свой козырь, ситуация в Китае и России ухудшится.

Также ранее эксперт раскрыл детали, без какой страны Россия сможет провоевать лишь 1-2 месяца. Украина в рамках соглашения США и Китая получит свои возможности, считает Валерий Клочок.

Напомним, продажи упали более чем вдвое - Китай массово уходит из РФ, обваливая экономику. Продажи автомобилей в России за первое полугодие 2024 года упали на 27%, а импорт китайских авто - на 62%.

О персоне: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

