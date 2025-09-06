Укр
Без этой страны Россия сможет провоевать лишь 1-2 месяца: эксперт раскрыл детали

Андрей Ганчук
6 сентября 2025, 16:52
Украина в рамках соглашения США и Китая получит свои возможности, считает Валерий Клочок.
Путин, войска РФ
Российские оккупанты без поддержки со стороны Китая быстрот истощатся - эксперт / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Кратко:

  • Россия без поддержки от Китая сможет воевать только 1-2 месяца
  • Украина в новой архитектуре получит свои возможности
  • Самостоятельность России сомнительна

Завершение российско-украинской войны оформится в рамках торгового соглашения Соединенных Штатов Америки и Китая. Пекин будет решать, давать ли агрессору России возможность воевать. Без китайской поддержки россияне способны вести войну лишь 1-2 месяца, после чего истощатся. Об этом заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок

"Пекин сам решит, давать ли Москве возможность воевать"

В интервью Главреду он акцентировал внимание на том, что экономика России и способность страны-оккупанта вести войну зависит от позиции Китая.

"Я акцентирую внимание в первую очередь на Китае. Товарооборот с Россией превышает 240 миллиардов долларов. Пекин сам решит, давать ли Москве возможность воевать. Российская экономика полностью зависима от Китая, и если он прикрутит краник, Россия не сможет воевать. Без КНР россияне способны воевать максимум один-два месяца, а дальше истощатся", - отметил Клочок.

Также он добавил, что сейчас Китай использует свою поддержку России для того, чтобы отсрочить американские пошлины.

"Но пока нет договоренностей между Китаем и США, Пекин будет подпитывать Россию. Китайцы таким образом добиваются для себя преференций в вопросе отсрочки санкций. Именно поэтому переговоры Вашингтона и Пекина перенесли на 90 дней", - объяснил Клочок.

Роль Украины и РФ в будущем соглашении Китая и США

По мнению аналитика, Украина в результате соглашения Вашингтона и Пекина получит свое определенное место.

"Мы не станем полноправным субъектом, но уже определенным образом формируем повестку дня", - говорит эксперт.

Причем субъектность России в этой конфигурации весьма сомнительна.

"Сомнительная. Думаю, субъектность России примерно на таком же уровне, как и у Украины. Российская субъектность не является доминирующей", - подчеркнул Валерий Клочок.

Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине
Позиция Китая по войне России против Украины / Инфографика: Главред

Отношения США и Китая – новости по теме:

Как сообщал Главред, в начале сентября в Пекине прошла встреча стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества и военный парад, посвященный 80-й годовщине капитуляции Японии и завершению Второй мировой войны. Лидер КНР Си Цзиньпин принял на красной дорожке главу КНДР Ким Чен Ына и руководителя РФ Владимира Путина.

Президента США Дональда Трампа на мероприятиях не было. Он считает, что Китай, КНДР и РФ замышляют заговор против Америки.

"Главный вопрос, на который предстоит ответить, заключается в том, упомянет ли председатель КНР Си о той огромной поддержке и „крови", которые США оказали Китаю, чтобы помочь ему обрести свободу от крайне враждебного иностранного захватчика. Многие американцы погибли в борьбе Китая за победу и славу. Пожалуйста, передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы замышляете заговор против Соединенных Штатов Америки", - добавил Трамп.

В китайском МИД отреагировали на слова Трампа. В Пекине "заверили", что "Китай развивает свои дипломатические отношения со всеми странами, никогда не атакуя третью сторону".

США будут реагировать на сближение Китая и России, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Министр выразил надежду, что ситуация не приведет к полномасштабной войне. Трамп поручил американскому военному ведомству готовиться к перестройке армии.

О персоне: Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

новости США российские войска новости Китая война России и Украины Валерий Клочок
