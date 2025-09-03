Укр
Большой военный парад в Пекине: Трамп обвинил РФ, Китай и КНДР в планировании заговора

Анна Ярославская
3 сентября 2025, 07:59
Лидер Китая Си Цзиньпин принял парад на площади Тяньаньмэнь. Перед этим он встретил на красной дорожке Владимира Путина и Ким Чен Ына.
Трамп, парад в Пекине
Трамп резко отреагировал на парад в Пекине / Коллаж: Главред, фото: Пул Первого, сайт Кремля, Офис президент Украины

Главное:

  • В Пекине прошел масштабный военный парад
  • Си Цзиньпин оказал особые почести Путину и Ким Чен Ыну
  • Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании заговора

В среду, 3 сентября, на площади Тяньаньмэнь в столице Китая Пекине прошел масштабный военный парад, посвященный 80-й годовщине капитуляции Японии и завершению Второй мировой войны.

Перед началом парада лидер Китая Си Цзиньпин встретил на красной дорожке российского и северокорейского диктаторов - Владимира Путина и Ким Чен Ына.

После этого лидеры вместе вышли на трибуну, а уже за ними последовали другие мировые лидеры. Всего на параде присутствуют более 26 глав государств.

"Сегодня человечество вновь стоит перед выбором: мир или война, диалог или конфронтация, взаимная выгода или игра с нулевой суммой. Китайский народ твердо стоит на правильной стороне истории", – заявил Си Цзиньпин в своем выступлении.

По его словам, Пекин выступает за мирное развитие и "прогресс человеческой цивилизации". Си Цзиньпин также подчеркнул, что Китай работает с народами всего мира, чтобы создать "сообщество единой судьбы".

На параде Китай впервые показал ядерную межконтинентальную ракету DF-5C, которая радиусом поражения охватывает всю планету.

Как отметил комментатор парада, это важное средство устрашения и обеспечения стратегической безопасности и мира на планете.

Китайская ядерная ракета на жидком топливе
Китайская ядерная ракета на жидком топливе / скриншот

Также на площади Тяньаньмэнь представили:

  • стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования - ядерную триаду;
  • Военно-космические и Кибервойска КНР;
  • подводный дрон AJX002, а также лазерное оружие.
  • Военный парад в Пекине 3 сентября 2025
    Военный парад в Пекине 3 сентября 2025 Фото: сайт Кремля, t.me/pul_1
Реакция Трампа на парад в Пекине

После начала парада в Пекине президент США Дональд Трамп опубликовал пост в Truth Social, обвинив Россию, Китай и КНДР в планировании заговора.

"Главный вопрос, на который предстоит ответить, заключается в том, упомянет ли председатель КНР Си о той огромной поддержке и „крови", которые США оказали Китаю, чтобы помочь ему обрести свободу от крайне враждебного иностранного захватчика. Многие американцы погибли в борьбе Китая за победу и славу", — заявил он.

"Пожалуйста, передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы замышляете заговор против Соединенных Штатов Америки", — добавил Трамп.

Стоит отметить, что Си Цзиньпин, выступая на военном параде в Пекине, не упомянул США, но поблагодарил все страны за вклад в победу.

Скриншот поста Трампа
Скриншот поста Трампа

Путин и Си Цзиньпин провели переговоры

Как писал Главред, 31 августа в Китае стартовал саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В китайский портовый город Тяньцзинь прибыли: премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Ирана Масуд Пезешкиан, премьер Пакистана Шахбаз Шариф, российский диктатор Владимир Путин и другие.

ШОС
Что такое ШОС / Инфографика: Главред

Глава РФ Путин в рамках саммита ШОС сделал ряд циничных заявлений относительно войны России против Украины и раскрыл свой план достижения мира.

2 сентября председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с Путиным. По данным ТАСС, стороны обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Известно также, что Китай введет на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян.

Безвиз для владельцев обычных российских паспортов начнет действовать с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026-го, пишут официальные российские СМИ.

Кто может остановить Путина - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что президент США Дональд Трамп ничего не может сделать с Россией. Путин попросту плюет на Трампа и делает то, что нужно ему.

"Единственный человек, который может остановить Путина, – это Си Цзиньпин. Но сейчас сложно сказать, чего ждать от Китая, ведь его политика своеобразна – сижу в кустах и жду героя", - сказал Жданов в комментарии Главреду.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ким Чен Ын Дональд Трамп Си Цзиньпин Пекин Владимир Путин новости Китая
Главное за день

19:06

Из чего на самом деле делают маргарин: неожиданный ответ сразит просто наповалВидео

18:53

Грациозная Варвара Кошевая поделилась личным

18:52

Не только штраф: в Украине водителей начали строго наказывать за фары

18:44

Зеленый свет не означает "езжай": автоинструктор предупредил о неочевидной ошибкеВидео

18:42

В двух областях будут лить грозовые дожди: синоптики предупреждают о непогоде

18:39

"Начнется социальный взрыв, военных не остановить": названо условие бунтов в РФ

18:18

"Украина сама виновата": Путин готовит оправдание перед новым террором

18:05

"Убило сразу, на моих глазах": Димопулос показала, в какую ситуацию попал ее сын

18:02

Передумал: Евгений Клопотенко заговорил о женитьбе и новой любви

18:01

Две приметы, которых стоит придерживаться: праздник 3 сентября

