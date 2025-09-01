Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Путин в Китае раскрыл свой "план окончания войны" и назвал циничную причину ее начала

Юрий Берендий
1 сентября 2025, 08:26
235
На саммите ШОС диктатор и военный преступник Путин озвучил ряд циничных заявлений о войне против Украины и представил свой искаженный "план мира".
Путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений относительно войны против Украины
Путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений о войне против Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем говорится в материале:

  • Путин назвал циничную причину войны против Украины
  • Российский диктатор назвал условия урегулирования войны

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин в рамках саммита ШОС сделал ряд циничных заявлений относительно войны России против Украины и раскрыл свой план достижения мира. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на выступление президента РФ.

Какова причина войны против Украины

Российский диктатор отметил, что так называемый "кризис", которым он подменяет понятие полномасштабного вторжения в Украину и агрессивной войны начался якобы не из-за действий России.

видео дня

"Кризис (так в России называют войну против Украины - ред.) возник не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота в Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом, а затем попытками с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов Украины и тех людей в Украине, которые этот переворот не приняли, не поддержали", - указывает военный преступник Путин.

Смотрите видео заявлений Путина:

Путин в Китае раскрыл свой 'план окончания войны' и назвал циничную причину ее начала
/ Фото: скриншот

Какое условие урегулирования войны

Среди главных причин войны Путин назвал "попытки Запада втянуть Украину в НАТО".

Он заявил, что договоренности, достигнутые во время встречи на Аляске, якобы открывают возможности для мира в Украине, и пообещал проинформировать лидеров ШОС о результатах переговоров с Трампом.

По словам российского диктатора, для устойчивого и долговременного урегулирования необходимо устранить причины кризиса и восстановить "справедливый баланс" в сфере безопасности.

"Понятно, что одной из приоритетных задач ШОС является поддержание стабильности в странах-участницах и по периметру внешних границ. Россия поддерживает подготовленный к нашему заседанию проект программы противодействия экстремизму до 2030 года и готова присоединиться к реализации этого документа", - добавляет Путин.

ШОС
ШОС / Инфографика: Главред

Как заставить Россию прекратить войну - мнение эксперта

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин может потерять возможность продолжать войну против Украины уже в течение нескольких месяцев, если Силы обороны получат современное мощное вооружение, способное разрушить военную и энергетическую инфраструктуру России. Это может привести к быстрому перелому в войне. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

В разговоре с Главредом дипломат отметил, что если Путин и в дальнейшем будет отказываться от перемирия, а Украина нанесет РФ значительные удары с помощью нового вооружения, уже через несколько месяцев Москва может потерять способность вести боевые действия.

"Если сейчас Путин всеми силами будет отказываться от прекращения огня, если у нас появятся новые мощные средства поражения, и если в течение ближайших месяцев мы сможем поломать российскую военную и энергетическую инфраструктуру, то Путин уже через несколько месяцев не будет иметь возможности вести войну. При этом он будет знать, что мы не сокращаем численность своей армии, а, наоборот, укрепляем ее вместе с американскими и европейскими партнерами. Ведь Зеленский в Вашингтоне сделал очень грамотный тактический ход, когда сказал Трампу: "Ты хочешь зарабатывать? Вот тебе пакет на 100 миллиардов долларов. Давай, мы готовы покупать за европейские деньги твое оружие", - говорит Огрызко.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, страны Европы готовят детальные планы относительно возможного размещения войск в Украине после завершения войны, и эти действия будут иметь полную поддержку со стороны США. Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент Владимир Зеленский напомнил о завершении срока двухнедельного ультиматума, который президент США Дональд Трамп выдвинул России, требуя подтверждения готовности к настоящим переговорам.

По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, война России против Украины может продолжаться еще долго. В то же время Запад стремится к завершению боевых действий, но не ценой потери Украиной своей независимости.

Другие новости:

О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ШОС КНР Владимир Путин Путин новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин в Китае раскрыл свой "план окончания войны" и назвал циничную причину ее начала

Путин в Китае раскрыл свой "план окончания войны" и назвал циничную причину ее начала

08:26Война
РФ атаковали дроны: вспыхнули пожары в районе НПЗ и электростанции

РФ атаковали дроны: вспыхнули пожары в районе НПЗ и электростанции

06:45Война
Шаг к гарантиям безопасности: что будут обсуждать лидеры Европы в Париже на этой неделе

Шаг к гарантиям безопасности: что будут обсуждать лидеры Европы в Париже на этой неделе

01:36Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 сентября: Овнов подведет здоровье, Девам - стресс

Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 сентября: Овнов подведет здоровье, Девам - стресс

Китай и Россия готовят "объединение", Путин уже в Пекине - что изменится для Украины

Китай и Россия готовят "объединение", Путин уже в Пекине - что изменится для Украины

Гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября: Девам - скандал, Водолеям - большая покупка

Гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября: Девам - скандал, Водолеям - большая покупка

Китайский гороскоп на завтра 1 сентября: Тиграм - раздражение, Змеям - вранье

Китайский гороскоп на завтра 1 сентября: Тиграм - раздражение, Змеям - вранье

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - препятствия

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - препятствия

Последние новости

08:26

Путин в Китае раскрыл свой "план окончания войны" и назвал циничную причину ее начала

08:13

Карта Deep State онлайн за 1 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

07:37

В Германии убита юная украинка, подозреваемый - с психическим расстройством: детали

06:45

РФ атаковали дроны: вспыхнули пожары в районе НПЗ и электростанцииВидео

06:10

В память об Андрее Парубиемнение

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
04:30

Сюрприз от судьбы: трех знаков зодиака ждет разрыв связей 1 сентября

03:32

Эксперты призвали не использовать кондиционер для одежды - в чем причина

02:30

В космосе найден таинственный межзвездный объект: есть ли опасность для Земли

01:36

Шаг к гарантиям безопасности: что будут обсуждать лидеры Европы в Париже на этой неделе

Реклама
01:30

Жена Брюса Уиллиса прямолинейно ответила на хейт из-за его переезда

00:30

Подозреваемый в убийстве Парубия задержан, он дал первые показания - Зеленский

00:13

Они не знают, что такое автосервис: топ-5 почти "вечных" дизельных двигателей

31 августа, воскресенье
23:56

Пришел с оружием ради расправы: жестокое убийство на глазах полицейского в Фастове

23:11

Европа может отправить войска в Украину: Фон дер Ляйен раскрыла детали плана

22:38

Дожди с грозами распространяются по Украине: какие области будут "плавать"

22:16

Угроза лишения соцвыплат: украинцев предупредили о сроках "обрезания"

22:08

Неожиданное распределение мнений украинцев относительно войны: результат опроса

21:42

"Путин выкручивается": Зеленский намекнул на истечение срока ультиматума ТрампаВидео

21:21

Что делать с мелкой картошкой

21:00

Не упустите момент: когда выкапывать морковь и свеклу по лунному календарю 2025Видео

Реклама
20:22

Буданов спрогнозировал резкие изменения на поле боя и назвал вероятные сроки

20:21

Гарантии безопасности для Украины: новый "Минск" или "Будапешт"?мнение

20:21

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - препятствияВидео

20:12

Тройной удар ракетами Фламинго: Милитарный - о мощных последствиях атакиВидео

19:55

Титул WBO под угрозой: как Паркер может получить пояс без боя с Усиком

19:23

Два вертолета РФ взорвали прямо на аэродроме: в Сети узнали о прилетах в Крыму

19:07

Зима может быть непростой: эксперт объяснил, что скрывается за планом Кремля

18:46

Ударит мороз и пойдет снег: синоптики удивили прогнозом на сентябрь

18:25

Как быстро отчистить холодильник: гениальный фокус удивит своей простотойВидео

18:12

"Любить изо всех сил": Сергей Притула заговорил о свадьбе

18:10

"Война может закончиться завтра": Мерц предупредил, чем это обернется для Европы

17:30

Девичник в Нью-Йорке: Свитолина показала редкие кадры с мамой и дочерью

17:27

РФ может устроить прорыв на сотни километров: появился тревожный прогноз

17:25

5 запретов, которые нельзя нарушать в церковный праздник 1 сентября - приметы

17:16

ГУР нанесли масштабный удар по Крыму - уничтожены стратегические цели россиянВидео

16:32

"Сбить с толку": история происхождения известного выражения

16:27

Окружение под Добропольем: в ВСУ раскрыли детали зачистки россиян

16:22

У известного шеф-повара Гордона Рамзи обнаружили злокачественную опухоль

15:54

Подошва кроссовок засияет за несколько минут: какой бытовой предмет нужно взятьВидео

15:53

Из чего на самом деле делают белый сахар - правда, которую знают не всеВидео

Реклама
15:42

Парадокс многообразия - почему собаки такие разные, а коты почти одинаковые

15:41

Китайский гороскоп на завтра 1 сентября: Тиграм - раздражение, Змеям - вранье

15:29

Россия получила предупреждение от США по войне против Украины – The Guardian

15:28

На Парубия покушались ранее: в Раде прокомментировали дело о громком убийстве

15:25

Дизайнер Гасанова стала мамой - первые детали

15:11

Закончится ли война Украины и России в 2025 году - какой нюанс станет решающим

15:08

Отправка западных войск в Украину: в Германии резко изменили мнение

14:42

У Путина разразились заявлением о продолжении войныВидео

14:41

Каким было настоящее название трезубца в Киевской Руси - историк удивил открытиемВидео

14:24

Как пережить удар молнии: научный взгляд на защиту во время грозы

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять