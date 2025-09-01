Путин в Китае раскрыл свой 'план окончания войны' и назвал циничную причину ее начала

На саммите ШОС диктатор и военный преступник Путин озвучил ряд циничных заявлений о войне против Украины и представил свой искаженный "план мира".

Путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений о войне против Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Путин назвал циничную причину войны против Украины

Российский диктатор назвал условия урегулирования войны

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин в рамках саммита ШОС сделал ряд циничных заявлений относительно войны России против Украины и раскрыл свой план достижения мира. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на выступление президента РФ.

Какова причина войны против Украины

Российский диктатор отметил, что так называемый "кризис", которым он подменяет понятие полномасштабного вторжения в Украину и агрессивной войны начался якобы не из-за действий России.

"Кризис (так в России называют войну против Украины - ред.) возник не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота в Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом, а затем попытками с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов Украины и тех людей в Украине, которые этот переворот не приняли, не поддержали", - указывает военный преступник Путин.

Какое условие урегулирования войны

Среди главных причин войны Путин назвал "попытки Запада втянуть Украину в НАТО".

Он заявил, что договоренности, достигнутые во время встречи на Аляске, якобы открывают возможности для мира в Украине, и пообещал проинформировать лидеров ШОС о результатах переговоров с Трампом.

По словам российского диктатора, для устойчивого и долговременного урегулирования необходимо устранить причины кризиса и восстановить "справедливый баланс" в сфере безопасности.

"Понятно, что одной из приоритетных задач ШОС является поддержание стабильности в странах-участницах и по периметру внешних границ. Россия поддерживает подготовленный к нашему заседанию проект программы противодействия экстремизму до 2030 года и готова присоединиться к реализации этого документа", - добавляет Путин.

ШОС / Инфографика: Главред

Как заставить Россию прекратить войну - мнение эксперта

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин может потерять возможность продолжать войну против Украины уже в течение нескольких месяцев, если Силы обороны получат современное мощное вооружение, способное разрушить военную и энергетическую инфраструктуру России. Это может привести к быстрому перелому в войне. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

В разговоре с Главредом дипломат отметил, что если Путин и в дальнейшем будет отказываться от перемирия, а Украина нанесет РФ значительные удары с помощью нового вооружения, уже через несколько месяцев Москва может потерять способность вести боевые действия.

"Если сейчас Путин всеми силами будет отказываться от прекращения огня, если у нас появятся новые мощные средства поражения, и если в течение ближайших месяцев мы сможем поломать российскую военную и энергетическую инфраструктуру, то Путин уже через несколько месяцев не будет иметь возможности вести войну. При этом он будет знать, что мы не сокращаем численность своей армии, а, наоборот, укрепляем ее вместе с американскими и европейскими партнерами. Ведь Зеленский в Вашингтоне сделал очень грамотный тактический ход, когда сказал Трампу: "Ты хочешь зарабатывать? Вот тебе пакет на 100 миллиардов долларов. Давай, мы готовы покупать за европейские деньги твое оружие", - говорит Огрызко.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, страны Европы готовят детальные планы относительно возможного размещения войск в Украине после завершения войны, и эти действия будут иметь полную поддержку со стороны США. Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент Владимир Зеленский напомнил о завершении срока двухнедельного ультиматума, который президент США Дональд Трамп выдвинул России, требуя подтверждения готовности к настоящим переговорам.

По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, война России против Украины может продолжаться еще долго. В то же время Запад стремится к завершению боевых действий, но не ценой потери Украиной своей независимости.

О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

