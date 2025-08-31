"Война может закончиться завтра": Мерц предупредил, чем это обернется для Европы

Мерц заявил, что война России против Украины может длиться долго, но ее завершение не может произойти ценой капитуляции и потери Украиной независимости.

Война не может быть закончена путем капитуляции Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Мерц:

Война России против Украины может завершиться "уже завтра" путем капитуляции Украины

Такой сценарий будет означать, что после Украины наступит очередь "следующей страны"

Война России против Украины может затянуться на длительное время. Страны Запада заинтересованы в окончании войны в Украине, однако это не может произойти путем потери ею независимости. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью каналу ZDF, которое цитирует Европейская правда.

Он подчеркнул, что целью остается скорейшее завершение боевых действий, однако это не может произойти путем капитуляции Украины.

Мерц отметил, что война могла бы закончиться уже завтра, но только в случае, если Киев сдастся, отказавшись от своей независимости.

"Только тогда послезавтра наступит очередь следующей страны. А через день после этого наступит наша очередь. Это не вариант", - заявил Мерц.

Как писал Главред, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф предположил, что мирное соглашение между Украиной и Россией может быть достигнуто уже до конца этого года или раньше. В то же время директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик усомнился в завершении войны даже в 2025-м, ведь Россия пока не готова к настоящим переговорам.

По его словам, Кремль выдвигает нереальные требования, которые невозможно выполнить, и пытается трактовать переговорный процесс в собственных интересах. Это свидетельствует об отсутствии у Москвы искреннего стремления и реальных шагов для установления мира.

"На данный момент я скептически отношусь к возможности заключения мирного соглашения между Россией и Украиной до конца 2025 года. А вот снижение интенсивности боевых действий и сведение к критическому минимуму боевых столкновений по линии фронта, как по мне, вполне реально уже в этом году. Но при этом стороны будут прощупывать слабые места друг друга", - резюмировал он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, немецкое правительство определило своим главным приоритетом финансирование и помощь Вооруженным силам Украины, а не отправку собственных военных на украинскую территорию, указывает Bild.

Несмотря на сосредоточение более 100 тысяч военных, российская армия не смогла достичь ощутимых результатов под Покровском. Подобная ситуация наблюдается также в районах Часового Яра и Торецка, отметил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американских военных в Украине в рамках гарантий безопасности не будет. В то же время военное присутствие на украинской территории будут обеспечивать европейские партнеры, однако при поддержке Вашингтона.

О персоне: Фридрих Мерц Фридрих Мерц - немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года. 25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus. По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

