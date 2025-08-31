Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Война может закончиться завтра": Мерц предупредил, чем это обернется для Европы

Юрий Берендий
31 августа 2025, 18:10
109
Мерц заявил, что война России против Украины может длиться долго, но ее завершение не может произойти ценой капитуляции и потери Украиной независимости.
Война не может быть закончена путем капитуляции Украины
Война не может быть закончена путем капитуляции Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Мерц:

  • Война России против Украины может завершиться "уже завтра" путем капитуляции Украины
  • Такой сценарий будет означать, что после Украины наступит очередь "следующей страны"

Война России против Украины может затянуться на длительное время. Страны Запада заинтересованы в окончании войны в Украине, однако это не может произойти путем потери ею независимости. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью каналу ZDF, которое цитирует Европейская правда.

Он подчеркнул, что целью остается скорейшее завершение боевых действий, однако это не может произойти путем капитуляции Украины.

видео дня

Мерц отметил, что война могла бы закончиться уже завтра, но только в случае, если Киев сдастся, отказавшись от своей независимости.

"Только тогда послезавтра наступит очередь следующей страны. А через день после этого наступит наша очередь. Это не вариант", - заявил Мерц.

Когда может закончиться война России против Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф предположил, что мирное соглашение между Украиной и Россией может быть достигнуто уже до конца этого года или раньше. В то же время директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик усомнился в завершении войны даже в 2025-м, ведь Россия пока не готова к настоящим переговорам.

По его словам, Кремль выдвигает нереальные требования, которые невозможно выполнить, и пытается трактовать переговорный процесс в собственных интересах. Это свидетельствует об отсутствии у Москвы искреннего стремления и реальных шагов для установления мира.

"На данный момент я скептически отношусь к возможности заключения мирного соглашения между Россией и Украиной до конца 2025 года. А вот снижение интенсивности боевых действий и сведение к критическому минимуму боевых столкновений по линии фронта, как по мне, вполне реально уже в этом году. Но при этом стороны будут прощупывать слабые места друг друга", - резюмировал он.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, немецкое правительство определило своим главным приоритетом финансирование и помощь Вооруженным силам Украины, а не отправку собственных военных на украинскую территорию, указывает Bild.

Несмотря на сосредоточение более 100 тысяч военных, российская армия не смогла достичь ощутимых результатов под Покровском. Подобная ситуация наблюдается также в районах Часового Яра и Торецка, отметил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американских военных в Украине в рамках гарантий безопасности не будет. В то же время военное присутствие на украинской территории будут обеспечивать европейские партнеры, однако при поддержке Вашингтона.

Другие новости:

О персоне: Фридрих Мерц

Фридрих Мерц - немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus.

По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Фридрих Мерц
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ударит мороз и пойдет снег: синоптики дали шокирующий прогноз на сентябрь

Ударит мороз и пойдет снег: синоптики дали шокирующий прогноз на сентябрь

18:46Синоптик
"Война может закончиться завтра": Мерц предупредил, чем это обернется для Европы

"Война может закончиться завтра": Мерц предупредил, чем это обернется для Европы

18:10Война
ГУР нанесли масштабный удар по Крыму - уничтожены стратегические цели россиян

ГУР нанесли масштабный удар по Крыму - уничтожены стратегические цели россиян

17:16Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Весам - подарок, Скорпионам - работа, Стрельцам - кража

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Весам - подарок, Скорпионам - работа, Стрельцам - кража

Гороскоп на завтра 1 сентября: Львам - неожиданное вознаграждение, Козерогам - риск

Гороскоп на завтра 1 сентября: Львам - неожиданное вознаграждение, Козерогам - риск

Китай и Россия готовят "объединение", Путин уже в Пекине - что изменится для Украины

Китай и Россия готовят "объединение", Путин уже в Пекине - что изменится для Украины

Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 сентября: Овнов подведет здоровье, Девам - стресс

Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 сентября: Овнов подведет здоровье, Девам - стресс

Войска РФ обходят один из самых укрепленных городов: боец ВСУ сделал заявление

Войска РФ обходят один из самых укрепленных городов: боец ВСУ сделал заявление

Последние новости

18:46

Ударит мороз и пойдет снег: синоптики дали шокирующий прогноз на сентябрь

18:25

Как быстро отчистить холодильник: гениальный фокус удивит своей простотойВидео

18:12

"Любить изо всех сил": Сергей Притула заговорил о свадьбе

18:10

"Война может закончиться завтра": Мерц предупредил, чем это обернется для Европы

17:30

Девичник в Нью-Йорке: Свитолина показала редкие кадры с мамой и дочерью

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
17:27

РФ может устроить прорыв на сотни километров: появился тревожный прогноз

17:25

5 запретов, которые нельзя нарушать в церковный праздник 1 сентября - приметы

17:16

ГУР нанесли масштабный удар по Крыму - уничтожены стратегические цели россиянВидео

16:32

"Сбить с толку": история происхождения известного выражения

Реклама
16:27

Окружение под Добропольем: в ВСУ раскрыли детали зачистки россиян

16:22

У известного шеф-повара Гордона Рамзи обнаружили злокачественную опухоль

15:54

Подошва кроссовок засияет за несколько минут: какой бытовой предмет нужно взятьВидео

15:53

Из чего на самом деле делают белый сахар - правда, которую знают не всеВидео

15:42

Парадокс многообразия - почему собаки такие разные, а коты почти одинаковые

15:41

Китайский гороскоп на завтра 1 сентября: Тиграм - раздражение, Змеям - вранье

15:29

Россия получила предупреждение от США по войне против Украины – The Guardian

15:28

На Парубия покушались ранее: в Раде прокомментировали дело о громком убийстве

15:25

Дизайнер Гасанова стала мамой - первые детали

15:11

Закончится ли война Украины и России в 2025 году - какой нюанс станет решающим

15:08

Отправка западных войск в Украину: в Германии резко изменили мнение

Реклама
14:42

У Путина разразились заявлением о продолжении войныВидео

14:41

Каким было настоящее название трезубца в Киевской Руси - историк удивил открытиемВидео

14:24

Как пережить удар молнии: научный взгляд на защиту во время грозы

13:47

Клубы дыма и запах гари: в Московской области масштабно пылает химзаводВидео

13:41

Папин малыш: чем Виталий Козловский с сыном занимаются в свободное время

13:31

Полный провал РФ на Донетчине: Зеленский анонсировал новые "сюрпризы" для россиян

13:16

Аналог 5-й статьи НАТО или договор с США: Ступак оценил гарантии для Украины

12:56

Китай и Россия готовят "объединение", Путин уже в Пекине - что изменится для УкраиныВидео

12:49

"Мы не спали от слова совсем": Цимбалару рассказала о своем самом сложном периоде

12:46

С понедельника раскалит до +37: названы области Украины, где будет жарче всего

12:37

Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 сентября: Овнов подведет здоровье, Девам - стресс

12:20

Финансовый гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября

12:15

Не только саранча и томатная моль: появился новый опасный вредитель

11:51

"Это плохая болезнь": 37-летний Соломка сделал признание о своей непригодности к службе

11:43

Провал летнего наступления РФ: в Генштабе разнесли заявления Герасимова

10:43

Спят ли рыбы ночью: ученые раскрыли тайну подводных жителей

10:38

Россия может усилить удары по Украине в ближайшие недели: подробности

10:38

Любовный гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября

09:59

Дружественный огонь по своим: оккупанты устроили стрельбу на Херсонщине

09:42

Что значит название "Украина" и кто впервые его придумал - раскрыт секретВидео

Реклама
09:26

Гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября: Девам - скандал, Водолеям - большая покупка

09:13

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 31 августа (обновляется)

09:04

РФ атаковала Черноморск: повреждена энергетическая инфраструктура, деталиВидео

08:55

У Путина начали кампанию против Украины: в США раскрыли детали

08:39

Карта Deep State онлайн за 31 августа: что происходит на фронте (обновляется)

07:50

Войска РФ обходят один из самых укрепленных городов: боец ВСУ сделал заявление

06:10

Когда закончится война: что затеяла Россиямнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с портнихой за 31 секунду

05:31

Как убрать брызги масла во время жарки: лайфхаки, которые изменят жизнь навсегда

04:35

Что означает "тютілька в тютільку": немногие украинцы знают правильный ответВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий Козловский
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять