Отправка западных войск в Украину: в Германии резко изменили мнение

Мария Николишин
31 августа 2025, 15:08
Ожидается, что ключевым элементом помощи станет поддержка украинской армии.
Отправка западных войск в Украину: в Германии резко изменили мнение
Отправка западных войск в Украину / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • В Германии отложили разговоры о размещении западных войск в Украине
  • В случае перемирия страна видит свою роль в финансовой и военной поддержке Украины

Правительство Германии решило, что для страны приоритетом является финансирование и поддержка украинской армии, а не отправка войск на территорию Украины. Об этом пишет издание Bild.

Отмечается, что после саммита в Берлине с участием президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского обсуждалась возможность направления бундесвера для обеспечения безопасности в Украине.

Однако, канцлер Фридрих Мерц и вице-канцлер Ларс Клингбайль пришли к выводу, что о размещении западных войск в Украине речь пока не идет, особенно после того, как Дональд Трамп отказался участвовать в такой миссии.

"Из-за этого дискуссии о миротворческом мандате были отложены. Даже в случае достижения перемирия Германия видит свою роль прежде всего в финансовой и военной поддержке Украины", - говорят источники издания в немецком правительстве.

В Bild добавляют, что ключевым элементом помощи станет поддержка украинской армии.

"ФРГ готова взять на себя часть выплат военным после возможного прекращения огня, продолжить обучение украинских военнослужащих и способствовать развитию украинского оборонного производства вместе с немецкими компаниями", - говорится в сообщении.

Западные войска в Украине

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что сейчас обсуждается вариант с размещением на территории Украины европейского военного контингента, но это не гарантия безопасности, а силы сдерживания.

Он отметил, что европейские войска не будут стоять по линии фронта и не будут выступать военным щитом для Украины.

Отправка западных войск в Украину: в Германии резко изменили мнение
Численность ВС стран Европы / Инфографика: Главред

Отправка войск в Украину - что известно

Как сообщал Главред, глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что вопрос направления в Украину миротворцев для обеспечения мира после прекращения российской войны "все еще находится в зачаточном состоянии".

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш говорил, что Польша готова поддержать союзников в случае принятия ими решения направить военные контингенты в Украину, предоставив необходимую инфраструктуру и логистику. В то же время польские военнослужащие непосредственно в миссии участвовать не будут.

В то же время, министр обороны Джон Хили заявил, что Великобритания готова отправить в Украину свои войска, но только после достижения перемирия с Россией.

Об источнике: Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

война в Украине новости Германии миротворческая миссия война России и Украины
