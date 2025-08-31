Отправка западных войск в Украину: в Германии резко изменили мнение

Ожидается, что ключевым элементом помощи станет поддержка украинской армии.

Отправка западных войск в Украину / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

В Германии отложили разговоры о размещении западных войск в Украине

В случае перемирия страна видит свою роль в финансовой и военной поддержке Украины

Правительство Германии решило, что для страны приоритетом является финансирование и поддержка украинской армии, а не отправка войск на территорию Украины. Об этом пишет издание Bild.

Отмечается, что после саммита в Берлине с участием президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского обсуждалась возможность направления бундесвера для обеспечения безопасности в Украине.

Однако, канцлер Фридрих Мерц и вице-канцлер Ларс Клингбайль пришли к выводу, что о размещении западных войск в Украине речь пока не идет, особенно после того, как Дональд Трамп отказался участвовать в такой миссии.

"Из-за этого дискуссии о миротворческом мандате были отложены. Даже в случае достижения перемирия Германия видит свою роль прежде всего в финансовой и военной поддержке Украины", - говорят источники издания в немецком правительстве.

В Bild добавляют, что ключевым элементом помощи станет поддержка украинской армии.

"ФРГ готова взять на себя часть выплат военным после возможного прекращения огня, продолжить обучение украинских военнослужащих и способствовать развитию украинского оборонного производства вместе с немецкими компаниями", - говорится в сообщении.

Западные войска в Украине

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что сейчас обсуждается вариант с размещением на территории Украины европейского военного контингента, но это не гарантия безопасности, а силы сдерживания.

Он отметил, что европейские войска не будут стоять по линии фронта и не будут выступать военным щитом для Украины.

Численность ВС стран Европы / Инфографика: Главред

Отправка войск в Украину - что известно

Как сообщал Главред, глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что вопрос направления в Украину миротворцев для обеспечения мира после прекращения российской войны "все еще находится в зачаточном состоянии".

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш говорил, что Польша готова поддержать союзников в случае принятия ими решения направить военные контингенты в Украину, предоставив необходимую инфраструктуру и логистику. В то же время польские военнослужащие непосредственно в миссии участвовать не будут.

В то же время, министр обороны Джон Хили заявил, что Великобритания готова отправить в Украину свои войска, но только после достижения перемирия с Россией.

