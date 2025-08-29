Мотивация для Кремля: названы три фактора, которые ускорят завершение войны

Эксперт подчеркнул, что пока не видит прямых предпосылок для завершения войны.

https://glavred.info/war/motivaciya-dlya-kremlya-nazvany-tri-faktora-kotorye-uskoryat-zavershenie-voyny-10693730.html Ссылка скопирована

Когда возможно завершение войны / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Главное из заявления эксперта:

Путин еще не готов завершать войну в Украине

Решающим фактором станет стабилизация фронта

Стремление Путина договариваться с Трампом также дает шансы на завершение войны

Ожидать, что в ближайшее время произойдет завершение войны не стоит, потому что российский диктатор Владимир Путин к этому не готов. Об этом в чате на Главреде рассказал политолог, председатель правления центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, для того чтобы начались реальные мирные переговоры, нам необходимо стабилизировать фронт, и это будет решающим фактором.

видео дня

"Второй фактор - это Трамп и его активность: как бы мы к нему не относились, если бы не было Трампа, не было бы и активных переговоров. Трамп - движущая сила мирных переговоров. Не так важно, почему - то ли из-за Нобелевской премии мира, то ли из-за того, что хочет попасть в рай, но пусть он толкает мирные переговоры вперед, в том числе оказывая какое-то влияние на Путина", - подчеркнул он.

Фесенко отметил, что важно понимать, что Путин хочет Украину и хочет продолжать войну, но одновременно он хочет договариваться с Трампом.

"Это очень заметно, в том числе по его инициативе провести встречу на высшем уровне. Именно стремление Путина договариваться с Трампом дает шансы - пока не абсолютные и не самые большие - на прекращение войны", - подчеркнули эксперт.

Он также добавил, что важным фактором является и ситуация внутри России. Если она будет ухудшаться, в том числе из-за санкционного давления на Россию, это будет постепенно увеличивать мотивацию Кремля завершить войну.

"Пока что я не вижу прямых предпосылок для завершения войны. Еще какое-то время нам нужно будет побороться и на фронте, и в дипломатии за то, чтобы приблизить окончание войны", - подытожил Фесенко.

Смотрите видео, в котором Владимир Фесенко оценил перспективы мирных переговоров Трампа, Путина и Зеленского, рассказал о козырях в руках Украины, которые не позволят России выиграть войну, а также назвал наиболее реалистичный сценарий завершения войны:

Когда Путин может завершить войну

Экономист, член Совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран считает, что у самого Путина и его команды должны сформироваться негативные экономические ожидания, только после этого там могут задуматься над прекращением войны.

По его словам, только после этого возможно решение о переговорах или иной способ завершения войны.

"Пока он (Путин, - ред.) верит, что сможет обойти санкции, потрясти резервы, найти еще какие-то ресурсы - он будет продолжать, потому что не имеет другого выхода. Для него точка выхода из войны сейчас хуже, чем точка входа", - подчеркнул эксперт.

Завершение войны - последние новости Украины

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что за последние месяцы произошли важные сдвиги в позиции России относительно войны в Украине. Россия больше не настаивает на контроле над всей территорией четырех украинских областей. Однако теперь речь идет об удержании линии фронта в Запорожье и закреплении за РФ 25-30% территории Донецкой области.

Международный обозреватель Дэвид Игнатиус считает, что если Россия в ближайшее время не согласится на прекращение войны в Украине, Запад должен предоставить Киеву гарантии безопасности уже сейчас, не дожидаясь завершения боевых действий.

В то же время, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт говорила, что лидер РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский не готовы самостоятельно положить конец войне. Президент США Дональд Трамп стремится к завершению войны и "работает над этим больше, чем кто-либо".

Читайте также:

О персоне: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред