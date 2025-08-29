Укр
"Начало конца" войны: Россия изменила требования по Украине

Анна Ярославская
29 августа 2025, 06:47
Москва якобы больше не настаивает на полном контроле четырёх областей.
Хакан Фидан заявил об измненении требований РФ в отношении Украины / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Фото: 53 ОМБР им. князя Владимира Мономаха

Главные тезисы:

  • Турецкий МИД сообщил о сдвигах в позиции РФ по войне против Украины
  • Россия больше не требует полного контроля над четырьмя областями
  • Впервые стороны обозначили конкретные позиции во время третьего раунда переговоров в Стамбуле

В течение последних месяцев произошли важные сдвиги в позиции России относительно войны в Украине. Детали раскрыл министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Глава МИД Турции утверждает, что страна-агрессор Россия больше не настаивает на контроле над всей территорией четырех украинских областей. Однако теперь речь идет об удержании линии фронта на Запорожье и закреплении за РФ 25-30% территории Донецкой области, пишет tgrthaber.com.

"Тот факт, что Москва согласилась гарантировать эти условия механизмом безопасности, впечатляет. Это создает основу для будущего урегулирования, хотя одновременно и ставит сложные вызовы перед обеими странами, особенно Украиной", - подчеркнул он.

При этом Фидан считает, что стратегическая потеря части Донецкой области усложняет оборону остального региона. В то же время система международных гарантий может уравновесить ситуацию и предоставить пространство для дальнейшего диалога.

Министр иностранных дел Турции также рассказал, что во время третьего раунда переговоров в Стамбуле стороны впервые представили конкретные позиции. Впоследствии они были вынесены на обсуждение во время встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске.

"Тогда мы увидели начало конца", - отметил Фидан.

Переговоры по завершению войны в Украине

Как писал Главред, спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф рассказал, что на этой неделе проведет встречу с представителями Украины. Стороны обсудят следующий этап завершения войны. При этом он не уточнил, с кем он будет встречаться и в какой именно день.

Уиткофф верит, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть заключено до конца года или даже раньше.

Ранее издание The Telegraph писало со ссылкой на европейские источники, что Киев якобы готов рассмотреть вариант прекращения боевых действий с фактическим признанием российского контроля над уже оккупированными территориями в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что Зеленский готов поднимать вопрос украинских территорий, но сделать это он может исключительно во время личных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Реальный сценарий завершения войны - мнение эксперта

Дипломат, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко считает, что наиболее реалистичным сценарием является завершение войны на нынешней линии разграничения.

"Наиболее реалистичный вариант заключается в замораживании войны на нынешней линии разграничения, после чего каждая сторона будет держать за спиной нож, который она в будущем захочет воткнуть в тело противника. К сожалению, так цинична история. Посмотрите на Азербайджан, который держал "нож за спиной" 35 лет, а потом воткнул в тело противника и в конце концов восстановил свою территориальную целостность", - отметил Огрызко.

Также он считает, что Украине восстановит свою территориальную целостность быстрее, чем Азербайджан.

"Но у нас все будет гораздо быстрее, поскольку у Путина нет 35 лет, во-первых, его собственной жизни, а, во-вторых, его режим столько не проживет. Как только Путин ослабнет, его съедят свои же, а потом режим быстро развалится, а с ним и все, что пока называется "Российской Федерацией", - уверен Огрызко.

О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

