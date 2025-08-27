"Наши команды работают": в США назвали ориентир для завершения войны

Виткофф подчеркнул, что только украинцы могут принимать решение о том, отдать ли земли, которые Россия еще не захватила.

Стив Уиткофф отверг идею заставить Украину отдать неоккупированные земли РФ / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф верит, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть заключено до конца года или даже раньше.

В интервью Fox News у Уиткоффа спросили, стоит ли заставить Украину отдать земли, которые страна-агрессор еще не захватила. Уиткофф подчеркнул, что, по мнению президента США Дональда Трампа, только украинцы могут принимать подобные решения. И это решение "сложнее, чем просто отдать землю".

"Они [украинцы] должны понимать, какие есть гарантии безопасности, и они имеют право это понимать. Они должны убедиться, что это никогда не повторится. Это их долг перед своим народом. Мы должны решить все эти вопросы", – подчеркнул Уиткофф.

Спецпредставитель Трампа добавил, что "мы должны решить все эти вопросы", и в связи с этим допустил возможность такого решения до конца года или даже раньше.

"Наши технические команды работают над этим, и мы надеемся, что до конца этого года, а может, и значительно раньше, мы сможем найти составляющие для достижения мирного соглашения", – сказал Уиткофф.

В этом же интервью спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока рассказал, что на этой неделе проведет встречу с представителями Украины. Стороны обсудят следующий этап завершения войны. При этом он не уточнил, с кем он будет встречаться и в какой именно день.

Кто такие Стив Уиткофф и Кит Келлог / Инфографика: Главред

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Как писал Главред, гарантии безопасности для Украины должны быть конкретными, юридически обязательными и эффективными. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига.

Министр иностранных дел Йоганн Вадефуль заявил, что будущие гарантии безопасности для Украины после возможного мирного соглашения должны быть максимально приближенными к членству в НАТО.

Европейские лидеры обсуждают гарантии безопасности для Украины, которые обяжут союзников Киева в течение 24 часов решить, оказывать ли стране военную поддержку в случае повторного нападения России. По данным Bloomberg, автором предложения является премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Россия заявляет, что готова согласиться на гарантии безопасности для Украины, но только при условии их обеспечения совместно Китаем, США и рядом европейских государств.

Что не так с гарантиями безопасности в формате "НАТО без НАТО" - мнение эксперта

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач считает, что гарантии безопасности Украине в формате "НАТО без НАТО", которые впервые были предложены премьер-министром Италии, являются привлекательными, однако есть проблема.

"Даже сама статья 5, которая является сердцевиной коллективной обороны, не обязывает всех участников вступать в войну. Она лишь позволяет каждой стране принимать меры в поддержку страны-жертвы агрессии и самостоятельно определять, каким образом оказать помощь: военным, политическим, дипломатическим или даже гуманитарным путем. То есть это не является абсолютной гарантией", - сказал аналитик в комментарии Главреду.

