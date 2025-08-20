Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В России составили свой список стран-гарантов безопасности Украины - кто туда вошел

Юрий Берендий
20 августа 2025, 15:56
1530
Россия заявила о готовности согласиться на гарантии безопасности для Украины, но при условии их обеспечения Китаем, США и европейскими государствами.
В России составили свой список стран-гарантов безопасности Украины - кто туда вошел
В России составили свой список стран-гарантов безопасности Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Россия согласилась на то, что Украина должна получить гарантии безопасности
  • Лавров цинично составил свой список стран-гарантов безопасности для Украины и объяснил роль России

Россия заявляет, что готова согласиться на гарантии безопасности для Украины, но только при условии их обеспечения совместно Китаем, США и рядом европейских государств. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, которого цитируют российские пропагандистские СМИ.

По его словам, гарантии должны предоставляться "на равной основе" такими странами, как Китай, США, Великобритания и Франция, но без участия Москвы это, по мнению Лаврова, будет "путь в никуда".

видео дня

"Я уверен, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают, что серьезно обсуждать вопросы обеспечения безопасности без РФ - это утопия, это путь в никуда", - заявил он.

Он также подчеркнул, что в вопросе гарантий безопасности для Украины следует ориентироваться на договоренности, наработанные во время переговоров в Стамбуле в 2022 году.

Кроме того, Лавров обвинил европейские страны в "неэтичных попытках" повлиять на позицию США и заявил, что РФ "не услышала конструктивных предложений" от европейских лидеров на встрече в Белом доме.

Какие гарантии безопасности нужны Украине - мнение эксперта

Как писал Главред, политический и экономический эксперт Тарас Загородний отметил, что, откровенно говоря, пока Украина не вернет границы 1991 года, членство в НАТО остается недостижимым. Более того, среди стран, особенно Восточной Европы, все чаще звучат сомнения, существует ли НАТО как реальный союз, а не только на бумаге.

Зато формируется новая система безопасности, основанная на сотрудничестве Украины, Польши, Балтии и Северной Европы. Это может стать самодостаточным альянсом: Норвегия имеет финансовые ресурсы, Украина и Швеция - технологии. Таким образом, по словам эксперта, вполне возможно создать собственный ракетный потенциал и уменьшить зависимость от США.

Также он подчеркнул, что Украине стоит задуматься, действительно ли нужно НАТО, если оно предполагает выполнение требований других государств, в частности Германии или США. По его мнению, украинские спецслужбы должны действовать автономно и не нуждаться в чужих разрешениях для реализации собственных операций против России.

"НАТО уже не существует. А "коалиция желающих" более жизнеспособна. Там Франция и Британия могут дать ядерные гарантии, немного войск, денег. Если европейцы не хотят отправлять в Украину своих солдат, пусть формируют иностранные легионы, покупая солдат по всему миру. Вскоре окажется, что и США не очень нужны. Штаты пугают тем, что уйдут из Европы. Пусть уходят - есть же Украина с миллионной армией и ВПК. И тогда сразу начнется: "нет-нет, подождите, мы не то имели в виду". Когда ты не продаешь оружие и не имеешь своих войск на территории Европы, оказывается, что ты не имеешь и влияния на этой территории. И попробуй теперь что-то кому-то скажи, чем-то угрожай, или упрекни, что у кого-то плохо с демократией. В ответ Штатам скажут: вы боретесь с Китаем, вот и боритесь, посмотрим, что вы сделаете в одиночку", - указывает он.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Великобритания заявила о готовности привлечь свои войска для защиты воздушного и морского пространства Украины, однако не будет направлять их непосредственно на линию фронта с Россией. Как сообщает The Guardian, 20 августа в Пентагоне должна состояться встреча, где будут рассматривать предложения около 30 стран по усилению безопасности Украины.

Политолог и преподаватель КНУ им. Шевченко Петр Олещук отметил, что реальной гарантией для Украины могло бы стать размещение на ее территории иностранных военных подразделений.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов обеспечить авиационную поддержку Киеву в рамках возможного мирного соглашения с Россией, однако отправки американских военных в Украину не планируется.

Другие новости:

О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях как политтехнолог, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Сергей Лавров гарантии безопасности
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В России заявили о 1,7 миллиона погибших военных ВСУ - в Украине отреагировали

В России заявили о 1,7 миллиона погибших военных ВСУ - в Украине отреагировали

16:36Война
В России составили свой список стран-гарантов безопасности Украины - кто туда вошел

В России составили свой список стран-гарантов безопасности Украины - кто туда вошел

15:56Война
Встреча Зеленского с Путиным: нардеп назвал очень короткие сроки

Встреча Зеленского с Путиным: нардеп назвал очень короткие сроки

14:30Политика
Реклама

Популярное

Ещё
"Черная полоса" закончится: трех знаков зодиака ждут судьбоносные перемены

"Черная полоса" закончится: трех знаков зодиака ждут судьбоносные перемены

Гороскоп на завтра 21 августа: Ракам - неприятности, Водолеям - неожиданность

Гороскоп на завтра 21 августа: Ракам - неприятности, Водолеям - неожиданность

В Украине начали массово подделывать мед - на что обратить внимание перед покупкой

В Украине начали массово подделывать мед - на что обратить внимание перед покупкой

"Черное золото" под ногами - где в Украине нефть бьет фонтанами, ответ удивит

"Черное золото" под ногами - где в Украине нефть бьет фонтанами, ответ удивит

Дроны РФ атаковали Украину: в трех областях - "прилеты", пожары и пострадавшие

Дроны РФ атаковали Украину: в трех областях - "прилеты", пожары и пострадавшие

Последние новости

16:37

Доллар пошел на взлет, а евро летит в пропасть: в Украине изменился курс валют

16:36

В России заявили о 1,7 миллиона погибших военных ВСУ - в Украине отреагировали

16:20

Порошенко спекулирует темами армии, веры и языка, хотя сам их обесценивал, – военный

16:10

"Мы почувствовали друг друга": Melovin рассказал о кармической встрече со звездойВидео

15:56

В России составили свой список стран-гарантов безопасности Украины - кто туда вошел

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:56

Мыши забудут дорогу к дому: 100%-ное средство найдется на любой кухнеВидео

15:50

Никогда не прогадаете: одесситка назвала три признака спелого арбуза

15:40

Начнется "черная полоса": что нельзя делать 21 августа, приметы

15:27

Почему не стоит застилать кровать по утрам: простой лайфхак приятно удивит

Реклама
15:24

Каким знакам зодиака чудесно повезет в Новолуние 23 августа: только 2 счастливчика

15:14

Совсем не Русь: историк раскрыл, как иностранцы называли Украину тысячу лет назадВидео

15:03

Что можно сделать со старым диваном: ТОП гениальных идей для каждого домаВидео

14:30

Встреча Зеленского с Путиным: нардеп назвал очень короткие сроки

14:28

Каким будет курс доллара в Украине после завершения войны: прогноз экономиста

14:05

Чем закрыть сетку рабицу: простые и креативные идеи удивят даже соседейВидео

14:03

Потеряла много крови: третьи роды СолоХи прошли с осложнениями

13:55

Константин Грубич показал новое фото старшего сына-воина после тяжелой травмы

13:43

Украинские бойцы тяжело ранили генерала РФ: появилось эксклюзивное видео

12:58

Сын Преснякова жестко прокомментировал развод с женой

12:57

Лондон отправит своих военных в Украину, но не фронт: СМИ узнали детали

Реклама
12:56

"Я не хочу моргать": возлюбленная Кулебы раскрыла правду об отношениях с политиком

12:52

Украинские фамилии, которым более 1000 лет: имеете ли вы особые корниВидео

12:43

Часть Украины накроет похолодание: в каких регионах резко снизится температура

12:37

Кристина Орбакайте отстранилась от Никиты Преснякова после его развода - детали

12:24

В деле о самоубийстве мужа Седоковой появился новый поворот: что грозит певице

12:11

"Она нездорова": в каком состоянии София Ротару на самом деле

12:06

Найдена в луже крови: певица Брэкстон оказалась в ужасной ситуации

12:01

"Бои очень сложные": в ЦПД сказали, может ли РФ захватить всю Донецкую область

11:59

Как использовать пространство над кухонными шкафами: топ-9 разумных идей

11:49

Гороскоп Таро на завтра 21 августа: Тельцам и Ракам - не разрешайте мешать вам

11:39

Евровидение-2026: где и когда состоится конкурсВидео

11:27

Давление на Москву нужно увеличивать: Зеленский сердито отреагировал на атаку РФФото

11:14

Украинская певица родила третьего ребенка и показала лицо малыша - детали

11:11

Сюжет для блокбастера: в Дубае сорвали кражу редчайшего розового бриллианта

11:08

Вопрос не в красоте: чем особенны зеленые колпачки на шинах в авто

11:03

Путин не сядет за стол переговоров с Зеленским: CNN назвали главный фактор

10:37

Китайский гороскоп на завтра 21 августа: Змеям - беспокойство, Лошадям - обиды

10:13

США прикроют Украину с воздуха: Трамп заинтриговал заявлением

10:12

"Получил результаты": Тарас Цымбалюк сделал признание о своем здоровье

10:10

РФ использует новый дрон с LTE-связью: какую опасность он несет

Реклама
09:55

Не только захват территорий: ISW раскрыли истинную цель Кремля в Украине

09:18

После украинской атаки: нефтепровод "Дружба" возобновил работу, детали

09:06

Уступки с первых минут: Уиткофф раскрыл новые детали встречи Трампа и Путина

08:40

"Я отказалась": дисквалифицированная Бех-Романчук сделала заявление о будущем

08:30

Вспоминали бы 20 лет: Трамп сделал интересное заявление об отказе от Крыма

08:10

План Трампа по завершению войны: что ждет Украинумнение

07:41

Дроны РФ атаковали Украину: в трех областях - "прилеты", пожары и пострадавшиеФото

06:48

Встреча Путина и Зеленского: у Лукашенко выступили с неожиданным преложением

06:10

Встреча Зеленского и Трампа: чего ожидать дальше?мнение

05:47

Гороскоп на завтра 21 августа: Ракам - неприятности, Водолеям - неожиданность

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять