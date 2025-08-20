В России составили свой список стран-гарантов безопасности Украины - кто туда вошел

Россия заявила о готовности согласиться на гарантии безопасности для Украины, но при условии их обеспечения Китаем, США и европейскими государствами.

https://glavred.info/war/v-rossii-sostavili-svoy-spisok-stran-garantov-bezopasnosti-ukrainy-kto-tuda-voshel-10691285.html Ссылка скопирована

В России составили свой список стран-гарантов безопасности Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем говорится в материале:

Россия согласилась на то, что Украина должна получить гарантии безопасности

Лавров цинично составил свой список стран-гарантов безопасности для Украины и объяснил роль России

Россия заявляет, что готова согласиться на гарантии безопасности для Украины, но только при условии их обеспечения совместно Китаем, США и рядом европейских государств. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, которого цитируют российские пропагандистские СМИ.

По его словам, гарантии должны предоставляться "на равной основе" такими странами, как Китай, США, Великобритания и Франция, но без участия Москвы это, по мнению Лаврова, будет "путь в никуда".

видео дня

"Я уверен, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают, что серьезно обсуждать вопросы обеспечения безопасности без РФ - это утопия, это путь в никуда", - заявил он.

Он также подчеркнул, что в вопросе гарантий безопасности для Украины следует ориентироваться на договоренности, наработанные во время переговоров в Стамбуле в 2022 году.

Кроме того, Лавров обвинил европейские страны в "неэтичных попытках" повлиять на позицию США и заявил, что РФ "не услышала конструктивных предложений" от европейских лидеров на встрече в Белом доме.

Какие гарантии безопасности нужны Украине - мнение эксперта

Как писал Главред, политический и экономический эксперт Тарас Загородний отметил, что, откровенно говоря, пока Украина не вернет границы 1991 года, членство в НАТО остается недостижимым. Более того, среди стран, особенно Восточной Европы, все чаще звучат сомнения, существует ли НАТО как реальный союз, а не только на бумаге.

Зато формируется новая система безопасности, основанная на сотрудничестве Украины, Польши, Балтии и Северной Европы. Это может стать самодостаточным альянсом: Норвегия имеет финансовые ресурсы, Украина и Швеция - технологии. Таким образом, по словам эксперта, вполне возможно создать собственный ракетный потенциал и уменьшить зависимость от США.

Также он подчеркнул, что Украине стоит задуматься, действительно ли нужно НАТО, если оно предполагает выполнение требований других государств, в частности Германии или США. По его мнению, украинские спецслужбы должны действовать автономно и не нуждаться в чужих разрешениях для реализации собственных операций против России.

"НАТО уже не существует. А "коалиция желающих" более жизнеспособна. Там Франция и Британия могут дать ядерные гарантии, немного войск, денег. Если европейцы не хотят отправлять в Украину своих солдат, пусть формируют иностранные легионы, покупая солдат по всему миру. Вскоре окажется, что и США не очень нужны. Штаты пугают тем, что уйдут из Европы. Пусть уходят - есть же Украина с миллионной армией и ВПК. И тогда сразу начнется: "нет-нет, подождите, мы не то имели в виду". Когда ты не продаешь оружие и не имеешь своих войск на территории Европы, оказывается, что ты не имеешь и влияния на этой территории. И попробуй теперь что-то кому-то скажи, чем-то угрожай, или упрекни, что у кого-то плохо с демократией. В ответ Штатам скажут: вы боретесь с Китаем, вот и боритесь, посмотрим, что вы сделаете в одиночку", - указывает он.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Великобритания заявила о готовности привлечь свои войска для защиты воздушного и морского пространства Украины, однако не будет направлять их непосредственно на линию фронта с Россией. Как сообщает The Guardian, 20 августа в Пентагоне должна состояться встреча, где будут рассматривать предложения около 30 стран по усилению безопасности Украины.

Политолог и преподаватель КНУ им. Шевченко Петр Олещук отметил, что реальной гарантией для Украины могло бы стать размещение на ее территории иностранных военных подразделений.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов обеспечить авиационную поддержку Киеву в рамках возможного мирного соглашения с Россией, однако отправки американских военных в Украину не планируется.

Другие новости:

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях как политтехнолог, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред