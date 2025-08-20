Константин Грубич показал новое фото старшего сына-воина после тяжелой травмы

Ярослав Грубич продолжает восстанавливаться после ужасной травмы на войне.

Ярослав Грубич / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ярослав Грубич

Украинский ведущий Константин Грубич показал новое фото своего сына – военнослужащего Ярослава Грубича, который недавно получил тяжелое ранение и потерял правую руку.

Соответствующим постом телеведущий поделился на своей странице в Facebook.

Константин Грубич показал фото себя и своего сына - пара прогуливалась в парке. Защитник Украины выглядит улыбчивым и спокойным. К слову, пост ведущий посвятил своему дню рождения - именно 20 августа он празднует 57 лет.

Ярослав Грубич до ранения / фото: instagram.com, Ярослав Грубич

"Благодарю Бога и маму за жизнь! Спасибо семье за бытие! Спасибо стране за ощущения! Спасибо людям за принятие! Что-то мне подсказывает, что есть искренние души с желанием поздравить юного ветерана журналистики. Готов вам помочь в этом. Во второй раз в жизни на свой день прошу донатить: в 55 собирал на дроны, а сейчас хочу использовать шанс и накопить какую-то сумму на будущую реабилитацию раненого россиянами сына, потому что мечтаю, чтобы у него появилась действующая новая правая рука, без которой оператору и креатору не обойтись", - написал ведущий.

Как сейчас выглядит сын Константина Грубича / Фото Facebook/Костянтин Грубич

Как Константин Грубич отреагировал на мобилизацию сына

В июне ведущий сообщил, что его сын Ярослав присоединился к ВСУ, это было его взвешенное решение, о котором парень думал несколько лет. Также Константин подчеркнул, что с женой очень переживали за сына.

Ранее Главред писал о том, как Константин Грубич вспомнил о том, как потерял свою дочь Олю. Ведущий поделился о том, как радостно и страшно ему, когда дочь приходит к нему в снах. Он делится, что с одной стороны - там она и все как будто бы хорошо, но следом приходит понимание, что это только сон и нужно просыпаться и нести крест отца, который похоронил своего ребенка.

Ранее также Константин Грубич рассказал о том, что его сын Ярослав присоединился к рядам ВСУ.

О персоне: Константин Грубич Константин Владимирович Грубич (род. 20 августа 1968, Полтава) - журналист, ведущий телепрограммы "Знак качества" и "Твой День", сообщает Википедия.

