Жестокий контраст войны: Грубич показал, как изменился его сын-воин после тяжелого ранения

Кратко:
- Ярослав Грубич потерял руку на войне
- Константин Грубич показал, как ранение изменило его сына
Ярослав Грубич во время выполнения боевого задания получил тяжелое ранение - военный потерял правую руку по плечо, имеет нарушения слуха. Также непростым остается его эмоциональное состояние - Грубичу предстоит длительная реабилитация и адаптация к новой реальности.
Константин Грубич, украинский ведущий и отец воина, активно поддерживает сына. Но обоим мужчинам пока непросто принять произошедшее.
Грубич-старший на своей странице в Facebook опубликовал коллаж, от которого на глаза наворачиваются слезы. На первом фото, датированном 2019 годом, отец и сын, счастливые, позируют во время отдыха. На втором, из 2025-го, Грубичи сидят в больничном дворе. "Разница есть...", - написал Константин, подчеркивая душераздирающий контраст.
В комментариях к посту ведущего украинцы пишут Ярославу слова благодарности за службу, и желают ему скорейшего восстановления. Семье Грубича - сил и выдержки.
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О персоне: Константин Грубич
Константин Владимирович Грубич (род. 20 августа 1968, Полтава) - журналист, ведущий телепрограммы "Знак качества" и "Твой День", сообщает Википедия.
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