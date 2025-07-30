Жестокий контраст войны: Грубич показал, как изменился его сын-воин после тяжелого ранения

Семью Ярослава Грубича трогательно поддержали в Сети.

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Ярослав Грубич новости - Константин Грубич показал фото с сыном / коллаж: Главред, фото: facebook.com/nejnich

Кратко:

Ярослав Грубич потерял руку на войне

Константин Грубич показал, как ранение изменило его сына

Ярослав Грубич во время выполнения боевого задания получил тяжелое ранение - военный потерял правую руку по плечо, имеет нарушения слуха. Также непростым остается его эмоциональное состояние - Грубичу предстоит длительная реабилитация и адаптация к новой реальности.

Константин Грубич, украинский ведущий и отец воина, активно поддерживает сына. Но обоим мужчинам пока непросто принять произошедшее.

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Грубич-старший на своей странице в Facebook опубликовал коллаж, от которого на глаза наворачиваются слезы. На первом фото, датированном 2019 годом, отец и сын, счастливые, позируют во время отдыха. На втором, из 2025-го, Грубичи сидят в больничном дворе. "Разница есть...", - написал Константин, подчеркивая душераздирающий контраст.

Ярослав Грубич новости - Константин Грубич показал фото с сыном / facebook.com/nejnich

В комментариях к посту ведущего украинцы пишут Ярославу слова благодарности за службу, и желают ему скорейшего восстановления. Семье Грубича - сил и выдержки.

В Сети благодарят Ярослава Грубича за службу / facebook.com/nejnich

В Сети благодарят Ярослава Грубича за службу / facebook.com/nejnich

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О персоне: Константин Грубич Константин Владимирович Грубич (род. 20 августа 1968, Полтава) - журналист, ведущий телепрограммы "Знак качества" и "Твой День", сообщает Википедия.

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