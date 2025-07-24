28-летний сын Константина Грубича получил тяжелое ранение на фронте

Ярославу Грубичу предстоит привыкнуть к новой жизни и пройти длительную реабилитацию.

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Константин Грубич сын - Ярослав Грубич был ранен на фронте / коллаж: Главред, фото: facebook.com/yarhrubych

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Как Ярослав Грубич и его отец комментируют ранение

Ярослав Грубич, украинский военный и сын ведущего 1+1 Константина Грубича, пережил второй День рождения - перенес тяжелое ранение во время исполнения боевого задания на фронте и выжил. Об этом он рассказал в социальных сетях.

Воин потерял правую руку практически по плечо, был в реанимации. Слух у Грубича-младшего также нарушен, но подлежит восстановления со временем. Вопреки всему он настроен оптимистично и учится жить в новых для себя условиях.

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"Недавно вписал второй день рождения/выжил... Левой рукой учишься быстро, если есть желание. Но уже обещают, как сказали, "новую сексуальную ручку". А может я плохо услышал, потому что слух потерял на некоторое время, сами понимаете... Дополнительно реанимация, уколы, наркозы. Да, друзья, пережил кое-что страшное на этой неделе, но сдаваться нельзя. Держитесь... и нас не одолеть. Спасибо родным, друзьям за слова поддержки", - пишет Ярослав Грубич.

Ярослав Грубич после ранения на фронте / facebook.com/yarhrubych

Константин Грубич сын - Ярослав Грубич был ранен на фронте / facebook.com/yarhrubych

Константин Грубич, отец раненого воина, также высказался о том, что сейчас переживает Ярослав. "Придет время, и вы услышите об этой истории. Пока что - лечение, реабилитация, новая жизнь, но с Украиной и для Украины. Наш сын Ярослав жив, хотя привыкать к новому состоянию еще долго. Если возможно. Он чрезвычайно мужественный и целостный. Я удивлен и очень горжусь. Тяжело всем... но с такими людьми мы непобедимы. Вы знаете, кто виноват...", - говорит ведущий.

Константин Грубич сын - Ярослав Грубич был ранен на фронте / facebook.com/nejnich

В комментариях Ярослава Грубича благодарят за службу, стойкость, патриотизм и защиту, которая далась такой дорогой ценой. Воину желают скорейшего выздоровления и успешной реабилитации, его близким - сил и выдержки.

Реакция Сети на ранение Ярослава Грубича / facebook.com/nejnich

Реакция Сети на ранение Ярослава Грубича / facebook.com/nejnich

Реакция Сети на ранение Ярослава Грубича / facebook.com/nejnich

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О персоне: Константин Грубич Константин Владимирович Грубич (род. 20 августа 1968, Полтава) - журналист, ведущий телепрограммы "Знак качества" и "Твой День", сообщает Википедия.

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