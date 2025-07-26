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Шел с оторванной рукой в рукаве: Грубич шокировал подробностями ранения сына

Алена Кюпели
26 июля 2025, 16:12
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Константин Грубич описал состояние своего сына после ранения и своей семьи.
Константин Грубич рассказал о своей диете
Константин Грубич рассказал о своей диете / Коллаж Главред, фото скриншот, 1+1

Кратко:

  • Как сын Грубича пережил серьезное ранение
  • Что говорит сам телеведущий

Ярослав Грубич, украинский военный и сын ведущего 1+1 Константина Грубича, который пережил второй День рождения - перенес тяжелое ранение во время исполнения боевого задания на фронте и выжил, поделился со своим отцом тем, как с ним случилась эта трагическая ситуация.

Сам Грубич рассказал об этом на своей странице в Facebook. По словам Константина Грубича, который несколько лет назад потерял свою младшую дочь Олю, мало кому из родителей приходилось видеть сына, у которого вместо красивой богатырской десницы просачивается кровь через перевязки.

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Сын Грубича потерял руку на фронте
Сын Грубича потерял руку на фронте / Фото Facebook/Костянтин Грубич

"Я не хочу жалости. Я скорее пытаюсь разобраться в своих ощущениях, потому что последние дни с понедельника на себя оставались только рыдания, которые не надо никому видеть. Мы не собирались обнародовать трагедию. По крайней мере, я. Это его, Ярослава, история. И он принял решение пунктирно обрисовать ситуацию в своих соцсетях. Без деталей. Но с красноречивым фото. Потом он сам удивлялся, что все-таки выложил пост, потому что настроение у него изменчиво. Соответственно состоянию. А я сделал перепост (а вы бы не сделали, когда информация уже в интернете?). Не для хайпа, а для фиксации момента, которому уже не один день. Вчерашний вечер "горел" в информаространстве новостью о "герое". Мне некогда было углубляться в резонанс, потому что на самом деле у сына много работы. Он учится жить по-новому. Главное, он к этому стремится. Из-за боли, которую я, трус, даже представить себе не могу", - резко и правдиво описывает их трагедию ведущий.

Сын Грубича потерял руку на фронте
Сын Грубича потерял руку на фронте / Фото Facebook/Костянтин Грубич

В своем длинном и очень "живом" посте Грубич пишет, что по факту, его сын не "успел наделать подвигов". "Он не успел совершить подвигов, и не думал даже об этом. Он хотел (и хочет) быть эффективным для своего подразделения в том, что умеет и знает: медиа. В современной войне это тоже нужная функция. И мы вдвоем, даже вчетвером – мама и сестра тоже ошарашены – не до конца воспринимаем новый статус "героя", возникший так неожиданно. Я ведь за честность, понимаете? Ярик не успел уничтожить БТР, убить сотню врагов, еще что-нибудь такое эпическое осуществить. Поэтому у него возникают определенные колебания совестливые, хотя боли и без них хватает до краев", - добавляет он.

Ведущий стойко добавляет, что их сын - образец. "Это говорю вам я, человек, который легко пугается и даже от вида крови может упасть в обморок. Ярик после взрыва шел с оторванной рукой в рукаве и думал, где кто из собратьев. Пусть в состоянии шока, но повел себя мужественно, не сдался. И в тот критический момент думал по-режиссерски: как бы это можно было снять? Это лучше, чем паниковать и умереть от страха на месте? Так размышляю я, не эксперт в психологии стресса", - говорит Грубич.

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