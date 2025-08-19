РФ может возобновить войну: названа гарантия безопасности для Украины

Речь идет о чем-то подобном гарантиям безопасности для Южной Кореи, считает Петр Олещук.

https://glavred.info/ukraine/rf-mozhet-vozobnovit-voynu-nazvana-garantiya-bezopasnosti-dlya-ukrainy-10690901.html Ссылка скопирована

В Украину могут ввести западный контингент / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, nato.int

Важное из заявлений Олещука:

Гарантией безопасности для Украины могло бы быть размещение иностранных войск

Речь идет о чем-то подобном гарантиям безопасности для Южной Кореи

Политолог, преподаватель КНУ им. Шевченко Петр Олещук заявил о том, что реальной гарантией безопасности для Украины могло бы быть размещение на нашей территории иностранных военных контингентов.

"На это намекал Зеленский, об этом говорил и президент Финляндии Александр Стубб. В частности, финский лидер отмечал, что нужно готовиться к длительному размещению военного контингента стран-гарантов на территории Украины", - подчеркнул он в колонке на Главреде.

видео дня

Эксперт считает, что речь идет о чем-то подобном гарантиям безопасности для Южной Кореи, где, как известно, размещен военный контингент США, и это является одной из наиболее весомых гарантий безопасности.

"Таким образом, чтобы не получить очередной Будапештский меморандум, в Украине должен быть размещен иностранный военный контингент западных государств, потому что именно это будет наиболее надежной гарантией безопасности для нас. Поэтому гарантии безопасности, подобные прописанным в 5 статье Устава НАТО, являются перспективной идеей, которая может быть полезной для Украины, но все равно остается риск того, что это станет определенной ловушкой для нас. Но пока нет ни договоренностей, ни документов, поэтому сложно что-то анализировать и прогнозировать", - отметил он.

По мнению аналитика, реальной гарантией того, что война России против Украины не возобновится в ближайшее время, может быть только присутствие западных военных контингентов на территории Украины.

"Если этого не будет, новые гарантии безопасности будут очередным "Минском", "Будапештом" или "Стамбулом", то есть просто тактической игрой России", - добавил Олещук.

Гарантии для Украины: мнение эксперта

Экс-посол Украины во Франции и США Олег Шамшур высказался по поводу возможных альтернативных механизмов обеспечения безопасности для Украины, помимо миротворцев или вступления в НАТО.

Он отметил, что на данный момент единственным надёжным способом гарантировать безопасность остаётся полноценное членство в НАТО и действие статьи 5 Устава Альянса. Однако, по словам Шамшура, с учётом текущего политического расклада в США и влияния Дональда Трампа и его сторонников, вопрос о вступлении Украины в НАТО в ближайшие годы фактически заморожен.

"Пока у власти остаётся Трамп и его политическая сила, перспектива членства в НАТО для нас отложена — как минимум на ближайшие четыре года", — подчеркнул дипломат.

Гарантии безопасности для Украины - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что США готовят гарантии безопасности для Украины. В Пентагоне пока не комментируют разработку возможных гарантий безопасности для Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин согласился на гарантии безопасности для Украины. Американский президент поговорил с диктатором после встречи с Зеленским.

Как сообщал Главред, Украина получит "очень хорошие" гарантии безопасности, уверяет Дональд Трамп. Однако он выступил против интеграции Киева в НАТО.

Другие новости:

О персоне: Петр Олещук Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред