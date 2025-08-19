Укр
CNN: США готовят гарантии безопасности для Украины

Тарас Сидоржевский
19 августа 2025, 00:52
В Пентагоне пока не комментируют разработку возможных гарантий безопасности для Украины.
Трамп
На встрече в Вашингтоне говорили о гарантиях безопасности для Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и его команда участвуют в проработке потенциальных гарантий безопасности для Украины, сообщил CNN источник, знакомый с планом.

По его словам, аналогичные обсуждения проходят и в европейских правительствах. Конкретные детали возможного участия США в документе пока не раскрываются.

"Серьезная готовность США оказать помощь"

"Хотя Трамп отказался исключить отправку американских войск на Украину, источник, знакомый с процессом планирования, отметил, что важной частью комментариев президента была его очевидная готовность принять какое-либо участие. Участие Кейна в процессе планирования, по всей видимости, еще раз демонстрирует серьезную готовность США оказать помощь", - пишет CNN.

Сегодня генерал Кейн и министр обороны Пит Хегсет присутствовали в Белом доме, где Трамп провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, сообщил представитель Минобороны США.

В Пентагоне отказались комментировать роль Кейна в разработке возможных гарантий безопасности. CNN также направил запрос в Белый дом.

Что сказал Трамп о гарантиях для Украины

Российский диктатор Владимир Путин якобы согласился принять гарантии безопасности для Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время переговоров с европейскими лидерами в Белом доме.

"Президент Путин согласился, что Россия примет гарантии безопасности для Украины. И это один из ключевых моментов, который нам нужно учесть, и мы будем рассматривать это за столом переговоров", - сказал он.

Трамп отметил, что он оптимистично настроен на достижении соглашения, которое "сдержит будущую агрессию против Украины.

"Я на самом деле думаю, что ее (будущей агрессии - ред.) не будет", - добавил Трамп.

"Большая встреча" в Вашингтоне

В Вашингтоне 18 августа 2025 года начались масштабные переговоры между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами нескольких европейских стран. Главная цель встречи — обсуждение путей мирного урегулирования войны в Украине после недавнего саммита Трампа с Владимиром Путиным на Аляске.

Дональд Трамп подчеркнул готовность США предоставить Украине "большую помощь по безопасности", но повторил позицию о невозможности вступления Украины в НАТО. Он анонсировал, что может принять решение о дислокации американских войск на территории Украины и провести телефонный разговор с Путиным по итогам дня.

Владимир Зеленский выразил готовность к трехсторонней встрече с Путиным и Трампом, которая может состояться в ближайшие недели, и заявил о желании провести национальные выборы после установления мира. Он также отметил важность реальных гарантий безопасности для Украины и сохранения поддержки со стороны ЕС и США.

Контекст

Переговоры проходят после того, как 15 августа 2025 года Трамп и Путин встречались на Аляске, где российский президент требовал передачи России Донбасса в обмен на прекращение огня и обещал предоставить Украине гарантии наподобие "пятой статьи" НАТО.

Больше о встрече в Вашингтоне:

Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

