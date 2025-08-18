Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и Путиным: стали известны первые подробности

Трамп заявил, что работает над проведением трехсторонней встречи с Зеленским и Путиным и готов принять участие в переговорах.

https://glavred.info/war/tramp-anonsiroval-peregovory-s-zelenskim-i-putinym-stali-izvestny-pervye-podrobnosti-10690814.html Ссылка скопирована

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул необходимость прекращения огня и заявил, что только после этого возможны следующие шаги в переговорах / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Facebook, ОПУ

Читайте в материале:

Кто может присоединиться к трехсторонней встрече

Что требуют европейские лидеры перед переговорами

Почему формат может расшириться до четырех сторон

Президент США Дональд Трамп заявил, что работает над организацией трехсторонней встречи с президентами Украины и России - Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

"У меня есть ощущение, что президент Путин тоже что-то готовит. Основное - это решение, которое должен принять президент Зеленский вместе с народом Украины, чтобы найти взаимоприемлемое решение с президентом Путиным", - сказал Трамп. видео дня

Он подчеркнул, что готов участвовать в переговорах не из-за личных желаний, а ради сохранения жизней: "Не потому что я хочу этого, но я сделаю это, чтобы спасти много жизней".

Трамп выразил надежду, что инициатива будет способствовать достижению мира.

Макрон предлагает четырехсторонний формат

На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости более широкого формата: "Я думаю, что в качестве продолжения, нам, вероятно, понадобится четырехсторонняя встреча. Потому что, когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента", - пишет CNN.

Позиция Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц также подчеркнул важность предстоящих переговоров после встреч Трампа с Путиным и Зеленским.

"Теперь путь открыт для сложных переговоров", - заявил он.

Мерц подчеркнул, что Европа ждет прежде всего прекращения огня: "Я не могу представить, что следующая встреча состоится без прекращения огня. Поэтому давайте над этим работать".

Встреча Зеленского и Трампа - главные новости:

Как сообщал Главред, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп вечером 18 августа провели переговоры в Белом доме. Встреча уже завершилась, начались переговоры с участием Зеленского, Трампа и лидеров Европы.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп достигли прогресса по ряду вопросов по завершению российско-украинской войны. Зеленский заявил, что вопрос территорий нужно обсуждать в рамках трехсторонней встречи с Путиным. Трамп заявил, что с Зеленским и Европой нужно обсудить возможный обмен территориями с учетом линии боевого соприкосновения.

Также Трамп позвонил Путину сразу после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Президент Путин согласился, что Россия примет гарантии безопасности для Украины. И это один из ключевых моментов, который нам нужно учесть, и мы будем рассматривать это за столом переговоров", - сказал он.

Читайте также:

Об источнике: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред