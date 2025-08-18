Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и Путиным: стали известны первые подробности

Читайте в материале:
Президент США Дональд Трамп заявил, что работает над организацией трехсторонней встречи с президентами Украины и России - Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
"У меня есть ощущение, что президент Путин тоже что-то готовит. Основное - это решение, которое должен принять президент Зеленский вместе с народом Украины, чтобы найти взаимоприемлемое решение с президентом Путиным", - сказал Трамп.
Он подчеркнул, что готов участвовать в переговорах не из-за личных желаний, а ради сохранения жизней: "Не потому что я хочу этого, но я сделаю это, чтобы спасти много жизней".
Трамп выразил надежду, что инициатива будет способствовать достижению мира.
Макрон предлагает четырехсторонний формат
На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости более широкого формата: "Я думаю, что в качестве продолжения, нам, вероятно, понадобится четырехсторонняя встреча. Потому что, когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента", - пишет CNN.
Позиция Германии
Канцлер Германии Фридрих Мерц также подчеркнул важность предстоящих переговоров после встреч Трампа с Путиным и Зеленским.
"Теперь путь открыт для сложных переговоров", - заявил он.
Мерц подчеркнул, что Европа ждет прежде всего прекращения огня: "Я не могу представить, что следующая встреча состоится без прекращения огня. Поэтому давайте над этим работать".
Встреча Зеленского и Трампа - главные новости:
Как сообщал Главред, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп вечером 18 августа провели переговоры в Белом доме. Встреча уже завершилась, начались переговоры с участием Зеленского, Трампа и лидеров Европы.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп достигли прогресса по ряду вопросов по завершению российско-украинской войны. Зеленский заявил, что вопрос территорий нужно обсуждать в рамках трехсторонней встречи с Путиным. Трамп заявил, что с Зеленским и Европой нужно обсудить возможный обмен территориями с учетом линии боевого соприкосновения.
Также Трамп позвонил Путину сразу после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Президент Путин согласился, что Россия примет гарантии безопасности для Украины. И это один из ключевых моментов, который нам нужно учесть, и мы будем рассматривать это за столом переговоров", - сказал он.
