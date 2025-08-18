Путин согласился на гарантии безопасности для Украины - Трамп

Американский президент поговорил с диктатором после встречи с Зеленским.

Путин согласился на гарантии безопасности для Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин согласился принять гарантии безопасности для Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время переговоров с европейскими лидерами в Белом доме.

Трамп позвонил Путину сразу после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Президент Путин согласился, что Россия примет гарантии безопасности для Украины. И это один из ключевых моментов, который нам нужно учесть, и мы будем рассматривать это за столом переговоров", - сказал он.

Трамп отметил, что он оптимистично настроен на достижении соглашения, которое "сдержит будущую агрессию против Украины.

"Я на самом деле думаю, что ее (будущей агрессии - ред.) не будет", - добавил Трамп.

Смотрите видео с переговоров Трампа, Зеленского и европейских лидеров в Белом доме:

Переговоры Трампа, Зеленского и европейских лидеров / фото: скриншот

Новость дополняется...

