Трамп озвучил неожиданный сценарий мира для Украины: без перемирия и тишины

О чем сказал Трамп:
- Для обеспечения мира не обязательно договариваться о прекращении огня
- Трамп подчеркнул важность остановки смертей
Для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией не обязательно иметь перемирие или прекращение огня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, передает Sky News.
Он считает, что договоренностей можно достичь даже в период активных боевых действий. Трамп отметил, что уже имел опыт заключения нескольких соглашений в подобных условиях, без предварительного перемирия.
"Я понимаю, что перемирие может быть полезным, но я также понимаю, почему со стратегической точки зрения одна или другая страна может не хотеть его. Вы объявляете перемирие, а они восстанавливают, восстанавливают и восстанавливают, и, возможно, они этого не хотят", - подчеркнул Трамп.
Вместе с тем он признал, что саму идею перемирия воспринимает положительно, ведь это позволило бы уменьшить количество жертв, однако настаивает, что процесс подготовки мирного соглашения может происходить параллельно с ведением войны.
Переговоры Зеленского и Трампа - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где его лично встретил глава США Дональд Трамп. После этого стороны начали переговоры в Овальном кабинете.
Трамп заявил, что не рассматривает Украину как будущего члена НАТО, однако пообещал предоставить стране надежные гарантии безопасности.
В то же время американский президент не исключил возможности отправки военных США в Украину для контроля за выполнением потенциального мирного соглашения.
Об источнике: Sky News
Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.
