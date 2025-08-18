Укр
Трамп озвучил неожиданный сценарий мира для Украины: без перемирия и тишины

Юрий Берендий
18 августа 2025, 21:02
Президент США Дональд Трамп заявил, что мирного соглашения между Украиной и Россией можно достичь даже без перемирия, параллельно с боевыми действиями.
Трамп озвучил неожиданный сценарий мира для Украины: без перемирия и тишины
Трамп озвучил неожиданный сценарий мира для Украины / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Трамп:

  • Для обеспечения мира не обязательно договариваться о прекращении огня
  • Трамп подчеркнул важность остановки смертей

Для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией не обязательно иметь перемирие или прекращение огня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, передает Sky News.

Он считает, что договоренностей можно достичь даже в период активных боевых действий. Трамп отметил, что уже имел опыт заключения нескольких соглашений в подобных условиях, без предварительного перемирия.

"Я понимаю, что перемирие может быть полезным, но я также понимаю, почему со стратегической точки зрения одна или другая страна может не хотеть его. Вы объявляете перемирие, а они восстанавливают, восстанавливают и восстанавливают, и, возможно, они этого не хотят", - подчеркнул Трамп.

Вместе с тем он признал, что саму идею перемирия воспринимает положительно, ведь это позволило бы уменьшить количество жертв, однако настаивает, что процесс подготовки мирного соглашения может происходить параллельно с ведением войны.

Переговоры Зеленского и Трампа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где его лично встретил глава США Дональд Трамп. После этого стороны начали переговоры в Овальном кабинете.

Трамп заявил, что не рассматривает Украину как будущего члена НАТО, однако пообещал предоставить стране надежные гарантии безопасности.

В то же время американский президент не исключил возможности отправки военных США в Украину для контроля за выполнением потенциального мирного соглашения.

Об источнике: Sky News

Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

"Россияне сдаются": ВСУ пошли вперед и имеют успехи на ряде направлений, что известно

